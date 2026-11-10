EEUU: Inicia la batalla interna decidir líderes nuevo Congreso

WASHINGTON 10 Nov.- Los dos grandes partidos de Estados Unidos han comenzado desde hoy a planear la estructura del nuevo Congreso que todavía sigue emergiendo de la gran victoria obtenida por el Partido Demócrata el 3 de noviembre y que estará encabezada en principio por los actuales líderes en el Senado, el demócrata Chuck Schumer (Nueva York) y el republicano John Thune (Dakota del Sur), aunque tendrán que convencer a las fuerzas más polarizadas de sus respectivos partidos visto lo ocurrido en los comicios.

Sobre Thune, que en teoría debería ser reelegido este martes en la tradicional votación a puerta cerrada de su bancada, hay que recordar que el movimiento MAGA de Donald Trump encara los dos últimos años del presidente con la misión de acentuar el programa del mandatario –que ha nombrado por ejemplo a uno de sus principales ideólogos, el ultranacionalista Stephen Miller, como jefe de gabinete– y ve a Thune como una mala hierba del ‘establishment’ republicano, culpable en parte de la ola demócrata que les ha llevado a perder las dos cámaras del Congreso.

Por eso, senadores muy a la derecha del partido como Mike Lee (Utah), Rick Scott (Florida) o Ron Johnson (Wisconsin), están intentando aplazar la votación de esta tarde porque «hace falta una reflexión bastante profunda», en palabras de este último.

«Este tipo de derrota exige un cambio, porque no podemos seguir como si nada hubiera pasado», criticó este pasado lunes ante los medios en una breves declaraciones, consciente por otro lado de la falta de alternativas. «¿Alguno de vosotros no querrá el puesto, no?», bromeó, frustrado, ante los periodistas.

Thune cuenta en principio con el apoyo de Trump –quien se desentiende por norma de cualquier tipo de procedimiento en el Congreso– pero también ha chocado varias veces con el presidente en temas como una discutida ley para exigir a los votantes una prueba de ciudadanía.

El líder republicano, quien intentó explicar sin éxito al mandatario que era imposible recabar los votos suficientes, acabó padeciendo la ira del presidente en redes sociales.

PROGRESISTAS CONTRA SCHUMER

El control de Schumer sobre su partido es bastante más estricto –menos de un minuto después de que se confirmara la aplastante victoria demócrata declaró a Hakeem Jeffries nuevo líder de la mayoría en la Cámara Baja–, pero no puede ignorar el relevo generacional que está ocurriendo, representado en una corriente progresista que ha impulsado al electorado con premisas socialdemócratas y una condena sin paliativos al genocidio de palestinos en Gaza.

Schumer, gran exponente político de la comunidad judía en el partido Demócrata y defensor a ultranza de Israel, recibió este primer fin de semana el primer aviso del senador Chris Van Hollen (Maryland), quien rechazó una posible «coronación» del líder demócrata sin ningún tipo de debate.

La senadora Elissa Slotkin (Michigan) también ha avisado de que no votará por Schumer si no tiene entre sus manos un plan de acción concreto sobre la estrategia a seguir durante los próximos cien días. «Y creo que muchos de nosotros pensamos lo mismo», apostilló.

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