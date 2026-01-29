Dos mil oferentes participan en licitación para almuerzo escolar

Santo Domingo, 29 ene (EFE).– El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó este jueves que un total de 2,644 oferentes presentaron propuestas para participar en los procesos de licitación pública nacional para la contratación del servicio de almuerzo escolar de la Jornada Escolar Extendida.

Estas licitaciones están dirigidas a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y su objetivo es «garantizar la distribución de almuerzo en los centros educativos públicos durante los períodos lectivos 2026-2027 y 2027-2028», informó este jueves el Inabie en una nota de prensa.

El plazo para la recepción de propuestas cerró ayer miércoles 28 de enero de 2026, a las tres de la tarde, de forma digital a través del portal transaccional.

El Inabie recordó que la apertura de las ofertas técnicas (Sobre A) para los 34 procesos de licitación se realizará del 2 al 18 de febrero de 2026, según la provincia correspondiente, a partir de las 9:00 de la mañana.

Las aperturas serán transmitidas en vivo a través del canal youtube y la cuenta oficial de Facebook del Inabie.

Fechas de las aperturas de ofertas técnicas

El calendario empezará el lunes 2 de febrero con las provincias de: Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde. Al día siguiente, el martes 3 de febrero, será el turno de Puerto Plata, Espaillat, Santiago y Hermanas Mirabal.

El miércoles 4 de febrero se abrirán las ofertas de María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná y La Vega.

El lunes 9 de febrero corresponde a Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Pedernales e Independencia; mientras que el martes 10 se apertura Bahoruco, Barahona, Elías Piña y San Juan.

El miércoles 11 de febrero será el turno de Azua, Peravia, San José de Ocoa y San Cristóbal.

Después, el lunes 16 de febrero se abrirán las ofertas de La Altagracia, El Seibo, La Romana y Hato Mayor; y el martes 17, de San Pedro de Macorís, Monte Plata y Santo Domingo Este.

Finalmente, el miércoles 18 de febrero cerrará el calendario con la apertura de las propuestas de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional.