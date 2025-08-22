Edeeste contratará abogados enfrentar 2 mil casos judiciales

Santo Domingo, 22 ago.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó este viernes que la contratación de firmas legales externas responde a la necesidad de reforzar la capacidad institucional para atender el cúmulo de procesos judiciales que enfrenta la empresa, que actualmente ascienden a más de 2,000 casos en distintas jurisdicciones.

La compañía explicó, en un comunicado, que su departamento de litigios cuenta con solo cinco abogados internos, lo que hace insuficiente la cobertura para la magnitud de los expedientes. Con la integración de firmas externas, cada abogado contratado asumirá en promedio 150 casos, lo que permitirá agilizar los procesos y garantizar una defensa efectiva.

De acuerdo con la distribuidora, los litigios que enfrenta no son de carácter ordinario, sino que exigen conocimientos combinados de derecho civil, administrativo y del sector eléctrico, particularmente lo dispuesto en la Ley General de Electricidad 125-01.

«Por esa razón, se hace necesaria la participación de profesionales con experiencia comprobada en estas áreas», dijo la información.

Edeeste detalló que los contratos se rigen bajo esquemas previamente aprobados, que incluyen iguala mensual, un tope de gastos legales y bonos por éxito, con lo cual los pagos se encuentran estrictamente condicionados a resultados.

«No se trata de una retribución fija adicional, sino de un modelo que premia la efectividad procesal y garantiza eficiencia en el uso de los recursos públicos», destacó la institución.

La distribuidora aseguró que la contratación fue publicada en el portal institucional, acompañada de su informe justificativo, en cumplimiento con los principios de transparencia y acceso a la información.EFE