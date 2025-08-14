EE.UU. considera «inseguro y arriesgado» viajar a R. Dom.
SANTO DOMINGO.- Estados Unidos considera «inseguro y arriesgado» viajar a República Dominicana y a otros doce países de América Latina.
En un reciente informe, el Departamento de Estado pide a los ciudadanos estadounidenses tener “mayor precaución” si viajan a esos lugares, debido a “riesgos ampliados de seguridad”.
Además de República Dominicana, en la lista figuran 17 de los 32 estados de México, Bahamas, Belice, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Jamaica, Panamá, Perú y Uruguay.
Los estados de México señalados como inseguro son Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Quintana Roo.
GUATEMALA Y HONDURAS
Entre los países que el Departamento de Estado pide a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren sus viajes debido a “serios riesgos de seguridad” están Guatemala y Honduras, por la alta criminalidad; Colombia, por el riesgo de secuestro y terrorismo, y Nicaragua, por la criminalidad y las detenciones arbitrarias.
También en este nivel figuran los estados mexicanos Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora, además de Ciudad Juárez y Nogales, entre otras localidades.
VENEZUELA Y HAITI EN LA PEOR CATEGORIA
Venezuela y Haití son los únicos países de la región que, según el informe, se deberían evitar debido a un “alto riesgo a la vida” y una limitada o inexistente capacidad de EE.UU. para asistir a sus ciudadanos.
En el caso de Venezuela, el Departamento de Estado fundamentó su advertencia en los disturbios, criminalidad, secuestros, terrorismo y detenciones arbitrarias. Mientras que en Haití mencionó los disturbios, criminaldiad y problemas de salud.
jt-am
Qué no vengan porque dime tú. Es mejor disfrutar lo nuestro nosotros. Cómo dice el anuncio «Turismo en cada rincón» 😌 paz.
*MUY-BIEN*,,,, Y-ES-MAS-INSEGURO-SI-VISITA-EL-«JET-SET*…
Tienen los EEUU moral para evaluar a otros paises en material de derechos humanos y seguridad? Cuando ellos son los compeones en tiroteos en centros comerciales, en escuelas, y demás …….y con tantas redadas, detenciones, y denuncias de abusos en contra de ciudadanos indocumentados.
charlatanes sinvergüenza chantajista donde van a dejar Haití
DONDE SI SE PUEDE IR A VISITAR ES ALLA CLARO CON LA PRECAUCIÓN DE QUE APAREZCA UN LOCO CON UN RIFLE Y SALGA FE USTED PORQUE ESO ES NORMAL EN ESTADOS UNIDOS LO MALO ES QUE AHI NO APLICA