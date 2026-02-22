EEUU afirma que pronto habrá un cambio «histórico» en Cuba

LA HABANA.- El encargado de negocios de la Embajada de EEUU en Cuba, Mike Hammer, declaró en una entrevista con ABC de España que existen contactos entre la administración del presidente Donald Trump con agentes del régimen cubano y aseguró que el cambio en la isla podría producirse este mismo año.

“Yo diría que sí, que va a haber un cambio. ¿En qué forma?… ya veremos cómo», dijo el diplomático.

Hammer, nombrado durante la gestión de Joe Biden en la Casa Blanca, lleva quince meses en Cuba y recorrió diferentes regiones para conocer la situación real del país, azotado por la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Su presencia ya generó malestar dentro de la cúpula del régimen, la cual intentó obstaculizar su labor mediante actos de repudio.

El funcionario estadounidense afirmó que la política de EEUU busca apoyar al pueblo cubano en su aspiración de libertad y oportunidades económicas e indicó que el embargo y las nuevas medidas de Trump buscan cortar el suministro energético a Cuba y evitar que los ingresos por petróleo sean utilizados para mantener la represión interna.



“Con estas medidas no queremos hacer sufrir a ningún cubano”, afirmó.



Según detalló, el 60% del petróleo que llegaba a la isla era revendido en mercados asiáticos, sin beneficiar a la población.

Hammer sostuvo que todos los sectores del país -sistema de transporte, sanitario, de comunicaciones, etc.- han sido abandonados por el régimen o no se ha invertido: “El dinero que estaban sacando del turismo (a través del conglomerado GAESA, en manos de los militares y la familia Castro) no se reinvertía en la economía. Se utilizaba para construir más hoteles. Entonces, imagínese un gobierno que esté dispuesto a invertir en la economía; una situación en la cual pueda venir un turismo que no esté alimentando a un grupo, sino que beneficie de verdad al pueblo cubano”.

Sobre las conversaciones que días atrás ya reconoció el propio Trump, evitó dar detalles, pero confirmó que existen contactos con miembros del régimen que reconocen la necesidad de un cambio: “Solo voy a repetir lo que ha dicho el presidente, que hay comunicaciones con ciertas personas. Que algunos miembros del régimen cubano digan que no hay nada; a lo mejor ellos no están informados, a lo mejor no es con ellos…“.

“El caso es que dentro del sistema cubano hay individuos que se dan cuenta de que el proyecto ya está finalizando y que a lo mejor están interesados en hacer un cambio que ellos ven que es necesario”, agregó.

En ese sentido, el diplomático norteamericano subrayó que el objetivo es una transición pacífica que evite el derramamiento de sangre y permita la liberación de todos los presos políticos, instando a otros países europeos a acompañar esta exigencia.

Por otra parte, aseguró que existe un plan para el “día después” de la caída del régimen cubano y se elaboraron distintos escenarios para una transición a una Cuba libre, con el objetivo de evitar el caos y permitir la transformación de un país cuya economía e infraestructura fueron severamente deterioradas.

Al respecto, anticipó que podría haber habrá buena voluntad internacional para apoyar la reconstrucción y llevar a los cubanos hacia la democracia: “Es un proyecto que va a tomar cierto tiempo y que requerirá mucho esfuerzo, sin duda, pero viendo a los cubanos mismos y la voluntad que hay por parte de la Administración Trump y por otros, creo que va a suceder de una manera que nos va a sorprender, y mucho”.

Hammer destacó el potencial y el espíritu emprendedor de los cubanos, al señalar los éxitos de la comunidad en el exilio. Respecto a la dependencia histórica de Cuba de la ayuda externa, señaló que el régimen debe afrontar la realidad de que ese apoyo se agotó. Si bien no precisó un calendario, insistió en que la situación es «insostenible» y que “el cambio se aproxima”.

En relación a los envíos clandestinos de petróleo y la posibilidad de que EEUU envíe combustible para necesidades básicas, Hammer explicó que cualquier asistencia humanitaria estará orientada a la población y no al régimen.

Por otra parte, subrayó que la infraestructura energética, sanitaria, hídrica, de transporte y comunicaciones requieren una renovación integral, pues el dinero generado —especialmente a través del turismo— no se destinaba a inversiones para la población, sino al beneficio de una élite militar y familiar.

Hammer afirmó que, con un gobierno dispuesto a invertir en el país y la llegada de un turismo que beneficie realmente a la gente, la recuperación podría ser más rápida de lo esperado, aunque el proceso demandará esfuerzo y tiempo.

