Educar al servidor municipal

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo

Aunque parezca increíble, es una realidad demostrable que el rol del servidor municipal es realmente trascendente, si las corporaciones edilicias desponen del tiempo y los recursos para formarlos, orientarlos y conciencienciarlos en torno a la valor que tiene su trabajo para la protección de la vida y la naturaleza.

Como esto no lo toman en cuenta la Liga Municipal Dominicana (LMD) ni los ayuntamientos, en la recogida de la basura y las labores de ornato, los servidores municipales se convierten no solo en los peores violadores de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00, sino que afectan seriamente la salud de los ciudadanos cuando suelen recoger los desperdicios de un lado y los van dejando caer en las calles a lo largo de su recorrido tapando imbornales y causando otros daños.

Además, no son instruidos sobre el cumplimiento de su deber y solo se empeñan en recoger la basura donde obtienen dádivas, con honrosas excepciones, razón por la cual, se ponen al servicio de las empresas y negocios, prestando poca atención al cumulo de desperdicios procedente de los hogares, que a veces se descomponen porque no los recogen a tiempo.

Si pasamos revista a los municipios y a los distritos municipales, la basura es un gran problema, ya sea por la falta de vertederos o de conciencia de los servidores responsables de disponer de ella como medida preventiva y de salud, además de los taponamientos que a veces provocan de forma irresponsable.

República Dominicana es un país en desarrollo con un crecimiento vertiginoso, pero es preciso que las autoridades que se eligen y los responsables de gestionar los servicios, tengan la certeza, la conciencia y el conocimiento de que la higiene, el ornato y la desarrabalización de sus áreas de administración, constituyen la carta de aprobación y evidencia su eficiencia negativa o positivamente.

“Llegó la basura” frase que resuena en los oídos de los vecinos en residenciales y barrios, como señal de que deben aportar a los servidores de turno, aunque paguen su factura a tiempo, o no se recogen los desperdicios, porque con las empresas, que pueden hacerlo por ellos mismos, reciben buenas coimas y se ponen a su servicio. ¿Desconocimiento o corrupción?

