EEUU exige liberación de 1.000 presos políticos en Venezuela
Washington (EFE).- Estados Unidos pidió este miércoles, durante una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), la «liberación incondicional» de los 1.000 presos políticos que calcula que siguen en cárceles de Venezuela.
«Aproximadamente 1.000 personas permanecen injustamente detenidas. Estados Unidos insta a la liberación incondicional de todos los presos políticos injustamente detenidos«, afirmó el embajador estadounidense Leandro Rizzuto durante una sesión de la OEA convocada para abordar el asunto de los presos.
Rizzuto también aseguró en su intervención que «abordar las detenciones políticas será un componente esencial de la fase de recuperación y reconciliación para lograr la estabilidad, la prosperidad y la normalidad en Venezuela.
Además, añadió que Estados Unidos advierte a «todos aquellos que participan en violaciones de los derechos humanos y abuso de poder que serán plenamente responsables de sus actos y que apoya firmemente al pueblo venezolano y a las instituciones de esta organización que promueven la estabilidad regional y defienden la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho».
Cifras dispares sobre la liberación
Antes de la intervención de Estados Unidos, compareció la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gloria Monique de Mees, quien aseguró que se han liberado 143 presos políticos y no los 406 que afirma el Gobierno que preside de manera interina Delcy Rodríguez.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se reunió ayer con el presidente de la OEA, Albert Ramdin, y denunció desde Washington que el chavismo «ha manipulado la situación» en Venezuela y que «no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos».Unas horas después de estas declaraciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en cambio que el Gobierno de Rodríguez, ha liberado a «muchos» de ellos.
También deberían exigir, que liberen a los miles de residentes legales que ICE tiene. Secuestrados en los campos de concentración estadounidenses.
Es que Maduro no era el único que encarcelaba personas injustamente en Venezuela. Todos los que componen el anillo del régimen chavista tienen culpa del barbarico acto de encerrar y torturar personas por el simple hecho de oponerse a la dictadura. Ahora ellos deben ir preso y dejar en libertad los inocentes.
Se salvo Maduro, sera incluido ahi. Yo sabia que solo esa teatro
Y los 100 mil presos palestinos en cárceles de israel, pa cuando?
La mayoria mujeres y niños
O la justicia solo funciona cuando eeuu tiene interés que funcione?
Para cuando IRAN SUELTE LO MAS 300 MIL PRESOS QUE TIENE POR LAS PROTETAS
El presidente Donal trump debe prepararse para lo que viene en los próximos días la liberación de los preso políticos nadie sabe cuanto preso estan muerto ordenado por diosdado y maduro y los demás criminales del régimen no deben dejar salir a los dirigentes del régimen hasta tanto no sean liberados todos los presos