Edesur cambia estructura eléctrica dañada por incendio

SANTO DOMINGO.- Edesur Dominicana instaló una nueva estructura de redes eléctricas tipo H y restableció el servicio en al menos comunidades de Barahona que resultaron afectadas por incendio en la zona costera de Santa Elena.

Infomó que repuso los postes del tendido eléctrico y cables dañados en un operativo de tres días.

Entre manglares calcinados y la ceniza esparcida por el fuego en un terreno escarpado, fue desarrollada una intensa labor para volver el suministro a La 40, San Juan Bautista, Barrio Nuevo, Fudeco, Juan Esteban, El Payaso, Santa Elena, El Arroyo, Bahoruco, Ciénaga, Los Guayuyales, Villanueva, Barahona, Barrio Casandra, Baitoita, Loma Las Felipina, El Quemaito, Santa Elena, entre otros.

Edesur exhortó a la población cuidar las zonas donde cruza el tendido eléctrico y abstenerse de producir quemas en lugares donde pueden ser afectados servicios, como el de la electricidad.