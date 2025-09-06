EE.UU: Deportarán dominicano preso por distribución fentanilo

José Genao Caba

LUISIANA.- Un dominicano fue detenido en Nueva Orleans, Luisiana, y acusado de distribuir fentanilo, por lo que será deportado.

José Genao Caba enfrenta cargos de conspiración para distribuir 400 gramos o más de fentanilo y de complicidad para cometer un delito, según una publicación en X del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La agencia no ofreció detalles sobre el arresto de Genao Caba en Nueva Orleans, pero indicó que su unidad en el estado «lo retiró de la comunidad» y que ahora permanece bajo custodia a la espera de una «decisión de deportación».

En un comunicado aparte, las fuerzas del orden de Sheridan, en Wyoming —a más de 2,000 kilómetros de distancia de Nueva Orleans—, afirmaron que la cantidad de fentanilo atribuida al dominicano «es suficiente veneno para matar a miles de estadounidenses».

«Cada dosis de fentanilo que cruza la frontera es otra familia destruida, otro niño enterrado. El ICE está haciendo el trabajo que los políticos se niegan a hacer: cerrar los oleoductos y expulsar a los traficantes», agregó la agencia al referirse al caso de Genao Caba.

jt-am