Edesur asegura distribuidoras no son únicas responsables pérdida de energía

Milton Morrison

SANTO DOMINGO.- El administrador gerente general de Edesur Dominicana, Milton Morrison, aseguró que las Empresas Distribuidoras de Electricidad no son las únicas responsables de las pérdidas millonarias no técnicas del sector eléctrico, ya que parte de la sociedad es corresponsable debido al robo de la energía.

Morrison explicó que las pérdidas también tienen que ver con el abastecimiento de casi un 99% de la demanda de energía en los territorios concesionados a la empresa Edesur Dominicana, debido a que ahora se suministra más energía eléctrica que antes, pero muchos clientes, por la crisis del Covid, han disminuido su capacidad de pago.

Al ser entrevistado en el programa “Esto no es radio”, llamó a la sociedad a denunciar el robo de la electricidad y a no ser cómplice por omisión del fraude, para que no paguen justos por pecadores.

Invitó a los usuarios a regularizar su situación para que se conviertan en clientes y cumplan con el deber de pagar por su consumo.

Reveló que muchos dueños de negocios han cancelado su contrato en Edesur, para luego conectarse de manera ilegal, por lo que han sido multados por los organismos competentes de persecución del fraude.

of-am

Follow us on Social Media twitter facebook instagram