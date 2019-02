Dos talentos de la comunicación digital

Siempre he sido un abanderado de los jóvenes; aunque cuando lo fui no recibí prácticamente ningún estímulo particular, fuera de mis padres y familiares cercanos, y tuve que labrarme cada peldaño a fuerza de tesón y contracorriente. Por ello, porque sé cuán difícil y pedregoso se torna el camino, tengo, siempre a mano, estímulo y actitud solidaria hacia aquellos jóvenes que se esfuerzan y luchan por trascender a través de esfuerzo, sacrificio y preparación constante. Y siendo coherente con esa experiencia de vida: ¡No solapo ni aúpo a flojos ni “allantosos”!

En esa línea de idea y de estímulo, hoy quiero resaltar a dos jóvenes talentos de la comunicación digital a partir de su formación y trayectoria como del trabajo que, desde las instituciones que han laborado, van dejando –y siguen dejando- su huella e impronta de calidad y profesionalismo. Me refiero a Dilen Montero, comunicador y acucioso de las redes sociales, y a Eloy Núñez Peña, estratega, publicista y experto en redes sociales. Ambos, a pesar de su juventud, con una meritoria trayectoria profesional desde el ámbito público-privado -con énfasis en comunicación digital en el entorno gubernamental y manejo de redes sociales-. El primero, Dilen Montero, desde el INDOTEL, ONAPI y otras instituciones; y el segundo, Eloy Núñez –desde el ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la gestión del Canciller, Ing. Miguel Vargas– colocando a esas instituciones públicas a la vanguardia en materia de comunicación digital efectiva a través de las múltiples plataformas modernas de la comunicación y agenciándole, de paso, un posicionamiento envidiable y de reconocimiento nacional e internacional.

Y no hablo por boca de ganso como se dice, pues el trabajo de ambos jóvenes habla por ellos mismos: lo de la cancillería, incluso, logrando el posicionamiento -de la cuenta @mirexrd- en los primeros lugares del mundo. Por supuesto, esos logros solo se alcanzan cuando hay incumbentes, públicos o privados, altamente calificados y con una visión moderna de la importancia estratégica y de servicio de la comunicación digital y tradicional en la gestión pública. De lo contrario, y sin ese agregado de compresión y apoyo de la jerarquía institucional, la comunicación, en la gestión pública o privada, queda rezagada.

Finalmente, la trayectoria profesional de estos dos jóvenes de la comunicación digital y manejo de redes sociales, Dilen y Eloy, la avala sus estudios y competencias profesionales en: Comunicación política, campañas publicitarias gubernamentales y privadas, spots, prensa y Creación/Gestión de Social Media.

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.