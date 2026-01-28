EE.UU. amenaza con «usar la fuerza» si Delcy no coopera
WASHINGTON, 28 Ene. (EUROPA PRESS) – El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha amenazado con «usar la fuerza» si la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no coopera con las autoridades del país norteamericano, según unas declaraciones preparadas para su intervención de este miércoles ante el Senado.
«Estamos preparados para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fallan. Esperamos que esto no sea necesario, pero nunca eludiremos nuestro deber para con el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio», rezan las notas de Rubio, a las que ha tenido acceso la agencia de noticias Bloomberg.
La dirigente venezolana «conoce muy bien el destino de (el presidente, Nicolás) Maduro», ha considerado el jefe de la diplomacia estadounidense, en un extracto del discurso que se prevé que pronuncie ante la Comisión de Exteriores de la Cámara Alta estadounidense.
APERTURA DEL SECTOR ENERGÉTICO
El titular de la cartera diplomática ha recordado asimismo en el texto de su comparecencia que Rodríguez se ha «comprometido» a abrir el sector energético del país latinoamericano a las empresas de Estados Unidos, proporcionarles un acceso «preferente» a la producción de petróleo, así como a emplear el dinero de las ventas de crudo venezolano para comprar productos estadounidenses.
La intervención de Rubio de este miércoles será la primera en la que responderá ante el Congreso por la intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero contra la capital venezolana, Caracas, y alrededores y que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, así como con la muerte de un centenar de personas.
«INJERENCIA DE WASHINGTON»
Estas palabras aún no pronunciadas llegan después de que la presidenta interina de Venezuela haya señalado a principios de esta semana que su país «ya ha tenido suficiente» de la injerencia de Washington: «Ya basta de órdenes, ya basta de órdenes extranjeras».
El secretario de Estado recibirá en la misma jornada a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, de acuerdo a su agenda oficial difundida en la página web del Departamento. El encuentro, previsto en la sede del organismo en Washington a las 13.00 horas (hora local, 19.00 hora peninsular española), tendrá lugar a puerta cerrada y dos semanas después de que la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 se reuniera en la capital estadounidense con el presidente, Donald Trump, a quien hizo entrega de su galardón.
El inquilino de la Casa Blanca insinuó la semana pasada que quiere «involucrar» a Machado en el futuro de Venezuela, si bien hasta el momento ha respaldado a Delcy Rodríguez, la que fuera ‘número dos’ del presidente Nicolás Maduro, para pilotar la transición en el país latinoamericano.
Miren cuponeros que ustedes saben muy bien, que Estados Unidos lo que hizo fue el ridículo en Venezuela.
Esto lo escribe uno de ustedes: …………………………….USA es tu culpa por que no eliminaron de rais todo el regimen
maduro solo eras un titere como se le ocurrio dejarlos en el poder? Ahora es que se dan cuenta.
No fue que no quisieron, fue que no pudieron. Entraron y salieron; son cobardes extremos.
most
Marcos Rubio sigue mostrando que es un comemiedda…
Ahhhh, otra «PODEROSA ARMADA» para hacer el ridículo?
Trump afirma que una «maravillosa Armada» se dirige hacia Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que una «maravillosa Armada» se dirige ahora hacia Irán, días después de que el portaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate se desplegara en Oriente Medio, quedando el país persa al alcance de ataques potenciales.
Otra del pedófilo:
Trump: «Cuba fracasará muy pronto»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza contra Cuba, semanas después de la agresión militar que Washington llevó a cabo contra Venezuela, que dejó más de 100 víctimas mortales y concluyó con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, junto a su esposa, la diputada Cilia Flore.
Van a fracasar muy pronto; tienen más de 60 años fracasando.
El Imperio exige obediencia, El imperio amenaza, El Imperio bombardea, El Imperio ´´Incauta´´, El Imperio invade, El imperio apoya a Satan Yahu, El Imperio necesita el petróleo, El Imperio aplica terrorismo financiero para quebrar paises, El Imperio ordena y pobre de usted si no obedece, pero de todas formas, ellos todo lo hacen, por amor a la ´´democracia´´ al respeto ajeno, al respeto soberano de todos los demás paises, vaya perlas.
los paises que no son potencia son susetible ala injerencia por la debilidad frente alas potencias rusia china estados unidos tienen el mismo proposito no son diferente en nada venezuela con los recurso que tiene tiene que trabajar con su socio de su area asi lo manda la inteligencia politica para evitar reselo de los gringo por verse amenasado las potencia su unici objetivo es ser mas fuerte y no dejarse dominar de nadie
Hay mucha ignorancia complicidad y silencio comprado en el mundo así no avanzaremos porque hasta a un niño que lo o un animal que lo obligue hacer cosas en contra de su voluntad un día te ataca cuando menos lo esperes
No te queda otra mas que obedecer
Este señor de origen latino actúa como todo un verdadero gendarme. Se comporta como todo un Hitler que puede gobernar el mundo con amenazas y acciones belicistas. Piensa que puede violar la soberanía y la integridad territorial de naciones soberanas sin ninguna consecuencias. Los individuos que actúan en esa dirección de imponerse por medio de la violencia militarista deben conocer la historia de cómo terminó Alemania en la segunda guerra mundial
Cuponeros, aprendan a leer y analizar. Las palabras de Marcos Rubio, que les dicen? Saben que dicen? Que Estados Unidos hizo el ridículo de la historia, llevando la flota que ellos llamaron «La más poderosa de la historia», para hacer un cambio de régimen en Venezuela, y qué hicieron? Dejaron ese mismo régimen. Ahora el pedófilo y ustedes tienen que enviar mensajes todos los días, para convencernos de lo contrario.
Que harán? Volver a llevar «la flota más poderosa del mundo»? No, ahora hace otro ridículo en Medio Oriente. Lanzarán 10 Tomahawk en Irán, y a correr se ha dicho, porque no van a desembarcar tropas. Podrá ser la supuesta «PRIMERA POTENCIA MUNDIAL», para ustedes, yo tengo reservas. Una potencia lucha contra los fuertes, para proteger a débiles; esta huye de los fuertes, y ataca a los que cree débiles, y a veces, ni a esos, porque no hicieron lo que pretendían en Venezuela.
Por otro lado, el pedófilo se dedica a esto, para los cuponeros; alguien sabe como entraron? 😂😂
Trump: «Tenemos una presencia muy sólida en Venezuela»
El presidente de EE.UU., Donald Trump, destacó este martes que su administración tiene «una presencia muy sólida en Venezuela», como resultado de los masivos bombardeos perpetrados el pasado 3 de enero contra el país suramericano, acción militar del Pentágono que dejó más de 100 víctimas mortales y concluyó con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, junto a su esposa, la diputada Cilia Flores.