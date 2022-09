Dos hechos resaltantes antes de la visita de Abinader a los EE.UU (OPINION)

Este miércoles comienza un nuevo viaje del presidente dominicano Luis Abinader a los Estados Unidos, durante el cual, según se ha anunciado, se reunirá en Washington con la vicepresidenta Kamala Harris, congresistas y otras personalidades, y pronunciará un discurso ante miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Aunque no se ha informado oficialmente los temas que serán tratados en estos encuentros, de antemano medios periodísticos han especulado que el principal de ellos es Haití, país vecino de República Dominicana que se encuentra en una inmensa y creciente crisis, cuyas repercusiones se sienten en toda América, pues no hay un país de este continente que no esté sufriendo directa o indirectamente la presión de la migración haitiana irregular.

Dos hechos de los últimos días, sin embargo, han llamado poderosamente la atención:

El PRIMERO fue una sorpresiva y extraña “visita” que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, hizo a Estados Unidos para reunirse durante dos días con “potenciales inversores extranjeros”. A su regreso a Puerto Príncipe rehusó comentar las conclusiones de esas reuniones, las cuales se produjeron en medio de un convulso periodo de manifestaciones antigubernamentales que personas que piden su renuncia por el deterioro de la situación económica y social, aumento de precios de bienes esenciales y escasez de combustibles.



EL SEGUNDO ha sido un resaltante comunicado que, 24 horas antes de la llegada de Abinader a los Estados Unidos ha emitido nada más y nada menos que el Departamento de Estado, calificando de «escandalosas» las condiciones de trabajo y los desafíos en la aplicación de la ley laboral en la industria azucarera de la República Dominicana. (Pareciera que de antemano se está buscando apretar los testículos al gobernante dominicano, a fin de que inicie su visita no a la ofensiva sino con una actitud defensiva y timorata).

¿SOLUCIÓN DOMINICANA A LA CRISIS HAITIANA?

Las evidencias dan a entender que ya los Estados Unidos están decididos a imponer una solución a la crisis de Haití, pero pensando únicamente en el “aporte y sacrificio” de la República Dominicana, el país con el cual comparte una isla de 76,192 km².

PRESIDENTE DEBE MANTENER FIRMEZA

Es por ello que entendemos que el presidente Luis Abinader debe mantenerse firme y no ceder a las presiones que hoy y mañana pueda recibir en territorio estadounidense.

LA MEJOR AYUDA A HAITI

No nos cansamos de señalar que La mejor manera de ayudar a que Haití resuelva sus problemas no es facilitándole dinero mediante préstamos bancarios, propiciando una unificación con República Dominicana ni tampoco interviniendo militarmente este atribulado país.

La mayor colaboración que la comunidad internacional, incluyendo la República Dominicana, puede prestar es ayudarle a organizar cuanto antes sus instituciones, las cuales brillan por su ausencia.

FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA

Lo primero que Haití necesita es fortalecer su policía, lo cual sólo se puede lograr duplicando el número de sus agentes, dotándoles de los vehículos, armas y equipos indispensables, pagándoles buenos sueldos y tratando de que realicen su trabajo con un mínimo de seguridad y dignidad.

RESTABLECIMIENTO DEL PODER JUDICIAL

Paralelamente se requiere con urgencia restablecer el aparato judicial del país, designando personal mínimamente idóneo, pagando a este buenos sueldos y dandole garantías de que podrá realizar su labor en forma segura e ininterrumpida.

Es indiscutible que en la medida en que haya una policía y una justicia fuertes, en que se produzcan arrestos rápidos cada vez que se cometen delitos y haya la correspondiente sanción, disminuirá la inseguridad y el caos del país. El gran problema de Haití es que ahora mismo es “una tierra de nadie”, en donde el más guapo, osado y mejor armado, es quien lleva el control de las cosas. (Nadie se atreve a invertir en un país que carece de la mínima garantía del retorno de su esfuerzo ).

CREACIÓN DE UN APARATO PRODUCTIVO

Una vez resueltos los problemas de inseguridad y debilidad judicial, el siguiente gran paso debería ser ayudar a que el país posea un aparato productivo, el cual nunca ha tenido. En este aspecto la comunidad internacional podría jugar un papel muy importante, ayudando a que Haití ofrezca incentivos generosos a los inversionistas tanto locales o extranjeros que se atrevan a desarrollar empresas en este territorio.

FORTALECIMIENTO DE OGANISMOS RECAUDATORIOS Y DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

En forma paralela, hay que hacer el mayor esfuerzo posible para que el país fortalezca sus organismos recaudatorios (Impuestos Internos, Aduanas, Tesorería Nacional, etc), bajo la convicción de que el Estado Haitiano necesita recursos para operar dignamente y de manera ininterrumpida. También para que mejore sus organismos de administración financiera.

