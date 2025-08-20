EEUU reducirá 40% plantilla de Inteligencia a finales de 2025

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha anunciado este miércoles un plan para recortar el tamaño del organismo en un 40 por ciento para finales de este año, asegurando que permitirá un ahorro de 700 millones de dólares (poco más de 600 millones de euros) anuales a los contribuyentes.

En un comunicado difundido por el organismo, ha presentado una medida «largamente esperada» cuyo objetivo principales que que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés) lleve a cabo su labor «con integridad, de la manera más ágil, eficaz y eficiente».

La denominada «ODNI 2.0» eliminará «misiones, funciones y personal redundantes» para, en su lugar, invertir en «las prioridades de inteligencia nacional del presidente», Donald Trump, ha indicado Gabbard, quien ha justificado los recortes porque el organismo, en sus 20 años desde su fundación tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, «se ha vuelto excesivo e ineficiente, y la comunidad de inteligencia está plagada de abuso de poder, filtraciones no autorizadas de inteligencia clasificada y el uso politizado de la inteligencia como arma».

La nueva ODNI buscará, por ello, «poner fin al uso de la inteligencia como arma y responsabilizar a los malhechores es esencial para comenzar a ganarnos la confianza del pueblo estadounidense, que se ha visto erosionada durante mucho tiempo», ha considerado Gabbard.

El anuncio llega en un momento en que la directora de Inteligencia Nacional se ha mostrado abiertamente confrontativa con el equipo que dirige, según recoge la agencia de noticias Bloomberg, apuntando a sus anunciados esfuerzos por erradicar una supuesta «politización» del espionaje estadounidense.

De hecho, Gabbard ha revocado esta semana las autorizaciones de seguridad de cerca de 40 funcionarios y exfuncionarios a los que ha acusado de «abusar de la confianza pública al politizar y manipular la inteligencia».

La mayoría de las personas a las que afecta esta medida trabajaron en la evaluación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, así como otras amenazas extranjeras a los comicios estadounidenses, según ha recogido el diario ‘The New York Times’.