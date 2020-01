¿Dos Disney en RD? ¡Chanfles!

El autor es profesor universitario. Reside en Santo Domingo.

POR PEDRO RENE ALMONTE MEJIA

Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, que lo habíamos escuchado todo; llegan algunos políticos dominicanos para sorprendernos y demostrarnos que todavía es posible escuchar cosas, que más que causar alguna sorpresa, lo que hace es causarnos desilusión y frustración ante la incapacidad de algunos aspirantes al poder de ofertar una propuesta creíble, innovadora y sustentable.

De modo que, entre las soluciones para proyectar aún más el turismo dominicano está la construcción de dos parques Disney. El aspirante a presidente de la oposición Luis Abinader, no se conforma con uno, si no que serían dos; esto lo dijo sin decir qué empresarios se atreverían a financiar dichos proyectos, qué participación tendría el Estado, y lo más importante: la rentabilidad y factibilidad de ambos parques Disney en la República Dominicana. Me parece que estas son propuestas vacías producto de las elucubraciones de Luis Abinader; en seguida paso a desmontar la propuesta del candidato opositor con dos simples afirmaciones: Primero, Estados Unidos tiene una superficie de 9, 831,510 km2 y posee una población fija de 328 millones habitantes y más de 75 millones de turistas al año.

Bueno, el gigante del norte, la primera potencia económica del mundo todavía, tiene tan sólo dos parques Disney; uno en California y otro en Florida; entonces que alguien me diga qué capacidad tiene la República Dominicana de alojar un parque Disney. Segundo, Francia con una superficie de 675,417 km2 y una población fija de 67 millones de habitantes, más 80 millones de turistas por año , siendo el país europeo más visitado ; pues Francia tiene un solo Disney (EuroDisney Paris) ; entonces República Dominicana una media isla de 48,448 km2 , una población fija de poco más de 10 millones de habitantes y casi 6 millones de turistas por año , en la mente de Abinader podemos igualarnos a Estados Unidos y superar a Francia que pienso, debe ser el país más visitado del mundo .

Por lo tanto, me parece que el candidato Abinader debe primero presentar cómo esos proyectos serán rentables y no vender otro sueño más a los dominicanos; cualquiera pensaría que el señor Luis anda buscando algún taíno que haya sobrevivido a la colonización española y que le crea lo que recientemente dijo. ¿Dos Disney en RD? ¡Chanfles!

“Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir” (Francisco de Quevedo)

