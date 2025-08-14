EE.UU. considera «inseguro y arriesgado» viajar a R. Dom.

SANTO DOMINGO.- Estados Unidos considera «inseguro y arriesgado» viajar a República Dominicana y a otros doce países de América Latina.

En un reciente informe, el Departamento de Estado pide a los ciudadanos estadounidenses tener “mayor precaución” si viajan a esos lugares, debido a “riesgos ampliados de seguridad”.

Además de República Dominicana, en la lista figuran 17 de los 32 estados de México, Bahamas, Belice, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Jamaica, Panamá, Perú y Uruguay.

Los estados de México señalados como inseguro son Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Quintana Roo.

GUATEMALA Y HONDURAS

Entre los países que el Departamento de Estado pide a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren sus viajes debido a “serios riesgos de seguridad” están Guatemala y Honduras, por la alta criminalidad; Colombia, por el riesgo de secuestro y terrorismo, y Nicaragua, por la criminalidad y las detenciones arbitrarias.

También en este nivel figuran los estados mexicanos Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora, además de Ciudad Juárez y Nogales, entre otras localidades.

VENEZUELA Y HAITI EN LA PEOR CATEGORIA

Venezuela y Haití son los únicos países de la región que, según el informe, se deberían evitar debido a un “alto riesgo a la vida” y una limitada o inexistente capacidad de EE.UU. para asistir a sus ciudadanos.

En el caso de Venezuela, el Departamento de Estado fundamentó su advertencia en los disturbios, criminalidad, secuestros, terrorismo y detenciones arbitrarias. Mientras que en Haití mencionó los disturbios, criminaldiad y problemas de salud.

jt-am