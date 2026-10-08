Dos mil millones recuperados de corrupción van obras deportivas

El Presidente Abinader resaltó, durante el acto este jueves en el Palacio presidencial, la importancia de fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano informó que destinó RD$2,000 millones, recuperados mediante el combate a la corrupción de pasadas administraciones, a la construcción y rehabilitación de 40 instalaciones deportivas en 15 provincias, con facilidades para personas con discapacidad y adultos mayores.

El presidente Luis Abinader destacó que la inversión busca fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos y promover espacios que contribuyan a la formación de los jóvenes.

“Queremos rendir cuentas en términos de transparencia y más con unos recursos que son recuperados de la corrupción”, afirmó el mandatario, quien señaló que el dinero público que se roba deja de utilizarse en obras necesarias para la población.

TRABAJOS SUPERVISADOS POR COMISION VEEDURÍA

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, explicó que el monto total de los trabajos asciende a RD$2,232 millones, de los cuales RD$232 millones son gestionados desde la Presidencia.

Precisó que 26 de los 158 municipios del país no contaban con instalaciones deportivas o tenían estructuras deterioradas.

Los proyectos son supervisados por una comisión de veeduría presidida por Persio Maldonado, e integrada además por monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, José Joaquín Puello, Milton Ray Guevara y Luis Mejía Oviedo.

Según Maldonado, las licitaciones permitieron ahorrar RD$125 millones frente al presupuesto proyectado.

OBRAS EN EL SUR Y OTRAS PROVINCIAS

Entre las obras figuran techados multiusos en Villa Hermosa, La Romana; Guanuma, Santo Domingo; El Pino, Dajabón; Veragua y San Víctor, Espaillat; Sabana Iglesia y Puñal, Santiago, y Hostos, Duarte.

En el Sur se ejecutan 14 proyectos por más de RD$713 millones, incluyendo instalaciones en Azua, Barahona, San Cristóbal, Independencia, Elías Piña y San Juan.

GRANDES PROYECTOS EN LA VEGA Y SAN PEDRO

En San Pedro de Macorís se destinan más de RD$300 millones a instalaciones deportivas, incluida la reconstrucción de la pista de atletismo.

En La Vega, los proyectos contemplan una inversión de RD$1,219 millones, incluida la nueva Arena Fernando Teruel, climatizada y con capacidad para más de 4,000 espectadores, con un costo aproximado de RD$842 millones.

an/am