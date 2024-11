Dos República Dominicana (OPINIÓN)

EL AUTOR es periodista, director de ALMOMENTO.NET. Reside en Santo Domingo.

Debido a los compromisos de mi profesión periodística, diariamente, incluyendo días feriados, comienzo a trabajar de madrugada.

Lo primero que hago es leer por internet los tres periódicos dominicanos más importantes. Luego reviso cinco medios informativos extranjeros y, finalmente, dos agencias de prensa internacional a los que ALMOMENTO.NET está suscrito.

Mi intención es enterarme de lo que ocurrió en el país y el mundo cuando yo dormía, y tratar de que, cuando el grueso de la gente se levante, encuentre en el medio periodístico que dirijo un abanico informativo completo y actualizado, sin tener que irse a otra parte.

El resto del día lo paso más o menos en esa rutina, la cual incluye también revisar constantemente las más de 800 notas de prensa que entran al buzón de correo de ALMOMENTO.NET y las decenas de mensajes de WhatsApp que me son enviados. Aparte de ello, cuando voy conduciendo mi vehículo, escucho programas radiales de comentarios.

¿Una persona bien enterada?

Debido a lo anterior se supone que soy una persona “bien enterada”. Pero, “en verdad, en verdad os digo” que no lo soy. A esta triste realidad he llegado cuando en la noche, al incorporarme a alguna de las tertulias nocturnas de las cuales soy asiduo, me entero de noticias o situaciones que no han salido publicadas en la prensa ni comentadas por los “analistas” de radio y televisión.

Con frecuencia uno que otro contertulio me pregunta: “¿Te enteraste de…(tal y tal cosa)?”, y cuando titubeo me dicen en mi cara: “¿Y qué periodista del diantre eres tú, que no sabías esto?”.

Mi conclusión es que hay dos República Dominicana: 1) La que nosotros los periodistas y comunicadores, bien sea por simpatías personales o intereses económicos, nos empecinamos en presentar, y 2) La que está vedada al gran público y cuyos pormenores sólo se barajan en las tertulias de la alta sociedad.

