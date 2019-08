Educación y Salud

El autor es periodista y magister en derecho y relaciones internacionales. Reside en Santo Domingo

Los avances alcanzados por los gobiernos peledeístas en materia de Educación y Salud se están viendo opacados, a mi modo de ver, por la falta de un liderazgo en la conducción de las políticas públicas de cada uno de esos ministerios.

Quiero que quede claro, que mis reflexiones no van dirigidas atacar a nadie en particular, no es mi estilo, no me interesa, analizo y cuestiono políticas no individuo ni funcionario.

La finalidad de este comentario queridos lectores es contribuir a producir un cambio de visión en el abordaje de esas dos áreas fundamentales para el desarrollo del país. Más nada.

Es innegable que la actual administración gubernamental que encabeza el Presidente Danilo Medina ha hecho extraordinarios aportes materiales y espirituales para impactar en esas áreas en sus siete años que lleva al frente del Estado. Ahora bien, a pesar de todo ese esfuerzo todo parece esfumarse por la falta de un liderazgo cohesionador capaz de armonizar entre las partes.

Para que se tenga una idea de lo que estamos planteando, se hace preciso señalar de manera directa dos iniciativas o acciones que muestran de cuerpo entero el interés manifiesto de una gestión por transformar las cosas.

Por ejemplo, la implementación sucesiva del 4 por ciento a la educación dominicana durante sus dos periodos de Gobierno, acción que muestra de manera elocuente el interés de que esa área social alcance los avances que están plasmados en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo.

De igual manera hay que citar, pero ya en el área de la salud, la intervención y equipamiento de las infraestructuras de más de 60 hospitales a nivel nacional, así como el desmonte las cuotas de recuperación que hacían menos accesibles los servicios de salud a la población. Hay muchas más pero me quedo ahí.

De manera que, leyendo esto es inaceptable que justamente sean estas dos áreas la que mayores ruidos le estén causando al Gobierno y al país. No quiero decir que todo esté resuelto con eso, claro que no, pero pienso que son dos pasos favorables al pueblo. No solo basta con llevar caras nuevas y gerentes a la administración pública, de lo que se trata es de poner en cada área personas con liderazgo y nuevas días.

