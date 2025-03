EE.UU niega que compartiera material sensible en un chat

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con la prensa.

Washington (EFE).- La Casa Blanca desacreditó este martes al director editorial de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, en relación al artículo donde relata su inclusión en un grupo privado de mensajería en el que se compartieron planes militares de Washington en Yemen, y aseguró que no se filtró información sensible en ese chat.

«Jeffrey Goldberg es conocido por su sensacionalismo», escribió hoy la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un mensaje en la red X en el que afirma que en la sala de la aplicación Signal a la que se añadió al periodista «no se discutieron ‘planes de guerra’» y «no se envió material clasificado».

«La Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca ha proporcionado orientación sobre diversas plataformas para que los altos funcionarios del presidente (Donald) Trump se comuniquen de la forma más segura y eficiente posible», añade Leavitt sobre el episodio, que ha puesto en tela de juicio los mecanismos empleados por el actual Gobierno para compartir información delicada.

Hermetismo sobre el chat con presencia del periodista

Por su parte, los responsables de Inteligencia de Estados Unidos negaron en una acalorada audiencia en el Senado que se compartieran datos sensibles en un chat de la aplicación Signal al que tuvo acceso el periodista Goldberg.

El vicepresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Alta estadounidense, el senador demócrata Mark Warner, consideró que el episodio fue un ejemplo «de comportamiento negligente, descuidado e imprudente» que puso en riesgo vidas estadounidenses, y preguntó directamente a la directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, si participó en el mencionado chat.

Gabbard replicó que «no va a entrar en detalles» porque lo sucedido «está bajo revisión», e insistió en que nada de lo que se intercambió en ese chat, al que tuvo acceso el periodista puede considerarse como información protegida y quiso subrayar la diferencia entre filtraciones maliciosas y las accidentales.

En el momento en el que Warner le cuestionó, el director de la CIA, John Radcliffe, admitió que sí participó en el chat bajo las siglas «JR».