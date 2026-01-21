Donald Trump amenaza con borrar a Irán de la faz de la Tierra

Donald Trump

WASHINGTON.- Donald Trump declaró que dio «instrucciones muy firmes» para que Estados Unidos responda de manera contundente si Irán intenta llevar a cabo amenazas de asesinato en su contra.

«Si ocurre algo, todo ese país va a volar por los aires», aseveró el presidente de EE.UU. en entrevista con NewsNation.

Trump matizó que actuaría de esa misma forma en caso de amenazas de Teherán contra cualquier otro ciudadano del país. «Sin duda, les daría muy duro», aseguró. «Pero he dado instrucciones muy firmes. Si ocurre algo, los van a borrar de la faz de la Tierra», agregó.

Al dejar claro que, a su juicio, las amenazas contra un presidente estadounidense no pueden quedar sin respuesta, Trump criticó duramente a su predecesor demócrata, Joe Biden, por lo que considera una actitud débil frente a amenazas similares durante su mandato.

«Un presidente tiene que defender a un presidente», sostuvo el mandatario, marcando distancias con la política exterior de la administración anterior de la Casa Blanca.