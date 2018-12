Editorial Planeta presenta el libro “Me volviste loco, Wilfrido”

SANTO DOMINGO.- Wilfrido Vargas le entrega a sus seguidores un libro sincero, que nace desde adentro. Que no cuenta una historia, sino muchas, y que desnuda a un exponente musical del continente americano con la mejor de las intenciones: conectar sin tabú con cualquier lector, como quien baila sin preocupaciones y con los ojos cerrados, incluso sabiendo que internamente nos consume el sufrimiento.

Entre líneas el dominicano revela su faceta más íntima y desconocida. El que escribe no es el showman, sino un hombre sensible que recuerda, gracias a una memoria prodigiosa, momentos clave de su vida; de esa aventura que lo llevó desde su natal Altamira a conquistar el mundo con canciones como El comején, El jardinero, El loco y la Luna, La medicina, Volveré, entre muchas otras.

Esta obra cuenta con un LADO A en donde narra a través de una visión nostálgica y agradecida las historias de las personas que marcaron su vida, las cuales dejaron enseñanzas positivas, diversos valores que aportaron a su crecimiento personal y profesional.

En el LADO B podremos explorar su carrera musical, allí reflexiona sobre el éxito de sus sencillos y explora el porqué del fracaso de algunas canciones, incluso recordar memorables agrupaciones como “Las Chicas del Can”, caracterizada por ser exclusivamente femenina, liderada por el maestro. Además su pasión por la trompeta, esa que lo llevó a recorrer el mundo.

Para cerrar con broche de oro encontrarás un BONUS – TRACK con 10 secretos (que seguro no sabes) sobre varios de sus hits musicales, disfrutarás leyendo diversas reseñas sobre las canciones más icónicas de Wilfrido. También sobre su nuevo éxito El cuchicheo, sencillo que fomenta el desarrollo evolutivo a las líricas tradicionales de la música urbana, un abrebocas de su nueva producción.

La gente veía en el escenario a “El hombre divertido”, pero en lo cotidiano el artista luchaba constantemente con algo a lo que no ha podido darle nombre, que le impedía dormir, en este libro se desvelarán sus luchas internas. A continuación un fragmento de este ejemplar:

“A lo largo de mi vida he visitado a decenas de médicos, psicólogos y psiquiatras. Algunos de ellos se han vuelto amigos míos. No pocos, después de cincuenta años, me han despachado diciéndome que estoy cerca de convertirme en un profesional de la mente. Otros no pueden conmigo. Me han recetado un arsenal de pastillas: ansiolíticos, psicoestimulantes, antidepresivos, hipnóticos, estabilizadores del ánimo. Me han diagnosticado un abanico de padecimientos: ansiedad, bipolaridad, abulia, trastorno de voluntad, oscilación intensa del estado de ánimo”.

A propósito, el reconocido poeta, Frank Baéz afirmó:

“Si algo recuerda la forma de contar de Wilfrido es a su música y esto lo han entendido muy bien los editores que han dividido el libro en Lado A, Lado B y Bonus Tracks, y que han realizado un diseño muy original, inspirado en los vinilos, dotándolo de una experiencia de lectura novedosa y comodísima. Además, hay que resaltar la prosa festiva a la que nos convoca Wilfrido, donde en ocasiones se juntan la picaresca con reflexiones de gran vuelo poético. Esta obra puede ser disfrutada por el gran público y al mismo tiempo está destinada a coleccionistas, y tanto el Lado B y la parte de Bonus tracks sirven como extensiones de los discos y ayudan a entender y a profundizar en el cancionero del rey del merengue”.

● Fue galardonado por la Academia Latina de la Grabación con un Latin Grammy a la Excelencia Musical en 2018.

● La ciudad de Orlando declaró el 6 de Septiembre como el “Día de Wilfrido Vargas“. El alcalde Buddy Dyer, aseguró que honran medio siglo de carrera del reconocido músico y director de orquesta de República Dominicana.

● Wilfrido se presentará en el « Hay Festival 2019 ».

Nació en el municipio de Altamira, en el norte de República Dominica. Entró a la Academia Municipal de Música a partir de los 10 años y antes de cumplir los 12 años, era solista de trompeta y director de la Banda Municipal de Música de Altamira Comenzó tocando bossa nova y jazz, pero por recomendación de su padre, músico también, volvió al merengue, pero lo hizo imprimiéndole su propio sello particular.

Hizo una importante contribución a la Fania All-Stars, uniéndose a ellos por sus actuaciones históricas en Cuba en 1979 y contribuyendo al álbum Habana Jam de All Stars, grabado el 3 de marzo de ese año en un concierto en La Habana.

En los ochenta se convirtió en el Rey del merengue. En 2018 le concedieron el premio Latin Grammy a la Excelencia Musical.

