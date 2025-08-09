EEUU: CDC confirman tiroteo de Atlanta contra sus instalaciones

WASHINGTON 9 Ago.- Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) han confirmado que el tiroteo de este pasado viernes en la ciudad de Atlanta, que se saldó con la muerte del asaltante y un agente de Policía, iba dirigido contra una de sus instalaciones principales, el centro del campus Edward R. Roybal.

La directora de los CDC, Susan Monarez, se ha declarado consternada «por el ataque contra el campus» que ha permanecido cerrado durante varias horas mientras las autoridades investigan las circunstancias del tiroteo, dirigido contra cuatro edificios del campus, ha confirmado en su cuenta de la red social X.

«Nuestra máxima prioridad es la seguridad y el bienestar de todos en los CDC. Nos estamos coordinando activamente con nuestros socios federales, estatales y locales para investigar a fondo al tirador y este trágico crimen», ha concluido la directora de los CDC.

La Oficina de Investigaciones de Georgia ha identificado al presunto asaltante como Patrick Joseph White, de 30 años. Informaciones locales identificaban a White como un simpatizante del movimiento antivacunas y si bien el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, ha pedido que no se saquen conclusiones precipitadas, ha indicado que el responsable de los disparos «tenía ciertos intereses en ciertos asuntos» posiblemente relacionados con los CDC, punta de lanza de la lucha contra la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, sin dar más detalles.

El secretario de Salud de EEUU, Robert Kennedy Jr., ha dado sus condolencias a la familia del agente fallecido y declarado su solidaridad con los empleados de los CDC.

«Sabemos lo conmocionados que están hoy nuestros colegas de salud pública. Nadie debería sufrir violencia mientras trabaja para proteger la salud de los demás», ha declarado el secretario — conocido difusor de bulos sobre las vacunas, que ha cancelado esta misma semana varios proyectos para su desarrollo — antes de declarar su apoyo «al personal de los CDC y a los trabajadores de salud pública».

«Reconocemos su servicio. Los apoyamos. Y seguimos unidos en nuestra misión de proteger y mejorar la salud de todos los estadounidenses», ha remachado.