Economía dice Ozama es territorio de mayor participación en el PIB

SANTO DOMINGO.- El gasto público presupuestado per cápita en 2023 asciende a RD$7,103.2 para un aumento de 2.9 % respecto al presupuesto inicial de 2022 (RD 6,904.9), según establece un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

El informe, titulado Situación Macroeconómica: Desempeño Regional, correspondiente a noviembre de 2023, explica que el mayor flujo de fondos se procuró para la región Ozama (con un valor per cápita de RD$ 11,591.0), seguido por la región Norte (con un per cápita de RD$ 4,873.7) y la región Sur (con un per cápita de RD$ 4,762.9).

Sostiene que la región Este, donde reside el 12.5 % de la población, cuenta con un gasto público per cápita de RD$ 2,199.

Establece que al 27 de noviembre, el gasto público vigente per cápita se situó en RD$ 10,461.4, mostrando un aumento del 47.3 % en comparación con el presupuesto inicial de 2023.

REGION ESTE TIENE LA ASIGNACION MAS BAJA

La región Ozama destaca al concentrar el 58.2 % del gasto público vigente, con un valor per cápita de RD 15,840.7.

En contraste, añade que la región Este mantiene la asignación más baja, tanto en términos de gasto vigente total como en gasto público per cápita.

Asimismo, agrega que, durante el período de enero a octubre de 2023, se ha ejecutado el 78.8 % del presupuesto inicial y la región Este, en particular, muestra una ejecución que supera el monto asignado en el presupuesto inicial, llegando al 181.3 %.

En contraste, la región Ozama ha ejecutado el 82.3 % del gasto asignado.

Agrega que, del total devengado hasta la fecha, el 56.5 % corresponde a la región Este, seguido por la región Norte con un 23.4 %.

El restante 20.1 % se distribuye entre la región Sur con el 12.4 % y la región Ozama con el 7.7 %

wj/am