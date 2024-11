Economista explica formas de fraude electrónico en la RD

Lillliana Rodríguez Álvarez

SANTO DOMINGO.- La licenciada Lillliana Rodríguez Álvarez hizo un ferviente llamado a la población a tener mayor atención en estos tiempos debido a que aumentan los fraudes en el comercio electrónico y la publicidad engañosa en mayor medida en las tiendas de mediano capital.

Recomienda no dejar al esfuerzo de Pro-consumidor el cheque de la publicidad engañosa, sino también dar seguimiento personal a los estados de cuentas de los gastos en tarjetas y las supuestas facilidades que ofrecen.

Al participar en el programa Sociedad y Seguridad Social de Periodismo y Sociedad que producen los Isabel Acevedo y Andres Matos por el canal 19, la profesional de la economía explicó algunas de las formas del fraude en la vía eléctrica de las transacciones.

«Muchas tiendas aprovechan el nombre de otras famosas, crean espacios digitales atractivos falsos que llaman la atención de los clientes y estos entran con mayor facilidad; el gran peligro es que por esos espacios los clientes vierten todas sus datos personales, que son aprovechados por los delincuentes cibernéticos», apuntó

“La novedad del Black Friday tiene aspectos buenos y otros de observar por la población y se debe investigar los artículos que se necesita para escudriñar las diferentes ofertas de precios que tiene el comercio y así comparar si es una oferta real”, resaltó.

Rodríguez Álvarez sugierió verificar si se tiene la liquidez para hacerle frente a ese gasto, «ya que si usas las tarjetas de crédito, citando por ejemplo: “si me voy a endeudar con una 30% de la tarjeta y luego tengo financiar la tarjeta me tendría que financiar con un 60% anual, lo que implica que la oferta se la consume el financiamiento de la tarjeta”. Esta situación sugiere negociar directamente con el comercio y lo voy saldando en plazos, lo que me beneficia realmente.

Respecto a la ventaja del presupuesto familiar, la experta resalta las dificultades que presentan la mayoría de las familias, debido al bajo nivel de ingreso que nunca les alcanza para cubrir sus necesidades, sobre todo en nuestra época, en la cual los precios de los servicios y alimentos aumentan constantemente.

Recomienda el uso cauteloso del crédito vía tarjeta, «porque te saca de la emergencia, te mantiene la posibilidad de otros créditos, por lo que debe enfrentar ese reto de saber administrar el uso comedido de las tarjetas».

Rodríguez Álvarez es economista egresada de INTEC, con máster en políticas públicas y sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, especializada en el área de cumplimiento del sistema financiero dominicano y las microfinanzas.

Sobre la renegociación de préstamos, sugiere no cerrar hasta no investigar los beneficios que brinda el mercado y considera que no debe incurrir en otro financiamiento que implique intereses y/o plazos mayores.

Sugiere que antes de aceptar la alternativa de otro préstamo, chequear las condiciones del vigente: si cobra o no tasa de penalidad, «ya que pudiera ocurrir que las ventajas que me ofrece el otro préstamo las consuma el actual, y así no vale la pena». Si accede a un nuevo préstamo para renegociación sugiere no realizarlo con la misma institución del viejo, ya que, en la reestructuración, afecta la calidad crediticia del cliente.

Rodríguez Álvarez, al referirse al caso del abono al capital de un préstamo lo ve como beneficioso, ya que puede rebajar los intereses o bajar las cuotas y/o el plazo, pero sólo hasta la mitad del periodo del mismo, ya que en la primera mitad del tiempo la mayor cantidad de los pagos son para los intereses y muy poco al capital.

jpm-am