EE.UU. despliega diez cazas en Puerto Rico en plena escalada
Washington (EFE).- EE.UU. ordenó el despliegue de diez aviones de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico para luchar contra el narcotráfico en el Caribe, en medio de la escalada de la tensión con Venezuela, según confirmó este viernes la cadena CBS.
Una fuente «familiarizada con los planes» confirmó al canal de televisión que la Administración del presidente Donald Trump enviará estos cazas a la isla caribeña con el fin de llevar a cabo operaciones contra carteles de la droga.
El Pentágono declinó hacer comentarios sobre esta movilización tras cuestionamientos por EFE.
Nuevo paso en la guerra contra los carteles
Este sería un nuevo paso de EE.UU. en su guerra contra los carteles después del «ataque letal» a una lancha en aguas del mar Caribe en el que murieron, según Washington, once miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, a la que la Administración Trump asocia con el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro.
Este jueves, el Departamento de Defensa denunció que dos cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales caribeñas.
El Pentágono calificó este acto como una «maniobra provocativa».
PRM PRD lo mismo droga
…
Las autoridades dominicanas se incautan 846 paquetes de droga AlMomento.net › las-autoridades-dominicanas-se-incautan-846-paquete… Imagen en miniatura Las autoridades dominicanas se incautan 846 paquetes de droga. imagen. Parte de la drog incautada. … SANTO DOMINGO.- Las autoridades informaron que incautaron … Decomisan en Rep. Dominicana 9,5 toneladas droga, un récord AlMomento.net › incautan-9-toneladas-de-droga-en-caucedo-10-emplea… Imagen en miniatura 7 dic 2024 … – Un total de 9.588 kilos de droga (9,5 toneladas), supuestamente cocaína, fue incautado en el Puerto Multimodal Caucedo, el principal de … Incautan 524 kilos de cocaína y arrestan tres dominicanos en PR AlMomento.net › incautan-524-kilos-de-cocaina-y-arrestan-tres-domini… Imagen en miniatura … de… Leer mas »
NI LO HAITIANOS, NI MADURO,MUCHO MENOS LOS BOLIVARIANOS Y PERUANOS ASI COMO TAMPOCO LOS COLOMBIANOS MUEVEN TANTA DROGA COMO PUERTO RICO …PUERTO RICO Y HAITI SON LA MATA DE LA MAFIA NARCOTERROISTA : LA GENTE QUE MUEVE EL DINERO DE LOS CARTELES …PRONTO SE ENTERARAN,,,!!!