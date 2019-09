Dubái, un nuevo epicentro para la industria de la moda

RIAD.- La industria de la moda en los Emiratos Árabes Unidos tiene un valor de alrededor de 50 mil millones de euros. Eventos como Arab Fashion Week en Dubái están ayudando al emirato a alinearse con capitales de la moda mundial como Londres y París.

«Dubái se ha convertido en un lugar importante para la gente de todos los países árabes. Vienen aquí y abren sus negocios, puedes sentir que hay una energía muy interesante y una fuerte vibración creativa. Y lo que me parece realmente interesante de la moda árabe en general es la diversidad de opciones», explica Manuel Arnaut, editor jefe de Vogue Arabia.

La Semana Árabe de la Moda es uno de los momentos más destacados del calendario de la industria. Es una plataforma para que los talentos internacionales y locales muestren sus diseños. Además, atrae a unas 10.000 personas cada año.

Amato, con sede en Dubái, es una marca de diseño global y casa de alta costura con cierto renombre después de haber vestido a gente como Beyonce, Shakira y Katy Perry. Está dirigida por el diseñador filipino Furne One.

«Todo empezó con Heidi Klum. Una amiga de Heidi vio mi colección y luego hicimos una reunión y me propusieron hacer su último show, y luego conocí a Katie y Katie en ese momento estaba planeando su gira California Dreams, así que me dijo que le hiciera los trajes», nos cuenta el diseñador.

One atribuye a Dubái la inspiración creativa de su trabajo: «Dubái tiene esta identidad porque somos el crisol de culturas en Oriente Medio y el golfo. A mí como diseñador me encanta elaborar cosas y a ellos les encantan las cosas artísticas, así que por eso me enamoré de Dubai».

Y desde la pasarela hasta el diseño interior creativo. El diseñador libanés Elie Saab está colaborando con la empresa inmobiliaria Emaar en el diseño de una nueva promoción: «Creo que Dubái es muy influyente no sólo en la moda, sino también en otras muchas cosas. Para ver cómo se desarrolla todo y lo cosmopolita que es».

Y la moda con conciencia es una prioridad para muchas marcas aquí. GoShopia es el primer mercado electrónico de moda sostenible de Dubái. Reúne a diseñadores y marcas que tienen un enfoque más ético en mente.

«Queremos cambiar la forma en que percibimos la moda. Queremos asegurarnos de que la gente entienda que hay otra manera de vestirse bien y de estar a la moda siendo sostenibles al mismo tiempo. Queremos que Dubái se convierta en uno de los centros del mundo de la moda», cuenta Araceli Gallego, creadora de GoShopia.

Así que cuando Dubái pone su mejor pie en la moda, está dejando una gran marca en el mapa global de la moda.

of-am