Economista Luis Reyes advierte que los pobres no pueden pagar reforma fiscal

Luis Reyes

SANTO DOMINGO.- El economista Luis Reyes Santos afirmó que si el gobierno no va a poner a los que más pueden a pagar más impuestos, es mejor que no intente hacer una reforma fiscal porque la clase media y los más pobres no pueden pagarla.

El exdirector de Presupuesto durante el gobierno de Danilo Medina manifestó que no es justo intentar una reforma fiscal para que la paguen los sectores de clase media baja, los sectores más pobres, “en una situación donde ellos han tenido una pérdida del poder de compra acumulada de 13 a 14% en los últimos 24 meses. Esa sería una locura”.

Reyes Santos sostuvo que “todos debemos ser compromisarios de la estabilidad macroeconómica”, por lo que lo ideal es que las reformas fiscales se hagan como se está intentando ahora en Estados Unidos para que los nuevos impuestos recaigan sobre las empresas que no pagan o las personas que tienen ingresos por encima de los 400,000 dólares al año.

“Hacer una reforma sin que haya un amplio programa a favor de los pobres y por otro lado que vaya a golpear a los sectores de clase media, hace mucho más complejo el diseño y la decisión de una reforma fiscal”, indicó el también dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al ser entrevistado en el programa televisivo “McKINNEY”, por Color Visión.

Carácter de la reforma

A juicio de Reyes Santos, la reforma fiscal no es un tema meramente técnico, sino que tiene implicaciones políticas y sociales, pues es necesario que haya un momento apropiado en el mercado de trabajo, “que la población no esté pasando penurias, que la economía esté en una fase ascendente y que en sentido general haya una situación de gobernabilidad apropiada”.

Consideró que el gobierno perdió un gran tiempo criticando el “mal manejo económico” de la anterior administración que hoy los organismos internacionales están negando.

Citó que la misión del FMI que estuvo recientemente en el país rindió un informe en el que afirma que los diez años anteriores fueron de “prosperidad, de gran estabilidad macroeconómica y que se sentaron las bases para seguir fortaleciendo el marco macroeconómico a mediano plazo del país”.

Consideró que al concentrarse en criticar las políticas y acciones del gobierno de Danilo Medina, Luis Abinader no se dedicó a diseñar una reforma fiscal como manda la Estrategia Nacional de Desarrollo.

of-am

Follow us on Social Media twitter facebook instagram