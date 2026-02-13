EEUU trasladará a Oriente Medio su mas poderoso portaviones

El portaaviones 'USS Gerald R. Ford'.

Washington, 13 de febrero de 2026 .- EE.UU. enviará a su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, desde aguas del Caribe, donde formó parte del amplio despliegue contra el narcotráfico ordenado por el presidente Donald Trump, al área de Oriente Medio, en medio de una renovada presión de Washington sobre Irán, confirmó este viernes Trump.

Este movimiento se produce después de que el republicano dijera a comienzos de semana a Axios que estaría considerando enviar un segundo portaaviones a Oriente Medio si fracasan las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear, reiniciadas de manera indirecta hace unos días.

Preguntado por periodistas en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que de no llegar a un acuerdo con Teherán, el portaaviones Ford sería «necesario».

«Si no tenemos un acuerdo, lo necesitaremos (al Ford). Si tenemos un acuerdo, se irá. Se irá muy pronto. Tenemos uno ahí fuera que acaba de llegar. Si lo necesitamos, lo usaremos. Lo tenemos listo, una fuerza muy grande», afirmó.

Fotografía de archivo que muestra aeronaves F-18 en el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de EE.UU. EFE/Stephanie Lecocq

Se espera que el Gerald R. Ford y su grupo de escolta comiencen el viaje en los próximos días para unirse al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico, según funcionarios estadounidenses citados por The New York Times y las cadenas ABC y Fox News.

Consultado por periodistas, el Pentágono declinó confirmar las nuevas órdenes y no aportó detalles de la operación.

sp-am