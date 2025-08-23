Dos terremotos saceden a Haití

Puerto Príncipe, 23 ago.- Haití sufrió hoy dos terremotos sin que se reportaran pérdidas de vidas humanas y daños materiales, informó la Protección Civil.

A las 09:20, hora local, fue registrado un sismo en el mar con una magnitud de 4.2 en la escala de Richter a 14 kilómetros al oeste de Turtle Island.

El epicentro se ubicó a 20.06 grados de latitud norte y 73.10 grados de longitud oeste, a 24 kilómetros al noreste de Jean-Rabel, en el departamento Noroeste, 104 kilómetros al noroeste de Cabo Haitiano, departamento Norte, a una profundidad de tres kilómetros.

Ese movimiento telúrico -precisó la fuente citada por el diario Haití Libre- fue antecedido por uno de 3,8 en la escala de Richter a las 07:29 (hora local) a siete kilómetros al sureste de Léogâne, a una profundidad de nueve kilómetros.

of-am