EE.UU. despliega diez cazas en Puerto Rico en plena escalada

Washington (EFE).- EE.UU. ordenó el despliegue de diez aviones de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico para luchar contra el narcotráfico en el Caribe, en medio de la escalada de la tensión con Venezuela, según confirmó este viernes la cadena CBS.

Una fuente «familiarizada con los planes» confirmó al canal de televisión que la Administración del presidente Donald Trump enviará estos cazas a la isla caribeña con el fin de llevar a cabo operaciones contra carteles de la droga.

El Pentágono declinó hacer comentarios sobre esta movilización tras cuestionamientos por EFE.

Nuevo paso en la guerra contra los carteles

Este sería un nuevo paso de EE.UU. en su guerra contra los carteles después del «ataque letal» a una lancha en aguas del mar Caribe en el que murieron, según Washington, once miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, a la que la Administración Trump asocia con el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

Este jueves, el Departamento de Defensa denunció que dos cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales caribeñas.

El Pentágono calificó este acto como una «maniobra provocativa».