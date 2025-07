EEUU: Rubio celebra el fin de la «era de ineficiencia» de USAID

WASHINGTON 1 Jul.- El secretario de Estado, Marco Rubio, ha celebrado este martes el fin de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que dejará oficialmente de proporcionar asistencia internacional a partir de este 1 de junio, después de meses en los que la Administración Trump arremetió contra un mecanismo del que dependen muchos programas de ayuda que se desarrollan por todo el mundo.

«Los únicos que vivían bien eran los jefes de innumerables ONG (…), mientras que aquellos a quienes pretendían ayudar quedaban aún más atrás», ha afirmado Rubio en una carta en la que ha reiterado que la USAID no cumplía con los estándares de la Administración Trump.

Así, Rubio ha incidido en la teoría de que muchos de estos programas de ayuda externa no estaban sirviendo a los intereses del pueblo estadounidense. «Los países que más se benefician de nuestra generosidad no suelen corresponder», ha dicho, reprochándoles que no estén del lado de Estados Unidos en foros internacionales.

«Los objetivos de desarrollo rara vez se han cumplido, la inestabilidad ha empeorado con frecuencia y el sentimiento antiestadounidense no ha hecho más que crecer», ha justificado el secretario de Estado, quien ha asegurado incluso que entre los beneficiarios de estos fondos hay grupos como Hamás.

«Esta era de ineficiencia ha llegado oficialmente a su fin. Bajo la Administración Trump, finalmente tendremos una misión de financiación extranjera en Estados Unidos que prioriza nuestros intereses nacionales», ha enfatizado.

Rubio ha explicado que a partir de este 1 de junio la USAID dejará de funcionar y será el Departamento de Estado quien se encargue de financiar los programas de ayuda exterior que se alineen con los intereses de Washington. «Deben estar en consonancia con la política exterior de Estados Unidos primero», ha dicho.

Rubio ha reprochado que la USAID se haya estado utilizando como una «organización benéfica» y no como un instrumento para promover los intereses nacionales en el exterior. «Con demasiada frecuencia, estos programas promovieron ideales y organizaciones antiestadounidenses», ha afeado.

«Los estadounidenses no deberían pagar impuestos para financiar gobiernos fallidos en países lejanos», ha afirmado. Rubio ha dicho que la nueva ayuda «será específica y limitada en el tiempo» y que tendrán prioridad aquellos países que demuestren «capacidad y voluntad de ayudarse a sí mismos».

En contraste, un estudio publicado este lunes por la prestigiosa revista científica ‘The Lancet’ ha revelado que los recortes a la USAID podrían provocar más de 14 millones de muertes adicionales en 2030, un tercio de ellas de niños.

El Gobierno de Estados Unidos ha cancelado más del 80 por ciento de los programas de su agencia de ayuda internacional, el equivalente a unos 5.200 contratos, según anunció en marzo el propio secretario de Estado, Marco Rubio.

of-am