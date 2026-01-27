Dos fallecidos y otro lesionado de gravedad en derrumbe mina

Mina donde ocurrió la tragedia.

SOSUA.- Dos personas fallecidos y una en estado crítico este martes en un derrumbe en una mina de extracción de materiales en Cangrejos, Maria oz.

Nicolás Domínguez Martínez y Yariel Nicolás Domínguez Martínez, serían las víctimas mortales, según información no confirmada por las autoridades.

El nombre de la persona lesionada de gravedad no fue revelado de inmediato.

an/am