Dos mil millones recuperados de corrupción van obras deportivas

SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano informó que destinó RD$2,000 millones, recuperados mediante el combate a la corrupción de pasadas administraciones, a la construcción y rehabilitación de 40 instalaciones deportivas en 15 provincias, con facilidades para personas con discapacidad y adultos mayores.
El presidente Luis Abinader destacó que la inversión busca fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos y promover espacios que contribuyan a la formación de los jóvenes.
“Queremos rendir cuentas en términos de transparencia y más con unos recursos que son recuperados de la corrupción”, afirmó el mandatario, quien señaló que el dinero público que se roba deja de utilizarse en obras necesarias para la población.
TRABAJOS SUPERVISADOS POR COMISION VEEDURÍA
El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, explicó que el monto total de los trabajos asciende a RD$2,232 millones, de los cuales RD$232 millones son gestionados desde la Presidencia.
Precisó que 26 de los 158 municipios del país no contaban con instalaciones deportivas o tenían estructuras deterioradas.
Los proyectos son supervisados por una comisión de veeduría presidida por Persio Maldonado, e integrada además por monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, José Joaquín Puello, Milton Ray Guevara y Luis Mejía Oviedo.
Según Maldonado, las licitaciones permitieron ahorrar RD$125 millones frente al presupuesto proyectado.
OBRAS EN EL SUR Y OTRAS PROVINCIAS
Entre las obras figuran techados multiusos en Villa Hermosa, La Romana; Guanuma, Santo Domingo; El Pino, Dajabón; Veragua y San Víctor, Espaillat; Sabana Iglesia y Puñal, Santiago, y Hostos, Duarte.
En el Sur se ejecutan 14 proyectos por más de RD$713 millones, incluyendo instalaciones en Azua, Barahona, San Cristóbal, Independencia, Elías Piña y San Juan.
GRANDES PROYECTOS EN LA VEGA Y SAN PEDRO
En San Pedro de Macorís se destinan más de RD$300 millones a instalaciones deportivas, incluida la reconstrucción de la pista de atletismo.
En La Vega, los proyectos contemplan una inversión de RD$1,219 millones, incluida la nueva Arena Fernando Teruel, climatizada y con capacidad para más de 4,000 espectadores, con un costo aproximado de RD$842 millones.
an/am
Pero los 3 mil millones que devolvió MASSI MONTILLA, en que lo invirtieron, esperamos que recuperen los 15 mil millones del SENASA.
Y que pasa con Los $40 mil millones de prestamos a todos loa bancos internationals se Los roban pedaling al Diablo que pierdan las eleciones del 2028 van todos preso por ladrones corruptos y pillos son todos los direngentes del prm !
ABINADER TU QUE TE VIVES LLENANDO EL BUCHE DESPOTRICANDO. DE DONDE VIENE TU FORTUNA?. NO ME DIGAS QUE TU PAPA SIENDO MECANOGRAFO SE HIZO MILLONARIO????NO ME DIGAS QUE LA UNIVERSIDAD, LA CEMENTERA Y DEMAS NEGOCIOS LO HACIA TECLANDO PAGINAS. OTRA COSA ABINADER. PORQUE TIENEN UDS SU FORTUNA EN PARAISO FISCALES DONDE SE SABE DE MAS QUE SON CENTROS DE LAVADOS DE ACTIVO Y QUE ADEMAS NO PAGAS IMPUESTOS DE ESA FORTUNA AL PAIS QUE UDS LE HAN ROBADO.
entre los últimos 3 gobiernos tienen que ser unos 170 mil millones de pesos robado por los corruptos ,y solo 2 mil millones recuperados? o los tribunales,oh el gobierno, tienen que ser más proactivo, es mucho el dinero que se pierde ,sin poner los 12 de leonel, sr presidente usted entiende que ha el dr balaguer o ha trujillo mismo esos corruptos ladrones les dejaría pasar esos robos sin consecuencias,mientras hay que tomar prestado para cosas
Y los miles de millones que pudieron recuperarse de esta corta y decadente gestión en que se invertirán ????? Porque si no se apuran o se lo acaban de robar todo o el tiempo no le va a dar porque en el 2028 se van !!!!!
ABINADER TU QUE TE VIVES LLENANDO EL BUCHE DESPOTRICANDO. DE DONDE VIENE TU FORTUNA. NO ME DIGAS QUE TU PAPA SIENDO MECANOGRAFO SE HIZO MILLONARIO????NO ME DIGAS QUE LA UNIVERSIDAD, LA CEMENTERA Y DEMAS NEGOCIOS LO HACIA TECLANDO PAGINAS. OTRA COSA ABINADER. PORQUE TIENEN UDS SU FORTUNA EN PATRAISO FISCALES DONDE SE SABE DE MAS QUE SON CENTROS DE LAVADOS DE ACTIVO Y QUE ADEMAS NO PAGAS IMPUESTOS AL DE ESA FORTUNA AL PAIS QUE UDS LE HAN ROBADO