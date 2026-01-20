EEUU incauta nuevo petrolero vinculado a Venezuela en Caribe
WASHINGTON 20 Ene.- Las autoridades estadounidenses han informado este martes de que en las últimas horas han incautado un nuevo petrolero vinculado a Venezuela en aguas del mar Caribe, alegando que ha cometido una supuesta violación de la «cuarentena» contra buques sospechosos de trasladar petróleo de Venezuela.
«Esta mañana, militares estadounidenses, en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, ha detenido sin incidentes al buque motor ‘Sagitta’. La incautación (…) demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal», reza un comunicado del Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).
Así, ha reafirmado que, mientras sus tropas operan «en el Hemisferio Occidental», la «seguridad del pueblo estadounidense es primordial, lo que demuestra (su) compromiso con la seguridad y la estabilidad». «Estas operaciones cuentan con el respaldo de todo el potencial de nuestro equipo de élite de la fuerza conjunta desplegado en el Caribe», ha agregado.
Las fuerzas estadounidenses han interceptado hasta la fecha seis petroleros con crudo venezolano en el marco de la campaña lanzada por Trump en 2025 contra supuestas actividades ilegales en Venezuela. La misma llegó a su culmen el 3 de enero, cuando Washington lanzó un ataque contra el país sudamericano que dejó alrededor de cien muertos y se saldó con la captura del presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro.
of-am
Ahhh coñ… pero esta una tiranía mundial, no simples actos terroristas de piratería, un mundo sin regla ni norma ni nada, el que tenga mayor poder de aniliquilar y bombas atomicas y grandes bancos forrados de capitales procedentes de las drogas y del bajo mundo y de saqueo a paises ajenos, esa narcopotencia impone sus caprichos. Asi anda el mundo, al estilo de la entidad sionista Israel
POR LO QUE SEA, HAY QUE TUMBAR DE UNA VEZ Y POR TODAS A ESE GRUPO DE ASESINOS CONFESOS, EMPEZANDO POR LOS HERMANOS RODRÍGUEZ, DIOADIABLO A CABALLO RONDÓN, EL PADRINO LÓPEZ, TAREK WILLIAM SAAB, TAREK EL ALSSAMI, QUE NO SE SABE DÓNDE ESTÁ ESCONDIDO, MARIO SILVA, EL TUERTO, LA JEFA DE LAS CÁRCELES MUJERES.
REBUSQUENLO BIEN , PUEDE QUE AHÍ VAYA EL 💰💎CLAVO 💶DE MADURO Y DE ÑAPA UNOS CUANTOS KILITOS PA’ LOS CHULOS DE BRUSELAS SEGUIR DANDO 🦷MUELA .
Jalarle las orejas a Delcy,,si ellos dejan abastecer esos petroleros y EU atajándolos,,limpien esos comunistas
ES EN LO ÚNICO QUE PUEDO DECIR QUE 🇺🇸TRUMP ESTÁ FALLANDO , YA QUE ESA TIPA HABLA MUY FEO Y ES MUY MALAGRADECIDA , SABIENDO , MUY BIEN , QUE PODRÍA ESTAR PRESA . Delcy es una vengadora de su padre , es decir preparada para matar y no se inmuta ,ya que desde niña lo vivió con la muerte de su padre en plena carcel , y ahí mismo se graduó de asesina .
___🇺🇸🇺🇸🇺🇸MOSCA, …EH!!!🇺🇸🇺🇸🇺🇸___
La veo en sus discursos q quisiera descargar su furia contra Trump pero no puede,,su body language lo dice
Ella está supuesta a retirar a Cabello pensionarlo si tiene buenas intenciones
PA’ QUE SE VAYA ENFRIANDO , NO SOLO CON LOS 🇺🇸GRINGOS, SINO CON EL MUNDO ENTERO, PERO , AUNQUE LO HAGA ,PUES COMO QUIERA NADIE QUIERE A ESA 🇷🇺🇱🇧GENTE🇨🇳🇮🇷🇪🇭, JEFEANDO EN NUESTRO 🌎CONTINENTE ..Y EN VENEZUELA LO QUE DEBE HABER ES : …🇻🇪JUSTICIA,…🇻🇪🇻🇪JUSTICIA,…🇻🇪JUSTICIA Y LIBERTAD 🗽
…COMO ESTÁN COREANDO LOS FAMILIARES DE LOS PRESOS DE CONCIENCIA EN LAS AFUERA DEL HELICOIDE .
Claro…ES UNA VAMPIRA 🧛♀️, QUE CHUPA NO SOLO SANGRE …
Maila Elizabeth Syrjäniemi , LA VAMPIRA . 🧛♀️
yo me imagino que ahora van a vajar los precios de la gasolina y todos los derivados del petroleo
diiigo creo yo
porque y entonces que estan haciendo con todo ese petroleo ???
si delcy esta… manejando… interinamente… el esclavismo en… venezuela y obedeciendo… las directrices… del cacoe’muneca… por que’, todavia… salen estos embarques… de petroleo?… algo anda mal en… las vinas del Senor…