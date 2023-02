Economía y finanzas 2022 (OPINION)

Ante un entorno externo e interno durante el año 2022 caracterizado aún por las secuelas de la pandemia Covid-19, una galopante inflación recrudecida por la conflagración entre Rusia y Ucrania y otras adversidades exógenas e incontrolables, la República Dominicana ha tenido que hacer frente con determinación a estos desafíos que se han abalanzado peligrosamente sobre la economía nacional.

Por consiguiente, la presente gestión de gobierno ha aplicado innovadoras y efectivas alternativas en la política monetaria y fiscal para hacer frente a estos retos, gran parte de los mismos de facturas exógenas.

Por el lado de la política monetaria, como parte de la herramienta de su política de mercado abierto y siguiendo el monitoreo del desenvolvimiento económico de los Estados Unidos, país que ha tenido que lidiar con una inflación de hasta de un 9% de su Producto Interno Bruto (PIB) y un alza de los tipos de interés para contrarrestar la misma, hasta de 4.75%.

La amenaza constante de una posible recesión, que pudiese generar un alto desempleo por la baja producción y demanda y, que pudiese mermar el ingreso de remesas a la nación dominicana.

En adición, una economía europea enfrentada a una crisis de combustibles, producida por el apoyo a Ucrania de todos los países de la zona euro tras la invasión por parte de Rusia, además de la alta inflación y altos tipos de interés.

La República Dominicana ha ido saliendo paso a paso de tales dificultades por la mejoría significativa que ha experimentado la situación económica norteamericana, que vio su inflación mermar con respecto al inicio del año 2021, y reactivar sensiblemente sus actividades económicas, alejando por el momento toda posibilidad de recesión, lo que mejoró el envío de remesas de los dominicanos ausentes hacia la nación dominicana y aumento de las inversiones directas.

Los efectos del comportamiento económico y financiero local y del resto del mundo, anteriormente expuestos, influyeron significativamente sobre los resultados consolidados preliminares de las finanzas públicas de la República Dominicana.

El Estado de situación financiera consolidado de la contabilidad patrimonial muestra al 31 de diciembre de 2022, un total de activos ascendentes a dos billones ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y ocho millones (RD$ 2,844,838 millones), superior en trescientos sesenta y ocho mil quinientos seis millones (RD$ 368,506 millones) para un incremento de 14.9%, respecto a dos billones cuatrocientos setenta y seis mil trescientos treinta y tres (RD$ 2,476,333 millones) al cierre del período fiscal 2021.

Así como un total de pasivos por tres billones cuatrocientos veintinueve mil cincuenta y ocho millones (RD$ 3,429,058 millones), superior en cuatrocientos setenta y seis mil quinientos noventa y cinco millones (RD$ 476,595 millones), equivalente a un 16.1%, relativo al año 2021, por un importe de dos billones novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y tres millones (RD$ 2,952,463 millones).

El patrimonio contable negativo por quinientos ochenta y cuatro mil doscientos veinte millones (RD$ 584,220 millones), mayor en ciento ocho mil noventa millones (RD$ 108,090 millones), equivalente a un 22.7%, respecto al balance negativo en el lapso del año 2021, de cuatrocientos setenta y seis mil ciento treinta, (RD$ 476,130 millones), reflejando un aumento de los pasivos corrientes y pasivos no corriente.

El Estado de rendimiento financiero consolidado presenta ingresos por un billón trescientos cuarenta y siete mil quinientos tres millones (RD$ 1,347,503 millones), superior en trescientos diecisiete mil novecientos nueve millones (RD$ 317,909 millones) para un 30.9%, respecto a igual periodo 2021, cuyo importe fue de un billón veinte nueve mil quinientos noventa y cuatro millones (RD$ 1,029,594 millones).

Los Gastos operacionales por un billón cuatrocientos treinta y un mil novecientos sesenta y cinco millones (RD$1,431,965 millones), mayor en cuatrocientos tres mil novecientos sesenta y dos millones (RD$ 403,962 millones), equivalente a un 39.3% con relación a los gastos del lapso 2021, ascendentes a un billón veinte y ocho mil tres millones (RD$ 1,028,003 millones), incluyendo las pérdidas por diferencias cambiarias por nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve millones (RD$ 9,469 millones), lo que disminuyó el resultado del período del año 2022, para ubicarlo en un desahorro de noventa y tres mil novecientos treinta y un millones (RD$93,931 millones).

En lo relativo al comportamiento de la ejecución presupuestaria, el resultado económico ascendió a menos sesenta y ocho mil ciento setenta millones (-RD$ 68,170 millones).

El resultado de capital presenta un valor deficitario por ciento cuarenta y siete mil novecientos veintiséis millones (-RD$147,926 millones), equivalente a un 2.4% del PIB nominal y un resultado primario negativo de treinta y un mil novecientos treinta y siete millones (-RD$31,937 millones), este resultado excluye los intereses devengados en el periodo ascendentes a ciento ochenta y cuatro mil ciento sesenta millones (RD$ 184,160 millones).

En lo relativo al resultado financiero deficitario, este fue de doscientos dieciséis mil noventa y seis millones (-RD$216,096 millones), equivalente a un 3.5% del PIB.

El financiamiento neto por doscientos treinta y tres mil noventa y nueve millones (RD$233,099 millones), financiando el déficit fiscal 2022 con disponibilidades en caja del periodo 2021 como completivo.

El Tesoro registró recursos percibidos ascendentes a un billón doscientos cincuenta mil ciento ochenta y nueve millones (RD$ 1,250,189 millones), de los cuales corresponden a la Dirección General de Impuestos Internos seiscientos sesenta y un mil doscientos diez millones (RD$ 661,210 millones), equivalentes a un 52.89% del total de los ingresos.

A la Dirección General de Aduanas, doscientos treinta mil novecientos once millones (RD$230,911 millones), equivalente a 18.47% del total de recursos.

Recaudaciones de la Tesorería Nacional por cuarenta y nueve mil quinientos veintidós millones (RD$ 49,522 millones), equivalente a un 3.96% y un 1.62% correspondiente a ingresos en la Cuenta Única del Tesoro por veinte mil doscientos cincuenta y cuatro millones (RD$20,254, millones), fondos de terceros por siete mil ciento setenta y dos millones (RD$7,172 millones), equivalente a 0.57% y un total de financiamiento de doscientos ochenta y un mil ciento veinte millones (RD$ 281,120 millones), equivalentes a 22.49%.

En lo que respecta a la situación y evolución de la deuda pública de la nación dominicana es importante destacar que, al 31 de diciembre de 2022, el saldo de la deuda del sector público no financiero (SPNF), tanto interna como externa, totalizó dos billones novecientos cinco mil quinientos cinco mil quinientos diecisiete millones (RD$ 2,905,517 millones), superior en ciento ochenta y un mil cuatrocientos sesenta y cinco millones (RD$181,465 millones) respecto al 31 de diciembre del año 2021.

El monto total de la deuda pública del sector público no financiero representó el 45.8% del producto interno bruto.

Todo ese comportamiento de la economía y las finanzas públicas correspondiente al año 2022, y en cumplimiento de la Ley núm. 126-01, el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, por medio de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog) presenta el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR), relativo al período fiscal del año 2022.

El mismo está conformado por un primer capítulo relativo al marco legal, un segundo capítulo por los estados financieros del Gobierno Central al 31 de diciembre de 2022 y 2021.

Asimismo, por los estados financieros consolidados del sector público no financiero, la cuenta ahorro, inversión y financiamiento del Gobierno Central, la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autónomas no financieras e instituciones públicas de la Seguridad Social, por los indicadores y metas fiscales del Gobierno Central, el Estado de Situación y Movimiento del Tesoro Nacional, situación y compensación de la deuda del sector público no financiero y las informaciones económico-financieras de instituciones descentralizadas y autónomas, empresas públicas, instituciones públicas de la Seguridad Social, instituciones desconcentradas y municipalidades.

Las informaciones de las finanzas públicas aquí vertidas, vienen a darle un espaldarazo a la toma de decisiones que permitirán continuar con la construcción y adquisiciones de bienes y servicios, a los fines de cumplir con los objetivos, misión y visión de las distintas instituciones que conforman el Estado con el apoyo decidido del presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona.

