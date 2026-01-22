EEUU exige liberación de 1.000 presos políticos en Venezuela

El representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Leandro Rizzuto, habla durante una sesión sobre los presos políticos en Venezuela, este 21 de enero de 2026, en Washington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly

Washington (EFE).- Estados Unidos pidió este miércoles, durante una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la «liberación incondicional» de los 1.000 presos políticos que calcula que siguen en cárceles de Venezuela.

«Aproximadamente 1.000 personas permanecen injustamente detenidas. Estados Unidos insta a la liberación incondicional de todos los presos políticos injustamente detenidos «, afirmó el embajador estadounidense Leandro Rizzuto durante una sesión de la OEA convocada para abordar el asunto de los presos.

Rizzuto también aseguró en su intervención que «abordar las detenciones políticas será un componente esencial de la fase de recuperación y reconciliación para lograr la estabilidad, la prosperidad y la normalidad en Venezuela.

Además, añadió que Estados Unidos advierte a «todos aquellos que participan en violaciones de los derechos humanos y abuso de poder que serán plenamente responsables de sus actos y que apoya firmemente al pueblo venezolano y a las instituciones de esta organización que promueven la estabilidad regional y defienden la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho».

Cifras dispares sobre la liberación

Antes de la intervención de Estados Unidos, compareció la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gloria Monique de Mees, quien aseguró que se han liberado 143 presos políticos y no los 406 que afirma el Gobierno que preside de manera interina Delcy Rodríguez.

