Educación de RD: voces de crisis y esperanza

El autor es educador. Reside en Nueva York

Hay una opinión predominante de que la educación pública dominicana es una de las peores del mundo.

Por ejemplo, en una reciente declaración, el profesor Juan Valdez, director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), dijo que “la educación pública se encuentra en su peor crisis de este siglo”.

Y agrega que “Nunca había estado la educación dominicana tan mal como está hoy”. Asimismo, la politóloga Rosario Espinal escribió un artículo titulado “La educación dominicana: era, es y seguirá siendo de baja calidad” donde condena a la educación dominicana al limbo eterno.

Y habitualmente escuchamos comentaristas con calificativos como “disparate”, “porquería”, “tollo”, “gasto” para definir la educación pública. Pareciera que el mismo José Ramón López, padre del pesimismo dominicano, guiara estos pensamientos .

Hay problemas estructurales que nadie puede ocultar en la educación pública nacional, tales como deserción escolar, problemas con la ejecución del presupuesto del 4%, la falta de cupo por carestía de aulas, malas condiciones de la infraestructura de los centros educativos, problemas con la formación y evaluación del personal docente, entre otras agravantes.

A pesar de estas opiniones y problemas estructurales, la educación pública dominicana ha ido avanzando; aunque no con la rapidez que la sociedad demanda y quisiera.

Avances

Veamos algunas experiencias educativas significativas que indican que la educación pública avanza en diferentes centros educativos del país.

· En el Liceo Unión Panamericana (Santo Domingo) se han estado validando los cultivos de hortalizas de ciclo corto, tales como lechuga, espinaca y pepino como parte del Programa de Hortalizas escolares.

· En el Politécnico Felix Maria Ruiz (Santiago) se ha llevado a cabo un Programa de formación con el título de Cuidado de enfermeria y Promoción de la salud donde los estudiantes se capacitan para monitorear la tension arterial, la frecuencia cardiaca y medidas antropometricas tales como peso, talla e indice Corporal (IMC).

· En el Liceo Nuestra Señora del Carmen (Santo Domingo) se ha consolidado el programa de bailes típicos dominicanos que incluye mangulina, carabiné, pambiche y merengue.

· En el Liceo Estados Unidos de América (Santo Domingo) se continúa el programa de banda escolar que acompaña las marchas y celebraciones patrióticas del centro.

· En Liceo Secundario José Nuñez de Cáceres (San José de Ocoa) ha destacado recientemente por su feria curricular donde resaltan los trabajos y proyectos escolares de los estudiantes.

· En el Liceo Leonor Isabel Cabrera Reyes (La Romana) nos encontramos con un motivador programa de música que encabeza el profesor Raymundo Jenson, el profesor dewbow donde se ajusta la enseñanza a las necesidades del estudiantado.

No me gustaría pecar de exceso de optimismo por estas actividades, proyectos y experiencias educativas que están sucediendo en los centros educativos, sin embargo me resisto a ser parte de la idea de la crisis eterna de la escuela pública del país. Creo que hay esperanza.

Asi como la Sociedad dominicana logró el 4% por una educación Digna. También, se alcanzará la calidad de la educación. Es cuestión de tiempo, de trabajo tesoreno y una actitud un poco más propositiva y constructiva.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.