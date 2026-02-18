Dominicanos se destacan en la Copa Independencia de Boxeo

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. — La primera jornada de la XLV Copa Independencia de Boxeo Internacional 2026 ofreció combates de alto nivel y decisiones intensas, confirmando la calidad técnica de los pugilistas participantes y el prestigio del certamen.

En la categoría Bantam 65 kilogramos (kg), el cubano Erislandy Álvarez superó por decisión dividida 3-2 al dominicano Miguel Ángel Encarnación, en un duelo equilibrado que mantuvo la emoción hasta el último asalto. En esa misma división, Randy Lexi (DOM-B) dominó con claridad al barbadense Peter Murray, imponiéndose 5-0, mientras que Javier Valdez (STGO-B) logró victoria por decisión unánime 5-0 frente a Anthony de Jesús Ureña (STGO-C).

En los 70 kg, Brian Ortiz (DOM-B) protagonizó uno de los momentos más impactantes de la noche al vencer por nocaut a Eric Alonzo Rosario (STGO), demostrando contundencia y precisión en su ofensiva.

En la división Light Welter (80 kg), Josia Núñez (STGO) obtuvo un cerrado triunfo 3-2 ante el guatemalteco Jogger Mario Ochoa, mientras que Noel Pacheco (DOM) exhibió dominio técnico para imponerse 5-0 sobre Ronald de la Rosa (DOM-B).

En la rama femenina, división 65 kg, la guatemalteca María Victoria Chiroy cerró la jornada con una sólida presentación al derrotar por RSC a la dominicana Claribel Celestino, reafirmando el crecimiento competitivo del boxeo femenino en el evento.

Ceremonia y campanazo de apertura

La primera cartelera fue precedida por el acto protocolar de apertura celebrado en el polideportivo del Club Cupes, en Los Pepines. La ceremonia inició con el desfile de las delegaciones y la entonación del Himno Nacional.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente de la Asociación de Boxeo de Santiago, Miguel Martínez, seguidas por la salutación del alcalde Ulises Rodríguez y la intervención del ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

El presidente de FEDOBOXA, Rubén García, destacó el respaldo federativo al torneo.

El juramento deportivo fue realizado por Esther Jiménez, seguido del compromiso del cuerpo arbitral, y el campanazo de honor fue compartido por autoridades municipales y deportivas, dejando formalmente inaugurada una edición que inició con éxito y gran entusiasmo.

of-am