EEUU alerta sobre corrupción y desigualdad comercial en RD

La diplomática estadounidense afirmó este martes que la situación genera condiciones desiguales para las empresas que operan dentro del marco legal.

SANTO DOMINGO.– La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, expresó preocupación por los efectos de la corrupción y la aplicación desigual de las regulaciones comerciales, al considerar que estas prácticas ponen en riesgo la competencia justa y los ingresos del Estado dominicano.

A través de una declaración, la diplomática indicó que tanto el Gobierno dominicano como el sector privado han manifestado inquietud por estas situaciones, debido a que generan condiciones desiguales para las empresas que operan dentro del marco legal.

RESPALDO A LAS ACCIONES DEL GOBIERNO

Campos afirmó que Estados Unidos comparte esas preocupaciones, especialmente cuando las irregularidades afectan a empresas e inversionistas estadounidenses que desarrollan actividades comerciales en territorio dominicano.

En ese contexto, elogió los esfuerzos de las autoridades dominicanas para combatir las prácticas ilícitas y fortalecer la transparencia en las actividades económicas.

Como ejemplo, mencionó el reciente cierre de una fábrica de cartón que, según explicó, operaba de manera inadecuada. Consideró que este tipo de actuaciones contribuye a corregir irregularidades y garantizar condiciones más equitativas para los comerciantes que cumplen con las disposiciones legales.

COOPERACIÓN BILATERAL CONTRA EL COMERCIO ILÍCITO

La embajadora también destacó la relación de cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos en materia de comercio y seguridad, y recordó que ambos países mantienen su condición de naciones soberanas.

“Nuestras naciones, si bien son soberanas, mantienen una dinámica relación de cooperación en materia de comercio y seguridad”, expresó.

Asimismo, sostuvo que las dos naciones pueden respaldar iniciativas orientadas a reforzar la seguridad regional, combatir el tráfico ilícito y promover las actividades comerciales legítimas.

Campos concluyó destacando que enfrentar las prácticas ilegales resulta fundamental para proteger tanto la seguridad como la prosperidad económica de República Dominicana y Estados Unidos.

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