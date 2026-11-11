EE.UU. y España concentran el 94% de la diáspora dominicana

SANTO DOMINGO.- La diáspora dominicana creció un 58.1% en 14 años, al pasar de 1,212,240 residentes en el exterior en 2010 a 1,917,153 personas en 2024, de acuerdo con datos de Naciones Unidas – International Migrant Stock 2024, difundidos por Portal Mercado.

Esto representa 704,900 dominicanos adicionales fuera del territorio nacional.

ESTADOS UNIDOS, DESTINO DEL 83% DEL CRECIMIENTO

De cada 100 dominicanos que se sumaron a la diáspora desde 2010, 83 eligieron Estados Unidos, según el cálculo a partir de la base de la ONU.

El país norteamericano sumó 588,302 dominicanos en ese período y hoy concentra 1,483,418 personas nacidas en República Dominicana, el 77.4% del total de la diáspora.

Estados Unidos también es el principal origen de las remesas. Solo en septiembre de 2024 aportó el 80.9% de los envíos hacia República Dominicana, por un total de USD 780.1 millones sobre los USD 1,057.1 millones ingresados ese mes, según el Banco Central.

ESPAÑA, ITALIA, PUERTO RICO Y CHILE COMPLETAN EL 94%

España retiene el segundo lugar como destino, con 202,074 dominicanos, siete veces menos que el mercado estadounidense pero muy por delante de cualquier otro país europeo.

Detrás aparecen Italia, con 50,413 dominicanos; Puerto Rico, con 42,387; y Chile, con 18,210.

En conjunto, estos cinco países concentran el 93.9% de la diáspora dominicana. Fuera de Estados Unidos y España vivían 231,661 dominicanos en 2024, el 12.1% del total.

DATO CLAVE

Las estadísticas contabilizan a las personas según su país de nacimiento y residencia, no según nacionalidad o ascendencia, por lo que pueden diferir de otros registros como el del INDEX, que incluye a los descendientes y contabiliza más de 3 millones de dominicanos en el exterior.

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