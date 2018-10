Eddy Herrera presentará concierto acústico en Agora Mall

SANTO DOMINGO. “El galán del merengue”, Eddy Herrera, es uno de los merengueros dominicanos más versátiles y por ello que en su lista no podía faltar un concierto acústico en donde cantará sus éxitos de una manera más intima junto a su público en dos únicas presentaciones el próximo 17 y 31 de octubre en Chao Café Bar de Ágora Mall.

“Eso es algo diferente para mí, yo en mis años de carrera he hecho de todo menos un concierto acústico, por eso cuando me llegó esta propuesta me emocioné mucho, porque la idea de compartir mis canciones de esta forma tan íntima con mi público es algo que me satisface mucho la verdad. En escena solo estaré acompañado de cinco músicos, y yo estaré como el segundo guitarrista”, explicó Herrera.

El concierto que abrirá los “Miércoles Acústicos” de este nuevo espacio para el arte, iniciará a las 7:00 de la noche. Las boletas ya están a la venta en Uepa Ticket, Jumbo, Supermercado Nacional y CCN.

Y es que el intérprete no para de trabajar y tras el lanzamiento del video del sencillo “Dime tu” también se prepara para asistir como invitado especial al “Festival Heat Guayaquil” en Ecuador donde compartirá con los medios locales e internacionales en una conferencia el próximo 10 de octubre, el 11 de octubre en el festival y luego regresa con la mejor de las energías para estos conciertos.

of-am