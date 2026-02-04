DUBAI: Abinader expone solidez y dinamismo de economía de RD

DUBAI.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que este país se consolida como una de las economías más dinámicas de la región, con crecimiento sostenido, estabilidad institucional y una visión clara de futuro.

Al participar en un panel sobre el tema “Nuevo Capítulo de América Latina: ¿Qué sigue?”, en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit), destacó que República Dominicana avanza con una hoja de ruta orientada a duplicar el tamaño de su economía hacia el año 2036, impulsando la inversión, la logística, la innovación y los sectores tecnológicos.

“El récord de inversión extranjera directa alcanzado refleja la confianza en nuestras instituciones, en la estabilidad política y en la previsibilidad de nuestras políticas públicas ha sido determinante para el desempeño económico del país», señaló.

CITA “PILARES”

Sostuvo que «la gobernanza democrática y la confianza institucional constituyen pilares esenciales para el desarrollo sostenible» y reafirmó el compromiso de República Dominicana con la cooperación internacional como herramienta clave para enfrentar los desafíos globales.

“Siempre hemos estado comprometidos con la defensa de la democracia. No nos gusta la intervención; a nadie le gusta. Pero también entendemos que, en un mundo interconectado, la cooperación es indispensable”, expresó.

ALIANZA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

En cuanto a la seguridad regional, indicó que el combate al crimen organizado requiere alianzas sólidas y confianza entre los Estados. “No se puede luchar contra el crimen organizado ni el narcotráfico de manera aislada. La cooperación internacional ha sido clave para mejorar la seguridad en la República Dominicana”, subrayó.

Indicó que los resultados en materia de seguridad han fortalecido la confianza ciudadana y la credibilidad institucional de República Dominicana, a la cual definió como es uno de los países más seguros de la región, como resultado “del trabajo conjunto y del fortalecimiento de nuestras instituciones”.

Agregó que la confianza institucional también ha sido determinante para atraer inversión y generar crecimiento sostenido y que el récord de inversión extranjera directa que alcanzó su país demuestra su confianza en las instituciones, en la estabilidad política y en la visibilidad de las políticas públicas.

En ese sentido, subrayó que el desarrollo económico ha estado acompañado de una visión de largo plazo. “Hemos trazado una hoja de ruta clara hacia el 2036, con el objetivo de duplicar nuestra economía y seguir elevando la calidad de vida de nuestra gente”.

