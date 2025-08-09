EEUU sigue invicto al vencer a RD en Mundial de Voleibol U-21

Acción del partido

INDONESIA.- El sexteto femenino de Estados Unidos mantuvo su invicto (2-0) en el Campeonato Mundial de Voleibol U-21 tras derrotar tres sets por cero (215, 25-16 y 25-11) a la República Dominicana, en choque correspondiente al Grupo B, del evento que organiza la Federación Internacional de Voleibol.

Las criollas tienen ahora marca de uno ganado y uno perdido en la contienda.

El ataque de Estados Unidos fue encabezado por Keoni Willims con 15 puntos, seguida de Jayden Robinson con 14 y Halle Thompson 11.

Por las dominicanas, Jakarlis Lima fue la más destacada con cinco puntos y Glorybel Puente con cuatro tantos.

En las estadísticas del choque, Estados Unidos dominó en el ataque 45-19, también en bloqueo 4-3 y en servicios 8-2.

