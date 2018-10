Eduardo Hidalgo: La derrota huérfana

Existe en la actualidad un raudal de opiniones para buscar una explicación, la cual debe convertirse en, madre o padre de la pérdida del oficialismo en el pasado proceso electivo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Unos arrojan la culpa sobre el Ministro de Educación Andrés Navarro, otros al dilatado tiempo de regencia del profesor Hidalgo y una pequeña minoría a la unidad opositora.

Los gremios han perdido su esencia, y la ADP no es la excepción, por lo tanto se discutía más sobre quien ganaría si el PLD o el PRM, en vez de que se formara la tertulia en base a ideologías gremiales (como fue en su origen) tendentes a recuperar la maltrecha imagen del sindicato (al que pertenezco) y buscar fórmulas para mejora la calidad educativa (para lo que se nos paga).

Durante su tiempo de gestión el profesor Hidalgo logró muchas reivindicaciones, entre ellas el aumento salarial en más de un 106% – con seis aumentos salariales seguidos- la aplicación (en parte) de la evaluación por desempeño (la cual se ejerció por última vez en el año 2008) y el establecimiento del concurso para docentes de educación básica y media. Además logró que se completara a los docentes (en su mayoría) que poseían una sola tanda de instrucción.

¿Por qué perdió?

La pregunta evidente que surge es ¿Si hubieron tantos logros porqué perdió? Para responder hay que mencionar factores que Hidalgo tenía bajo su control y otros que no. La corriente magisterial que lo acogió durante su trayectoria política – educativa (Eugenio María de Hostos, de la cual formo parte aunque no soy del PLD) aprovechó que al corresponder al mismo partido de gobierno resultaba más fácil colocar los puntos en común (con el ministro) antes que los de discordia. Este esquema fue roto ante la beligerancia de los planteamientos del actual Ministro Andrés Navarro.

Hidalgo se fortalecía de la gran cantidad de maestros/as que eran nombrados/as bajo la gestión peledeista, los cuales como automáticamente formaban parte del sindicato, los que no eran fruto de un concurso ejercían el voto en su favor como medio de agradecimiento. Cuando se establece el concurso de oposición esto merma, pero ante la no convocatoria del mismo, los docentes que suplen las vacantes están en calidad de contratados, de manera que no forman parte de la ADP y por ende no pueden ejercer el voto. Un punto en desfavor de Hidalgo.

Los docentes que están más pendientes de los movimientos sindicales y ministeriales son los activos. Los jubilados y pensionados se aíslan, pues ante la falta de reivindicaciones para esos, manifiestan su descontento abstrayéndose del proceso electivo de la ADP. En el pasado proceso fue ínfima la participación de jubilados y retirados, los que votaron lo hicieron a favor de Xiomara Guante y en contra de Hidalgo. Recordemos que en el año escolar pasado fueron jubilados una gran cantidad de docentes, que quedaron en estado de descontento (provocado por Navarro) ante la rebaja de sus salarios y su salida a destiempo del sistema.

Realidades

A Hidalgo se le acusó, en cierto momento, de no distinguir el lindar de Diputado y miembro del CC del PLD con el de gremialista. Pero ante la llegada de Andrés Navarro se entendía que ambos se llevarían bien (pues ambos son del equipo del presidente Medina) pero fue todo lo opuesto. Andrés Navarro responde a intereses empresariales que ven con ojos de ambición el dinero del 4% ¿Antes alguien había escuchado a EDUCA, del 2012 hacia atrás?

El génesis de esa acusación radica en que frente a los atropellos sufridos por el magisterio (los cuales se le imputan a Navarro) Hidalgo mostró una actitud radical, lo cual le generó simpatías en el seno del gremio magisterial.

Pero en determinado momento el Ministro Navarro, para granjearse el favor de la sociedad, tituló en los periódicos (pagos con el dinero del 4%) que se cancelaron 8 mil botellas (donde sólo resultaron ser ciertas 600) de las cuales o supuestas botellas quedaron 7,400 en estado de inocencia, pero tardaron 4 meses en cobrar sus salarios. Esos miembros del sindicado criticaron la inacción de Hidalgo ante tal atropello y esperaron el proceso pasado para ejercer el sufragio en su contra. ¡Navarro conocía el efecto de esas cancelaciones!

La Ordenanza 24-2017

Cuando es llevada al escenario práctico la Ordenanza 24-2017, que establece el ¿concurso o terna? Para la selección de los directores regionales y distritales se afectaron dos intereses, pero para el público primó uno solo. El primero fue la carrera docente, que evidentemente resulta inquietada (solo para el caso de los directores de distrito y regionales, no para el educador que se encuentra en las aulas) ante lo excluyente de la ordenanza. Lo segundo y que se notó más que lo primero fue que la Directora de la Regional No. 1 del país, esposa de Hidalgo, fue removida de su puesto.

En ese caso sí se convocó a manifestaciones o paralizaciones, pero éstas solo fueron vistas con buenos ojos por los exdirectores no por los educadores, principalmente los que fueron cancelados, que en muchos casos aún no habían cobrado sus salarios.

Componentes políticos

Era de público conocimiento que el ministro/a del momento siempre brindaba su apoyo a la corriente educativa de su partido (el PLD) y movía las herramientas y recursos del MINERD a favor del candidato oficial. Sin embargo en esta ocasión fue lo opuesto, Navarro (sometido a la acción de la justicia por Hidalgo en el TC) bajo línea de que no se apoyara a Hidalgo y en muchos casos influenció para que se emitiera el sufragio en contra, amparado en la tesis de que con el PRM se entendería mejor.

Finalmente solo podemos expresar que la derrota busca quien la apadrine, pues nadie quiere echarse la culpa.

