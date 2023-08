Duarte no era homosexual

En los últimos años, grupos radicales anti-independentistas, «agendistas» y a favor de la unificación de República Dominicana y Haití, buscan la integración de la isla a como dé lugar.

Decía Duarte, que seremos «víctimas» de las «maquinaciones» de esos grupos.En la actualidad podemos ver, que son los mismos del ayer, de hoy y al parecer, hasta que logren sus objetivos, estarán tras eso, sin descanso; una especie de agenda que incluye: una Patria Común, el aborto y la imposición ideológica. (Por eso el activismo pro patria y el nacionalismo deben seguir y con mayor fuerza).

Hace poco un grupo de activistas ofendió la figura de Juan Pablo Duarte y sin ningún tipo de castigo. Si no se respetan las máximas figuras de una nación, no queremos imaginar al resto común de los mortales. El Estado no hizo nada con esas acciones, pese a que los extranjeros tienen un impedimento constitucional de no realizar actividades que afecten la soberanía o políticas. El Sr. presidente está facultado para expulsarlos. En El Salvador ocurrió algo así y fueron sacados de esa gran nación.

Este grupo de antisociales y antipatria han desarrollado una perversa campaña buscando generar controversias en torno a las figuras de los padres de la patria, de nuestra república y contra las gestas de Independencia, Restauración y otras luchas sociales.

No solo están contra Duarte, sino que están con punta de lanza contra la figura del otro padre de la patria y de las Fuerzas Armadas, Gral. Pedro Santana: ¡obsesivamente!

El Gral. Juan Pablo Duarte era masón y devoto al cristianismo y militar. Para la época el machismo era fundamental para ser seguido y tener arrastre. El Gral. Duarte era militar y líder, por lo que va cayendo la especulación.

El Gral. Duarte tuvo novias y compromisos serios. Muchos han querido poner a Duarte, incluyendo la obra «El Cristo de la Libertad», como alguien que escapa a los encantos femeninos, y no es así. Hoy día, para ayudar a la familia, debe incluirse su vida amorosa en los libros e historia.

El historiador Pedro Troncoso Sánchez detalla que fue en 1836 cuando al joven Juan Pablo le sobrevino lo natural e inevitable: «Se enamoró de María Antonieta Bobadilla y ella le correspondió”. (La sortija de compromiso que obsequió a María Antonia, está en el museo de Duarte).

El Gral. Duarte también tuvo la oportunidad de enamorarse, esta vez, de una descendiente de catalanes y pariente de varios patriotas, Prudencia Lluberes, La Nona. Duarte amó a Prudencia “Nona” Lluberes. Dice Pérez Saviñón, esta segunda relación fue la más bella de su vida.

Duarte en Venezuela estuvo enamorado y de una mujer. Esa mujer le alborota las fibras más sensibles de su ser y le activa su faceta de poeta. Duarte le dedica poemas de amor, uno de ellos registrado. Tenía Duarte entre 45 y 50 años. También Duarte tuvo hijos, uno de ellos es Vicente Leudi Méndez, pero pueden, los escépticos recurrir a su ADN.

Finalmente, creemos las figuras de la historia merecen respeto. Deben las autoridades del Ministerio de la Cultura y de Relaciones Exteriores estar pendientes a mantener los valores y aprecio a los héroes nacionales y en dado caso, aplicarse la ley. Aquí nadie está por encima de la ley y mucho menos burlarse o difamar los Padres de la República: eso jamás lo permitiremos.