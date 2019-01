Eduardo Estrella atribuye incremento criminalidad a la falta de control

SANTO DOMINGO.- El líder del Partido Dominicanos por el Cambio (DXC), Eduardo Estrella calificó de preocupante el auge que ha tenido la violencia y criminalidad en el país, y lamentó que se tengan producir hechos de sangre para que la sociedad dominicana pueda enterarse y se comience a indagar, indicó que “hasta que no hay un muerto por el medio no se investiga”.

Afirmó que el caso de Baní, donde cayó abatido a tiros el coronel Daniel Ramos, es la muestra más evidente del deterioro social en que se encuentra la República Dominicana por la falta de autoridad, las cuales se hacen de la vista gorda a la hora de enfrentar la criminalidad.

`’Porque sale otra vez a flote los puntos de drogas, y los problemas de Baní, porque hay una persona muerta, en este caso un coronel, si esa cámara que grabó ese acontecimiento, no hubiese estado ahí, tal vez no se estuviera hablando del tema hoy aquí, porque en el país solo explotan los escándalos cuando hay muertos, eso mismo pasó con los casos de la OISOE, el CEA y la OMSA”, aseguró Estrella.

Demandó de las autoridades profundizar las investigaciones para esclarecer el caso y dar también a conocer los nombres de los padrinos que dice tener el supuesto matador del oficial identificado como Rafael Antonio Díaz, alias Buche.

“Pero el video está ahí, y, todo el mundo lo ha visto. Los medios le han dado para atrás, y para adelante, ellos no están contando que eso se estaba firmando, pero donde están los responsables de eso, y solamente es el coronel y el capitán que lo dejaron votado, hay que buscar los que han protegido al matador“, manifestó.

Consideró que aunque la jefatura de la policía ha realizado una serie de cambios internos luego de este acontecimiento los mismos no sirven de nada ya que no hay voluntad política, porque “cuando no se castiga la corrupción arriba, no hay autoridad para poner orden abajo”, precisó Estrella.

“Es inconcebible que en el presupuesto de este año, solo del pago de los intereses de la deuda se esté gastando más de catorce ministerios en conjunto, mientras no se prioriza en solucionar el problema de la seguridad ciudadana, mejorando la calidad de vida de los miembros de la Policía Nacional y dotándolos de los equipos necesarios para enfrentar a los delincuentes”, indicó.

