EEUU: Dos muertos en un tiroteo durante partido hockey

Port Authority Police officers arrive at the scene following reports of gunfire, Tuesday, Dec. 10, 2019, in Jersey City, N.J. (AP Photo/Seth Wenig)

BOSTON, EEUU 16 Feb.- Al menos dos personas han fallecido y cuatro han sido hospitalizadas debido a un tiroteo en un pabellón de hockey sobre hielo en Pawtucket, una ciudad en Rhode Island situada a 70 kilómetros de Boston, según adelantó el medio local WPRI.

El Ayuntamiento de Pawtucket ha confirmado la muerte de la niña durante un partido de la liga de Secundaria que se jugaba en el Dennis M. Lynch Arena, informa la televisión local WJAR, filial de la CBS.

La persona responsable de efectuar los disparos está muerta, según el Ayuntamiento, que asegura que la Policía no está buscando a ningún sospechoso más.

Hace apenas dos meses un individuo mató a tiros a dos personas e hirió a otras nueve en la Universidad de Brown, situada en la vecina ciudad de Providence.

of-am