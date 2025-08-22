EDANCO anuncia Festival de Danza en República Dominicana

SANTO DOMINGO. – La vigésima edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea (EDANCO 2025) tendrá lugar en la República Dominicana del 19 de septiembre hasta el 5 de octubre próximos.

Así lo informó la Fundación Encuentro de Danza Contemporánea en acto celebrado en el Hotel Homewood Suites by Hilton Santo Domingo, donde también anunció una programación especial para conmemorar sus 20 años de trayectoria ininterrumpida.

El festival tendrá como sede principal el Palacio de Bellas Artes, la Sala Manuel Rueda, habrá además funciones y actividades en espacios alternativos como Casa de Teatro, Centro Cultural de España y Centro Cultural Banreservas.

También en Jardín Secreto, así como en las universidades Iberoamericana (UNIBE), UNAPEC y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

NUEVE PAÍSES INVITADOS

Para esta edición especial, EDANCO 2025 reunirá a nueve países, 15 compañías y más de 50 artistas procedentes de España, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Francia, México, Cuba, Costa Rica y República Dominicana.

La directora artística del evento, Patricia Ortega, destacó que “celebramos dos décadas de movimiento, construyendo puentes culturales mediante la danza.

Esta edición será una experiencia enriquecedora, con una cartelera diversa y actividades para todos los públicos”, apuntó.

El programa incluye talleres, conferencias, conversatorios, proyecciones de videodanza, grabaciones de podcast, conciertos y una obra de teatro, ampliando el alcance del festival más allá del escenario tradicional.

Asimismo, durante el Festival, la Fundación Teatro Popular Danzante (FUNTEPOD) celebrará sus 45 años de entrega al folklore dominicano.

NOVEDADES DEL FESTIVAL

Como novedad, EDANCO introduce un Kit VIP conmemorativo, que incluye un pase VIP completo para los 17 días del festival, un termo y una bolsa oficial para que los asistentes vivan el evento con mayor comodidad a precios accesibles.

Las entradas están a la venta en la boletería de la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, Sala Manuel Rueda y en la plataforma digital Tix.do.

agl/of-am