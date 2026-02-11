Educar al servidor municipal
Aunque parezca increíble, es una realidad demostrable que el rol del servidor municipal es realmente trascendente, si las corporaciones edilicias desponen del tiempo y los recursos para formarlos, orientarlos y conciencienciarlos en torno a la valor que tiene su trabajo para la protección de la vida y la naturaleza.
Como esto no lo toman en cuenta la Liga Municipal Dominicana (LMD) ni los ayuntamientos, en la recogida de la basura y las labores de ornato, los servidores municipales se convierten no solo en los peores violadores de la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00, sino que afectan seriamente la salud de los ciudadanos cuando suelen recoger los desperdicios de un lado y los van dejando caer en las calles a lo largo de su recorrido tapando imbornales y causando otros daños.
Además, no son instruidos sobre el cumplimiento de su deber y solo se empeñan en recoger la basura donde obtienen dádivas, con honrosas excepciones, razón por la cual, se ponen al servicio de las empresas y negocios, prestando poca atención al cumulo de desperdicios procedente de los hogares, que a veces se descomponen porque no los recogen a tiempo.
Si pasamos revista a los municipios y a los distritos municipales, la basura es un gran problema, ya sea por la falta de vertederos o de conciencia de los servidores responsables de disponer de ella como medida preventiva y de salud, además de los taponamientos que a veces provocan de forma irresponsable.
República Dominicana es un país en desarrollo con un crecimiento vertiginoso, pero es preciso que las autoridades que se eligen y los responsables de gestionar los servicios, tengan la certeza, la conciencia y el conocimiento de que la higiene, el ornato y la desarrabalización de sus áreas de administración, constituyen la carta de aprobación y evidencia su eficiencia negativa o positivamente.
“Llegó la basura” frase que resuena en los oídos de los vecinos en residenciales y barrios, como señal de que deben aportar a los servidores de turno, aunque paguen su factura a tiempo, o no se recogen los desperdicios, porque con las empresas, que pueden hacerlo por ellos mismos, reciben buenas coimas y se ponen a su servicio. ¿Desconocimiento o corrupción?