Dominicanos entre mejores 100 jugadores para la temporada GL

MIAMI.- El Opening Day de MLB casi está aquí, lo que significa que es hora de hacer la pregunta que todos tienen en la mente: ¿Quién será el mejor jugador de la temporada 2024?

Para crear nuestra ranking anual de clasificados de la MLB de los 100 mejores jugadores de este deporte, presentamos a un panel de expertos en beisbol de ESPN para clasificar los nombres más importantes del juego y les preguntamos qué jugador será mejor en 2024.

Sin embargo, eso plantea la situación de cómo comparar jugadores que tienen roles muy diferentes pero todos importantes en todo el deporte. ¿Cómo se compara a los mejores lanzadores abridores con los mejores toleteros? ¿Qué pasa con los jugadores que no tienen mucha experiencia en las Grandes Ligas? ¿Y dónde se ubica a los mejores relevistas del beisbol? Parece imposible enfrentar a estas estrellas entre sí, pero lo logramos y un jugador salió victorioso.

Nuestra lista incluye ganadores del premio Cy Young, trofeo MVP, veteranos que construyen una currícula para el Salón de la Fama y jóvenes megaestrellas que podrían dominar la MLB en los años venideros. ¿Pero quién es el número uno? ¿Y dónde se ubica el mejor jugador de tu equipo?

Los expertos de ESPN MLB, Jeff Passan, Buster Olney, Alden González, Dave Schoenfield, Jesse Rogers y Brad Doolittle explicaron por qué cada jugador está clasificado en su posición y qué podemos esperar de ellos en la temporada que está por arrancar.

Ronald Acuña es el MVP reinante de las Grandes Ligas. AP

Las bases robadas pueden afectar significativamente el cuerpo de un jugador, y 73 son muchas. Lo que lleva a la siguiente pregunta: ¿considerarían los Braves aplicar cierto controlar sobre Acuña, quien es tan valioso en todas partes, después del susto de su rodilla esta primavera? «No», dijo el manager de los Braves, Brian Snitker. En algún momento, Acuña frenará por sí solo. Pero ahora mismo, dijo Snitker, «Hay que dejar suelto a un chico como ése».

Los Braves harán precisamente eso con Acuña, el actual Jugador Más Valioso, después de convertirse en el primer peloter con marca de 40-70 en la historia del beisbol. En la temporada 2023, Acuña continuó donde lo dejó en 2019, antes de que la temporada 2020 acortada por COVID, el ligamento cruzado anterior desgarrado de 2021 y las dificultades que surgieron en 2022 nos hicieran olvidar que este podría ser el jugador más dinámico sobre el diamante. Excepto que lo hizo ponchándose menos de la mitad de las veces, provocando una línea absurda de .337/.416/.596. Era igual de atlético y mucho más refinado que cuando irrumpió en escena por primera vez cuatro años antes y está en un punto de su vida en el que aún tiene margen de mejora.

Predicción de la temporada: Otra carrera hacia el Jugador Más Valioso, otra temporada como catalizador de la prolífica ofensiva de los Braves y, nos atrevemos a decir, la primera temporada 50-50 de la historia. — González.

Todo lo que pensábamos sobre el papel de Judge en el éxito de los Yankees se reforzó en 2023. El día que estrelló su pie derecho contra la puerta del bullpen del Dodger Stadium, el récord del equipo era 35-25. El resto de la temporada, con Judge inactivo mucho tiempo, los Yankees tuvieron marca de 47-55. La ausencia de un superestrella suele ser más significativa en la NFL, con los quarterbacks, o en la NBA. Se supone que esto no debe suceder en el beisbol. Pero sí sucedió con Judge, quien ha evolucionado hasta convertirse en una asombrosa combinación de poder, embasamiento, corrido de bases y defensa. Jugó la mitad de sus partidos con una lesión en el dedo gordo del pie la temporada pasada y terminó con un OPS+ ajustado de 175.

Predicción de la temporada: Un viejo dicho es que la mejor protección de la alineación viene delante de un bateador, porque con corredores en base, los lanzadores están más obligados a trabajar en la zona de strike. Ahora, Judge tiene a Juan Soto frente a él. Tendrá un año monstruoso. — Olney.

3. Juan Soto, RF, New York Yankees

La defensa de Soto puede impedirle ser considerado el mejor jugador de este deporte, pero, ciertamente, está en la carrera por el puesto de mejor bateador. De hecho, desde 2020 ocupa el primer lugar en las Mayores en carreras creadas, por delante de Judge y Freddie Freeman. Fue sexto en la categoría la temporada pasada, después de batear .275/.410/.519, con 35 jonrones y 132 bases por bolas para los Padres. Ahora, después del gran cambio a los Yankees, vienen las presiones de jugar con el uniforme a rayas y hacerlo por un contrato enorme en la agencia libre, al que entrará después de esta temporada. Si bien tuvo problemas los primeros dos meses con Padres en 2022, considere esto: bateó .307/.422/.604, con 23 jonrones como visitante en 2023. Ahora podrá jugar sus partidos en casa en Yankee Stadium. Sus números pueden explotar en 2024, poniendo un trofeo de MVP en su mira.

Predicción de la temporada: Su primera temporada de 40 jonrones, el mejor OBP en las Mayores, la mayor cantidad de carreras anotadas (batear frente a Judge ayudará en eso) y el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. — Schoenfield.

Durante el último medio siglo, la lista de jugadores con más temporadas de más de 8.0 de WAR que Betts es la siguiente: Barry Bonds, Alex Rodríguez, Albert Pujols, Mike Trout, Wade Boggs, Rickey Henderson, Mike Schmidt. Eso es todo.

Los mismos siete también son los únicos que están por delante de él en WAR de más de 6.0 en una temporada. La compañía que mantiene Betts es simple: la élite de la élite, del tipo del Salón de la Fama en la primera votación.

A los 31 años, Betts sigue en su mejor momento, y recientemente fue nombrado campocorto de los Dodgers, un moviemiento que el manager Dave Roberts llamó «permanente, por ahora», después de dividir el tiempo en segunda, campocorto y jardín derecho el año pasado. Hace todo bien: batea para promedio (.307) y potencia (39 jonrones), se embasa (.408 OBP), corre bien (14 bases robadas) y juega una gran defensa. Es tan sólido y estable como parece, y aunque su OPS quizás no vuelva a acercarse a 1.000, batear frente a otros dos jugadores en el Top 10 de esta lista no hace daño.

Predicción de la temporada: Una línea de .300/.400/.500 (solo cinco jugadores consiguieron una el año pasado) y la mayor cantidad de carreras anotadas para un jugador desde que los Dodgers se mudaron a Los Ángeles. (El récord: 132, de Freeman, el año pasado). — Passan.

5. Freddie Freeman, 1B, Los Ángeles Dodgers

El Padre Tiempo está invicto, pero en algún momento, incluso Freeman tiene que dejar de mejorar. Ese punto no parece inminente en el corto plazo, no después de que la temporada de Freeman a sus 33 años fuera posiblemente la mejor hasta el momento. Desde 2016, ha habido 35 casos en los que un bateador calificado ha logrado una codiciada línea de estadísticas de .300/.400/.500. Sólo siete bateadores lo han hecho más de una vez. Cinco de los siete de ese grupo lo han hecho dos veces, mientras que Mike Trout lo ha hecho tres veces. Freeman lo ha hecho cinco veces.

Freeman, un artesano metronómico, ha completado 14 años en su viaje a Cooperstown. Sus primeras siete temporadas tuvieron una línea de .288/.373/.484, con 949 hits, 138 jonrones y 19 robos. Los últimos siete han visto una línea de .313/.402/.541, con 1,165 hits, 183 jonrones y 70 robos. ¿Cómo es eso posible?

Predicción de la temporada: Más de lo mismo: línea de .300/.400/.500, apenas para comenzar, y otros 190 a 200 hits en su cuenta regresiva a 3,000. No ha demostrado ninguna razón para pensar que, a sus 34 años, esté a punto de bajar el ritmo. —Doolittle.

Cuando está sano, Seager es un bateador tan peligroso como parece. Pregúntenle a los Diamondbacks que vieron de primera mano de lo que es capaz el veterano en la Serie Mundial el año pasado, cuando registró un OPS de 1.137 en cinco juegos. El resultado fue un campeonato para Texas y los honores del MVP para Seager. Pero, también, las lesiones han sido parte integral de su carrera hasta este momento, y su primavera se ha visto frenada por la recuperación de una cirugía de hernia a la que se sometió en enero. Puede que no afecte su temporada regular, pero los bateadores son criaturas de rutina, por lo que podría tomarle un poco de tiempo ponerse en marcha. Cuando lo haga, cuidado. Los Rangers están buscando una repetir y tienen al hombre adecuado para guiarlos allí: ahora dos veces Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.

Predicción de la temporada: Siempre que esté sano durante la mayor parte del año, Seager establecerá una marca de por vida en bases por bolas en 2024, recordando a los equipos que no es la persona a quien lanzarle en situaciones difíciles. Su máximo anterior fue de sólo 67 en 2017. Llegará a 70 este año. — Rogers.

7. Gerrit Cole, SP, New York Yankees

No culpe a Cole porque Yankees se perdieron la postemporada el año ,por primera vez desde 2016, ya que tuvo marca de 15-4 con efectividad de 2.63, liderando la Liga Americana en efectividad, efectividad ajustada, entradas y WAR (por más de dos victorias), WHIP y el promedio de bateo más bajo permitido. Fue recompensado con su primer premio Cy Young después de terminar segundo dos veces en ocasiones anteriores. En sus cuatro temporadas con los Yankees, solo Zack Wheeler supera a Cole en WAR de referencia (bWAR) entre los lanzadores, por lo que ha sido una buena inversión en un lanzador que está en una trayectoria de Salón de la Fama. Su durabilidad, velocidad de élite y excelente control lo convierten en el mejor lanzador de nuestro ranking.

Predicción de la temporada: A pesar de lo bueno que fue en 2023, Cole sufrió una disminución significativa en la tasa de malos olores (del percentil 92 en 2022 al percentil 48 en 2023). No le hizo daño la temporada pasada, pero veamos en 2024. Me pregunto si sus jonrones volverán a aumentar un poco como lo hicieron en 2022. Eso significa que todavía podría ser un as, pero tal vez no un ganador del Cy Young. –Schoenfield

Desde que Álvarez ingresó a las Mayores en 2019, solo Trout y Judge tienen un OPS+ más alto (169 para ambos; Álvarez tiene 165). En las últimas tres temporadas, Álvarez ha promediado 42 jonrones, 123 carreras impulsadas y 109 carreras en 162 juegos. Él es el paquete completo en el plato. Y lo hace cuando hay mucho en juego, como lo demuestra su OPS de 1.487 en los playoffs en octubre pasado. El problema para Álvarez han sido las lesiones que han hecho que su total de juegos en estas últimas tres temporadas estelares caiga de 144, a 135, a 114. Ésa se ha convertido cada vez más en la categoría clave para él y los Astros porque si juega, batea, y prácticamente nadie lo hace mejor.

Predicción de la temporada: Álvarez está entrando en su temporada de 27 años, que, históricamente, ha sido la campaña más común en la carrera de un bateador. Si Álvarez puede conseguir 140 juegos o más, logrará 50 jonrones y competirá ferozmente por los honores de Jugador Más Valioso de la Liga Americana. — Doolittle.

9. Shohei Ohtani, DB, Los Ángeles Dodgers

¿Un bateador designado de tiempo completo que no sea lanzador ha ganado alguna vez un MVP? No. Al menos, no todavía. Pero Ohtani, el MVP unánime de la Liga Americana como jugador bidireccional en 2021 y 2023, de alguna manera, luce como la versión más peligrosa de sí mismo ofensivamente luego de una cirugía en el codo derecho. Sólo tomó alrededor de una semana de entrenamientos para que el megaestrella de los Dodgers, valorado en 700 millones de dólares, sorprendiera a sus nuevos compañeros y coaches tanto con su poder como con su enfoque. Y cuando comenzaron los juegos de exhibición, todo lo que Ohtani parecía hacer era conectar la pelota con su bat.

El OPS de Ohtani saltó 191 puntos de 2022 a 2023, hasta llegar a 1.066, líder en las Grandes Ligas. Agregó 44 jonrones y remolcó 95 carreras para un equipo de los Angels que muchas veces le brindó muy poco apoyo. Ahora bateará entre Betts y Freeman, dos eternos Jugadores Más Valiosos por derecho propio, y no tendrá que pensar en lanzar hasta 2025. ¿Es posible que Ohtani alcance otro nivel ofensivo? Sí.

Predicción de la temporada: Ohtani no ganará su tercer MVP, pero se llevará su tercer Bat de Plata mientras batea por encima de .300 por segundo año consecutivo e impulsa 120 carreras, la mayor cantidad de su carrera. También coqueteará con 50 jonrones. — González.

Carroll ingresó a 2023 como el favorito a Novato del Año en la Liga Nacional y no solo estuvo a la altura de las expectativas sino que las superó con una temporada espectacular y emocionante que mostró una velocidad vertiginosa y un surgimiento sorprendente que lo convertirá en una de las mejores caras del juego durante la próxima década. Robó 54 bases en 59 intentos, el segundo mejor porcentaje jamás logrado por un jugador con al menos 50 robos. Con 25 jonrones, se convirtió en el noveno jugador en lograr 25/50 en la misma temporada. Terminó quinto en la votación de MVP, todo esto a los 22 años, después de jugar solo 142 juegos en Menores debido al COVID-19 y una lesión que acabó con su temporada 2021. Con más experiencia, podría agregar algo de poder contra lanzadores zurdos, mejorar su disciplina en el plato y escalar aún más alto.

Predicción de la temporada: Una temporada 30/60 es pedir mucho, pero eso no está lejos de lo que hizo el año pasado. ¿Qué tal 30/60/.300 con un segundo inicio consecutivo en el Juego de Estrellas y un final entre los cinco primeros como MVP? —Schoenfield.

Un debate constante la temporada pasada fue si era posible que Rutschman hubiera ascendido como receptor número uno de la liga en su primer año en las Mayores, superando a alguien tan respetado como J.T. Realmuto. Pero puso fin a toda esa conversación el año pasado, cuando llevó al cuerpo de lanzadores de los Orioles al mejor récord de la Liga Americana, al tiempo que registró excelentes números en el plato: 84 carreras anotadas, 20 jonrones y un porcentaje de embasamiento de .374 en la asombrosa cifra de 588 turnos al bat, más turnos que los que tuvo Yadier Molina en cualquier temporada de su carrera. Rutschman jugó 108 partidos como receptor y otros 46 como Bateador Designado en 2023.

Predicción de la temporada: Once de sus 20 jonrones llegaron en juegos en los que se desempeñó como Bateador Designado, tal vez una coincidencia, o tal vez un reflejo de su devoción por los lanzadores en los días que estuvo detrás del plato. Su producción ofensiva seguirá creciendo. — Olney.

12. Matt Olson, 1B, Atlanta Braves

En cierto modo, Olson no puede ganar. Durante dos temporadas con Atlanta, jugó en los 324 partidos. Ha conectado 88 jonrones, incluidos 54 en 2023, y ha impulsado 242. Si bien se ganó a los fanáticos de los Braves y fue un digno sucesor de Freeman al principio, solo logró terminar cuarto en la votación del Jugador Más Valioso de la Liga Nacional el año pasado a pesar de todos esos jonrones y totales líderes de la liga en carreras impulsadas (139) y slugging (.604). Entre los que terminaron detrás estaban Freeman y su compañero Acuña. Los votantes también tenían razón, lo que significa que la producción histórica de Olson ni siquiera lo marcó como el mejor jugador de su propio equipo. A veces la vida se trata de tiempo. Sin embargo, la era Olson en Atlanta va bien.

Predicción de la temporada: La carrera de Olson siempre ha seguido un patrón de años alternos, con picos tremendos seguidos de regresiones moderadas. Si el patrón continúa, éste será un año de regresión, pero al mismo tiempo, Olson se ha convertido en un bateador más consistente y menos agresivo. Lo que sí sabemos es que aparecerá: se ha perdido sólo seis juegos en las últimas cuatro temporadas, derrotando de alguna manera la era del manejo de carga intensa en los deportes profesionales. — Doolittle.

Bryce Harper 2.0 está demostrando ser tan bueno, si no mejor, que la versión original. Ahora en primera base y bien recuperado de la cirugía Tommy John, Harper podría estar preparado para otra temporada de Jugador Más Valioso. Igual de interesante es su conexión con Filadelfia. Con el debido respeto al ahora retirado Jason Kelce de los Eagles o Joel Embiid de los 76ers, se podría decir que Harper es la cara de los deportes de Filadelfia. Él encarna la estridente base de fanáticos de la ciudad y sin duda ayudó a ungir al Citizens Bank Park como uno de los lugares más difíciles, si no el más difícil para jugar para los oponentes en las Ligas Mayores. Harper ha convertido a los Phillies en uno de los equipos de élite y más interesantes del beisbol.

Predicción de la temporada: Harper producirá su tercera temporada con OPS de 1.000, lo que lo colocará en la carrera por el Jugador Más Valioso. Llegó a .900 el año pasado mientras lidiaba con su dolencia en el codo. Estará aún mejor este año y, además, se sentirá más cómodo en la primera base. — Rogers.

Uno de los amigos más cercanos de Tatis en el deporte es Acuña. Esta temporada baja, Tatis siguió el ejemplo de Acuña el año anterior en su camino hacia el premio al Jugador Más Valioso: entrenó con Fernando Tatis Sr. y jugó algo de beisbol invernal para implementar algunos ajustes ofensivos en los entornos de juego, «como un samurái preparándose para la guerra», como él mismo dijo.

Tatis ganó un Guante de Platino mientras se convertía al jardín derecho a tiempo completo en 2023, una hazaña asombrosa en sí misma. Pero no se sintió del todo bien ofensivamente, algo comprensible dado que estuvo fuera toda la temporada 2022 por una lesión en la muñeca y una suspensión por sustancias prohibidas. Ahora, Tatis dijo: «Mi confianza está por las nubes». Con Soto fuera, los Padres necesitan que su desempeño esté a la altura.

Predicción de la temporada: Tatis terminó tercero en la votación del Jugador Más Valioso de la Liga Nacional mientras lidiaba constantemente con una subluxación en el hombro y jugó solo 130 juegos en 2023. Este año, aunque sea el primer bat a tiempo completo, seguirá el camino de Acuña hasta el final y realmente ganará. él. — González.

15. Spencer Strider, SP, Atlanta Braves

Todo lo que Strider hizo en su primera temporada completa como titular fue ganar 20 juegos y registrar una tasa de ponches en una sola temporada más alta que la que alguna vez lograron Pedro Martínez, Randy Johnson, Chris Sale o Max Scherzer. Lo que hace Strider es de otro mundo: una recta que ronda las 98 mph y posiblemente el mejor slider del juego. Y para que no teman que los lanzadores de dos lanzamientos estén destinados al bullpen, Strider ha demostrado que sus dos pitcheos (y el cambio ocasional a bateadores zurdos) son suficientes para dominar. Ahora viene la parte en la que el jugador de 25 años recorta sus jonrones permitidos (22 en 186.2 entradas el año pasado), tiene un poco más de suerte (tenía un promedio de pelotas en juego de .316) y evoluciona hasta convertirse en el superestrella que todos creen que está destinado a ser.

Predicción de la temporada: 22-6, efectividad de 2.41 y la mayor cantidad de ponches para un lanzador de la Liga Nacional desde que Johnson ponchó a 334 en 2002. — Passan.

La primera mitad de Witt en 2023 estuvo… bien. Todavía dejaba a los fanáticos de los Reales preguntándose cuándo su tan publicitado shortstop se transformaría en el superestrella que les habían dicho que vendría. Resulta que solo tuvieron que esperar a que pasara el receso del Juego de Estrellas, después del cual, Witt se convirtió en uno de los mejores jugadores de beisbol. Comenzando con una explosión de seis carreras impulsadas el 28 de julio, Witt terminó la temporada con un OPS de .967 en sus últimos 56 juegos. Extrapolando su producción durante ese tramo a 162 juegos: 41 jonrones, 130 impulsadas, 133 anotadas y 61 bases robadas. Durante el invierno, los Reales firmaron a Witt con una extensión de 11 años. Necesita mucha ayuda, pero la piedra angular del beisbol de Kansas City está en su lugar.

Predicción de la temporada: En las Menores, Witt necesitó algo de tiempo para adaptarse a un nuevo nivel, pero cuando lo conquistó, lo hizo de manera contundente. Aún no domina las Ligas Mayores (una muestra de 56 juegos sigue siendo solo eso), pero se espera terminar entre los 10 mejores jugadores más valiosos en 2024. — Doolittle.

Según algunas medidas, 2023 fue un año típico para Ramírez. Seguía siendo un All-Star y terminó décimo en la votación de MVP, pero su OPS+ cayó 17 puntos respecto a la temporada anterior. No ayuda que tenga poca protección en un lineup débil de los Guardians; ésa es, sin duda, parte de la razón por la que ha liderado la liga en bases por bolas intencionales en cada uno de los últimos dos años. Pero Ramírez no es alguien que se lamente por lo que Cleveland no tiene. Simplemente aprovecha al máximo su situación, generalmente atacando el único buen lanzamiento que consigue en cada turno al bat. Y sigue siendo una amenaza en las bases, robando al menos 20 en cinco de las últimas seis temporadas. Un OPS de .800 o mejor es un hecho para Ramírez, y debería volver a hacerlo este año.

Predicción de la temporada: No romperá el récord de Bonds de 120 boletos intencionales en una temporada, logrado en 2004, pero Ramírez liderará la liga en ellos una vez más. Y establecerá otro récord personal después de ganar 22 bases intencionales el año pasado. —Rogers.

J-Rod tuvo una temporada de 30-30 en 2023 a los 22 años. Superó las 100 carreras y 100 carreras impulsadas en una ofensiva en la que no contó con mucho apoyo a su alrededor. Es un defensor sobresaliente y juega con tanto estilo y energía como cualquiera en el diamante, e incluso terminó cuarto en la votación del Jugador Más Valioso. Sin embargo, es justo decir (y el propio Rodríguez estaría de acuerdo) que existe potencial para más. Parecía que gran parte de su producción se obtuvo en un mes, cuando bateó .429 en agosto y tuvo una racha récord de 17 hits en cuatro juegos. En otros cuatro meses, su OPS estuvo por debajo de .800. Necesita más consistencia y reducir los ponches mientras mejora su tasa de persecución. Si eso sucede, cuidado.

Predicción de la temporada: esta clasificación parece justa. De hecho, el OPS bruto de Rodríguez cayó 35 puntos con respecto a su temporada de novato a medida que su tasa de persecución empeoró a partir de 2022. El talento es inmenso y obviamente ya es un gran jugador. Vamos a predecir que la experiencia hace efecto y J-Rod tiene marca de 40-40, lo que, en una Liga Americana sin Ohtani, lo convierte en candidato al Jugador Más Valioso. — Schoenfield.

En un hecho inusual, Trout se emocionó al dirigirse a los medios en septiembre, luego de otra temporada plagada de lesiones. No hace mucho que estaba en camino de convertirse, posiblemente, en el mejor jugador en la historia del beisbol. Luego vino la temporada 2020 acortada por COVID-19, a la que siguió un período de tres años en el que jugó en menos de la mitad de los partidos de los Angels mientras lidiaba con lesiones en la pantorrilla, la espalda y la mano. Trout se ha enfrentado a persistentes rumores de intercambio al prometer continuamente lealtad a los desventurados Angelinos, pero la realidad es que cumplirá 33 años en agosto, en ocho años no ha jugado una temporada completa y le quedan casi $250 millones en su contrato. Su mercado es bastante limitado. En resumen, Trout necesita demostrar su valía nuevamente. Es sorprendente, incluso, pronunciar esa frase, pero ésa es la realidad. El tiempo puede ser cruel, incluso para aquellos que alguna vez parecieron sobrehumanos.

Predicción de la temporada: Un beneficio de la partida de Ohtani es que libera días de bateador designado para Trout. Los Angels se aprovecharán de eso. Y con menos exigencia sobre su cuerpo, Trout demostrará una vez más que es una fuerza ofensiva. Ganará su décimo Bat de Plata si Judge pasa más tiempo en una esquina de los jardines. — González.

20. Trea Turner, SS, Philadelphia Phillies

El primer año de Turner en Filadelfia fue decepcionante hasta que una gran ovación de los fieles de Filadelfia, a principios de agosto, aparentemente, levantó su ánimo y su juego. Nadie puede decir con certeza si eso marcó la diferencia, pero a partir de ese momento bateó .339 con OPS de 1.069 y nueve bases robadas. Ésa fue la versión de Turner que los Filis firmaron por $300 millones y es probable que vuelva a aparecer este año. Su combinación de velocidad y potencia sigue siendo una rareza en el juego a pesar del aumento de bases robadas en la liga. Y aunque gran parte del año no fue de su agrado, aun así logró 26 jonrones y 30 bases robadas.

Predicción de la temporada: Turner fue sorprendido robando durante los playoffs, pero pasó toda la temporada regular sin que eso sucediera, logró 30 de 30 en intentos de base robada. Lo volverá a hacer en 2024: al menos 30 robos sin que lo atrapen. Es así de bueno e inteligente en los caminos básicos. — Rogers.

Burnes está en camino de competir por su segundo Cy Young y un enorme sueldo en la agencia libre el próximo invierno. AP

21. Corbin Burnes, SP, Baltimore Orioles

Es el número 21 en general, pero quizás lo más importante es que Burnes ocupa el puesto número 3 entre los lanzadores: sólo Cole y Strider están por delante de él. Las condiciones parecen perfectas para que pueda competir por su segundo premio Cy Young y un gran premio en la agencia libre el próximo invierno: después de ser transferido de Milwaukee a Baltimore, trabajará con Rutschman, ya considerado un receptor de alto nivel. Estará rodeado de un excelente elenco de jugadores de posición que lo apoyarán ofensiva y defensivamente. Además, la forma de Camden Yards, con el espacio reducido al jardín izquierdo, debería servirle bien. No es que necesite mucha ayuda. Burnes mantuvo a sus oponentes en un promedio de bateo de .200 la temporada pasada y tuvo una proporción de ponches por boletos de 3 a 1.

Predicción de la temporada: Tendrá una campaña fuerte y será la mayor amenaza para Cole, titular del premio Cy Young, por esos honores. — Olney.

22. Zack Wheeler, SP, Philadelphia Phillies

Wheeler, quien acordó una nueva extensión de tres años y $126 que abarca hasta 2027, lidera a todos los lanzadores en bWAR y fWAR desde 2020. Eso, ciertamente, le convierte en un caso sólido como el mejor abridor del juego, incluso si solo ocupa el cuarto lugar en nuestra lista y especialmente si se quiere darle crédito extra por sus excelentes actuaciones en postemporada durante los últimos dos años. Su efectividad fue un poco alta el año pasado, con 3.61, aunque sus estadísticas periféricas aún eran excelentes. Su juego comienza con una recta de cuatro costuras a 96 mph que se considera una de las mejores del juego, especialmente, cuando la mezcla con un sinker que lanza casi exclusivamente a bateadores derechos y que corre hacia sus manos; lanzó las dos rectas más del 60 por ciento del tiempo. Luego agrega un cutter, un sweeper y una curva, todos lanzados entre el 10 por ciento y el 15 por ciento del tiempo. Cumplirá 34 años en mayo, por lo que tal vez exista algún riesgo con la extensión, relacionado con la edad, pero ha sido consistente desde que se perdió dos temporadas completas al principio de su carrera debido a una cirugía Tommy John.

Predicción de la temporada: Strider puede ser el favorito al Cy Young en la Liga Nacional debido a sus tasas de ponches más impresionantes, pero los Braves pueden ser conservadores en sus entradas. Eso abre la puerta a Wheeler, quien se llevará el trofeo a casa. — Schoenfield.

Mientras los White Sox de 2023 se hundían, Robert se disparaba. Su bWAR de 5.0 no solo fue el máximo del equipo, sino que fue más de cinco veces mayor que el de cualquier otro bateador de ChiSox que haya terminado la temporada con el club. Más que nada, Robert permaneció en el terrerno, en 145 juegos, 47 más que su máximo anterior. Y también hace cosas importantes: 38 jonrones, 20 robos y una producción destacada en el jardín central. Incluso cuando destacó el año pasado, sus ponches se dispararon y su tasa de boletos apenas avanzó. Cumplirá 27 años en agosto, así que, probablemente sea así, lo cual no es malo.

Predicción de la temporada: Si Roberts puede evitar la IL como lo hizo en 2023, liderará a los White Sox en bWAR nuevamente y superará los 30 jonrones. También será popular en los rumores comerciales. — Doolittle.

24. Marcus Semien, 2B, Texas Rangers

Si la mejor habilidad es la disponibilidad, no hay nadie en el beisbol más capaz que Semien. En las últimas seis temporadas, ha jugado 859 de los 870 juegos que han disputado sus equipos, los mejores en la MLB, con Freeman, y 19 más que el tercer total más alto. Por supuesto, estos no son juegos vacíos. Semien batea para obtener poder (más de 25 jonrones en cada una de sus últimas cuatro temporadas), se embasa y está entre los mejores segunda base defensivos del beisbol. En dos de las últimas tres temporadas, Semien terminó tercero en la votación a Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Es fácil dar por sentado su consistencia y excelencia en todos los ámbitos, pero al estar al frente de este demoledor lineup de los Rangers, está preparado para seguir siendo uno de los 25 mejores jugadores.

Predicción de la temporada: Semien se convierte en el primer jugador de la Americana en liderar la liga en carreras anotadas durante temporadas consecutivas desde que Trout lo hizo consecutivamente de 2012 a 2014. También superará la marca de 30 jonrones, uniéndose a otros cuatro otros compañeros de equipo que hacen lo mismo. — Passan.

25. Manny Machado, 3B, San Diego Padres

Machado fue subcampeón aMVP en 2022 y los Padres llegaron hasta la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Sus números cayeron en 2023 y los Padres fracasaron espectacularmente. Y aunque sería injusto echarle toda la culpa a Machado, es bastante obvio que él marca la pauta y tendrá que volver a ser de élite si los Padres esperan regresar a la postemporada. Una mejor salud, sin duda, ayudaría. Machado, uno de los jugadores más duraderos del deporte, jugó con un codo derecho con molestias en 2023 y se sometió a una cirugía en octubre para solucionarlo. Pasó la temporada baja siguiente rehabilitándose con los médicos de los Padres en San Diego y parece encaminado a tener una temporada lo más cercana a lo normal, como uno podría esperar razonablemente.

Predicción de la temporada: Machado tendrá algunos días de Bateador Designado antes, pero, eventualmente, se adaptará a lo que siempre es: un antesalista con calibre de Guante de Oro que conectará alrededor de 30 jonrones, impulsará alrededor de 100 y mantendrá su OPS en . 800 de alcance y juega en unos 150 juegos. A sus 31 años, todavía está en su mejor momento. — González.

26. José Altuve, 2B, Houston Astros

El último vestigio de los días de los Astros en la Liga Nacional, la extensión que Altuve firmó en febrero, significa que ahora está destinado a unirse a Craig Biggio y Jeff Bagwell como miembros del Salón de la Fama de Houston en un solo equipo. En una posición donde los jugadores alguna vez tendieron a apagarse temprano, el conjunto de habilidades de Altuve no ha disminuido. Su OPS+ de 157 en las últimas dos temporadas está en su nivel máximo y su OBP de .390 durante ese período significa que todavía está entre los mejores primeros bats del beisbol. Sin embargo, sus métricas defensivas han comenzado a bajar y necesita seguir trabajando para mantener el valor de su parte del trato. Si mantiene su ritmo por calendario de la última media década, Altuve podría desafiar la barrera de los 3,000 hits a medida que se acerque el final de su contrato.

Predicción de la temporada: Altuve se perdió 72 juegos en 2023, la mayor cantidad de su carrera, pero sus lesiones parecen más aleatorias que crónicas. Si puede recuperar su nivel anterior de 140 juegos, se espera que desafíe los 31 jonrones, la mejor marca de su carrera y regrese al Juego de Estrellas. — Doolittle.

La primera temporada de Lindor con los Mets en 2021 fue un desastre (una lesión, un promedio de bateo de .230, el infame gesto del pulgar hacia abajo para los aficionados), pero se ha recuperado con dos temporadas ejemplares desde entonces. Ha sumado160 y 161 juegos, respectivamente, y terminó noveno en la votación de MVP ambos años con un promedio de 28 jonrones, 102 carreras impulsadas y 103 carreras. Su defensa, aunque quizás no sea exactamente la que era en Cleveland, se mantiene por encima del promedio. En parte porque ha jugado casi todos los partidos, está séptimo entre los jugadores de posición en WAR durante esas dos temporadas. Lindor, quien ahora tiene 30 años, está entrando en la etapa de legado de su carrera. Hasta los 29 años, ocupa el noveno lugar entre los campocortos en WAR de por vida; siete de los que están por delante de él están en el Salón de la Fama, todos excepto Alex Rodríguez (PED) y Jim Fregosi (problemas de espalda cuando tenía 30 años). Lindor está en una trayectoria de Salón de la Fama con una posibilidad razonable de terminar como uno de los 10 mejores campocortos. Espero que los fanáticos de los Mets aprecien lo que tienen.

Predicción de la temporada: El Sr. Smile ha sido el Sr. Consistente en los últimos dos años, así que elegiré más de lo mismo: 30 jonrones, 100 carreras impulsadas, 100 carreras y un noveno lugar en la votación del Jugador Más Valioso. — Schoenfield.

28. Kyle Tucker, RF, Houston Astros

Después de otro año sobresaliente, Tucker continúa ascendiendo en la lista de los mejores jugadores de la MLB. Y parece estar haciéndolo silenciosamente, ya que compañeros como Álvarez y Altuve tienden a recibir más atención. Una de las especialidades de Tucker es batear a los lanzadores zurdos: tiene un OPS de .846 en su carrera contra ellos, incluida una enorme marca de .934 la temporada pasada. Debería estar en línea para recibir un gran día de pago a medida que avanza a través del sistema de arbitraje hacia la agencia libre en dos años. Es probable que los Astros lo aseguren antes de que llegue al mercado, ya que no hay señales de que esté desacelerando. De hecho, podría estar mejorando.

Predicción de la temporada: Después de terminar en el puesto 20 en la votación de MVP en 2021, Tucker ascendió cinco puestos la campaña siguiente y 10 más el año pasado, cuando terminó quinto. Terminará entre los cinco primeros nuevamente en 2024, y si da un salto similar al de años anteriores, podría significar llevarse a casa los máximos honores. Ahora que Ohtani está en la Liga Nacional, Tucker podría hacerlo. — Rogers.

29. Austin Riley, 3B, Atlanta Braves

De cara a su temporada de 27 años, Riley se está posicionando rápidamentevcomo el mejor antesalista del juego. Entre otros en su posición durante los últimos tres años, ocupa el primer lugar en OPS (.878), primero en jonrones (108), segundo en carreras creadas más (135) y segundo en FanGraphs WAR (15.6). Su temporada 2023 ofreció ejemplos de cómo aún podría estar mejorando, específicamente en defensa (de menos seis outs por encima del promedio en 2022 a neutral en 2023) y con su swing (su tasa de persecución terminó en un 27.4 por ciento, el mínimo de su carrera). Riley también fue uno de los mejores jugadores en la recta final del año pasado, con números de .300/.368/.601 después del receso del Juego de Estrellas. Quizás eso es lo que es ahora.

Predicción de la temporada: Riley ha estado cerca, pero aún tiene que terminar entre los cinco primeros en la votación de MVP. Éste es el año en que lo hace. — González.

Devers será el ancla del lineup de Red Sox durante varios años. Getty Images

Desde que estalló a los 22 años en 2019, Devers ha sido un metrónomo de la producción durante sus cuatro temporadas completas. Esa campaña 2019 luce un poco mejor superficialmente, pero eso es solo porque ése fue el año en el que la ofensiva mejoró en toda la liga. Sus cifras de OPS+, sin incluir 2020, son 132, 134, 141 y 126, respectivamente. Su defensiva no es muy buena, es lento y le gustaría recibir algunas bases por bolas o hits más para aumentar su OBP, pero lidera las Mayores en extrabases desde 2019, dos más que Freeman. La extensión de 11 años que firmó el año pasado significa que continuará siendo el ancla del orden al bat de Boston durante la próxima década.

Predicción de la temporada: ¿Devers tiene otro nivel? Golpea la pelota tan consistentemente fuerte como cualquiera (percentil 98 en índice de golpes fuertes) pero sus malas decisiones con el swing también conducen a demasiado contacto débil. Las herramientas están ahí para una temporada de .300 y 40 jonrones, pero está prácticamente establecido que esto es lo que es: un muy buen bateador y no un superestrella, un tipo de jugador entre los 10 mejores más valiosos. — Schoenfield.

31. Max Fried, SP, Atlanta Braves

Observar las divisiones antes y después del receso por el Juego de Estrellas puede ser arbitrario, pero en el caso de Fried, sus resultados de 2023 en esta subdivisión reflejan el desempeño antes y después de la lesión. La conclusión: estaba tan bien después de su distensión en el antebrazo como antes. Pero el antebrazo fue sólo una de las enfermedades que enfrentó Fried la temporada pasada, incluido un inoportuno problema de ampollas al final de la campaña. En las últimas cuatro temporadas, su efectividad de 2.66 lo ubica en el cuarto lugar entre los abridores (mínimo 100 entradas). El porcentaje de victorias de su carrera (62-26, .705) ocupa el sexto lugar en la historia del beisbol (mínimo 80 decisiones). En otras palabras, Fried es casi un gran lanzador. La única categoría que lo frena es el conteo de entradas año tras año que ha tenido altibajos, a pesar de que su desempeño prorrateado es estable como una roca.

Predicción de la temporada: Ahora que Fried tiene 30 años, es hora de que firme una de esas campañas de 190 a 200 entradas. Dada su efectividad perpetuamente baja y la fuerza del equipo que lo respalda, eso, probablemente, significaría más de 20 victorias y su primer premio Cy Young. — Doolittle.

32. Pete Alonso, 1B, New York Mets

Los evaluadores rivales han notado lo duro que Alonso puede ser consigo mismo, y que cuando está en una mala racha, aparentemente, se castiga a sí mismo entre lanzamientos y apariciones al plato. Esta temporada será una prueba de ello, con su incursión en la agencia libre a la vuelta de la esquina. Sus negociaciones con los Mets han quedado a un lado y necesita un gran año luego de una temporada en la que conectó 46 jonrones pero también bateó .217/.318/.504. Es la mayor fuente de poder de los Mets, pero jugará bajo mucha presión este año.

Predicción de la temporada: En cada etapa de su vida en el beisbol, Alonso ha prosperado ante las dudas; convierte esa intensidad interna en combustible. Tendrá un gran año, lo que obligará a los líderes de los Mets a tomar una decisión importante y costosa. — Olney.

Si los Blue Jays tienen grandes esperanzas para su temporada, necesitan que Bichette (sin mencionar a Vlad Guerrero Jr.) sea exactamente el All-Star que fue la temporada pasada, o tal vez incluso mejor. Es posible considerando cómo destroza las rectas. El año pasado fue su mejor año contra las altas temperaturas: llegó a la base el 33 por ciento de las veces que hizo contacto con ese lanzamiento. No siempre lo hace, ya que se ponchó 115 veces en 2023, pero eso fue menos que en cada una de las dos temporadas anteriores. Con dos años más hasta la agencia libre, ahora es el momento para que Bichette lidere a Toronto hacia la postemporada. Llegar allí también será un desafío, pero el campocorto de los Azulejos ya ha cumplido con muchos de ellos en su joven carrera.

Predicción de la temporada: Si está sano, Bichette tendrá 200 hits por primera vez. Lo hará reduciendo su total de ponches nuevamente este año, poniendo la pelota en juego lo suficiente para alcanzar ese codiciado número. — Rogers.

34. Adolis García, OF, Texas Rangers

Quizás esto sea un poco elevado para el hombre de 31 años, pero la forma en que se grabó en la mente de la gente en octubre hace que sea difícil discutirlo. García ofreció uno de los mejores espectáculos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de todos los tiempos, impulsando 15 carreras en siete juegos y puntuando la serie con un par de jonrones y cinco carreras impulsadas en la victoria de Texas sobre Houston en el Juego 7. García no es un jugador perfecto. Se poncha demasiado (175 veces en 632 apariciones en el plato el año pasado) y su defensa en el jardín derecho puede ser inconsistente. Pero el trueno en su bat es muy, muy real, y muy pocos jugadores pueden evocar una actuación de octubre como la suya cuando hay mucho en juego.

Predicción de la temporada: .244/.314/.485 con 33 jonrones y 113 carreras impulsadas, en línea con lo que ha hecho durante sus tres temporadas completas con los Rangers. — Passan.

35. Vladimir Guerrero Jr., 1B, Toronto Blue Jays

Guerrero aparece en la portada de MLB The Show este año, pero hace tres años que no publica números en los videojuegos. Habría ganado el MVP en 2021 si no fuera por un fenómeno del lanzador y bateador llamado Ohtani. Guerrero conectó 48 jonrones, líder en las Grandes Ligas, y tuvo promedio de .311/.401/.601 ese año. Su línea de bateo durante las siguientes dos temporadas cayó a .269/.342/.462, todavía muy buena, aunque no de élite. Guerrero atribuyó, al menos, algunas de las dificultades del año pasado a que jugaba con dolencias en la rodilla derecha y muñeca izquierda. Sus números subyacentes en 2023 fueron en realidad bastante cercanos a los de 2021. El mayor problema, al parecer, fue que no hizo suficiente daño en lanzamientos dentro de su punto ideal: el tercio superior de la zona de strike.

Predicción de la temporada: Guerrero continúa haciendo contacto a un alto nivel y se ubica dentro del 10 por ciento superior de la liga en velocidad de salida promedio. Ésas son buenas señales, incluso para alguien que no eleva los lanzamientos al ritmo ideal. Tendrá un OPS de .900 en 2024, su penúltima temporada antes de la agencia libre. — González.

36. Ozzie Albies, 2B, Atlanta Braves

Albies llega como nuestro cuarto mejor segunda base detrás de Betts, Semien y Altuve. ¿Es el número 36 mejor jugador de beisbol? Eso podría ser estirar un poco las cosas, pero estas listas tienden a recompensar a los jugadores que dan prioridad al bat y Albies viene de su mejor temporada ofensiva (OPS+ de 124) y está en su mejor momento a los 27 años. Durante sus cuatro temporadas completas en las Mayores, ha promediado 28 jonrones, 102 carreras y 93 carreras impulsadas, mientras que alcanzó 30 jonrones y 100 carreras impulsadas en 2021 y 2023 (en torno a una lesión en 2022). No hay muchos segunda base ahora, ni antes, con ese tipo de números de poder.

Predicción de la temporada: Albies es un bateador bastante notable dada su tasa de contactos fuertes por debajo del promedio y una tasa de persecución extremadamente alta. Suele ser una mala combinación, pero hace mucho contacto y despacha suficientes pelotas en el ángulo de perfecto para llegar a 30 jonrones. No sé si volverá a batear .280, pero los números de potencia deberían permanecer intactos. — Schoenfield.

37. Gunnar Henderson, 3B, Baltimore Orioles

¿No es agradable cuando alguien realmente está a la altura de las expectativas? Henderson demostró ser todo lo que los gurús de los prospectos dijeron que sería, registrando un bWAR de 6.2 y convirtiéndose en una elección unánime para el Novato del Año de la Liga Americana en 2023. La parte aterradora: puede ser mucho mejor. Logró un OPS de .595 contra zurdos, un área obvia de mejora. Además, fue demasiado pasivo al principio de la temporada y luego se deleitó cuando desarrolló un enfoque agresivo. Mejóró su OBP cuando se volvió más proactivo, pero cuando descubra su combinación ideal de paciencia y agresividad, tenga cuidado. La única pregunta es ¿en qué posición desplegará Henderson su guante plus? Un jugador de cuadro joven que pueda controlar el shortstop es un bien valioso, pero los Orioles son ricos en jugadores potencialmente de élite en el infield. No se preocupe: prosperará en la esquina caliente, la segunda base, el campocorto o una combinación de todo lo anterior.

Predicción de la temporada: Henderson podría ascender a la estratosfera en cualquier momento, pero en el corto plazo, debería concentrarse en mejorar sus números contra los zurdos mientras perfecciona su reconocimiento de lanzamientos. Menos persecuciones, un poco más de contacto, algo de balance defensivo y estamos hablando de una carrera por el MVP más temprano que tarde. — Doolittle.

38. Zac Gallen, SP, Arizona Diamondbacks

Los Diamondbacks estarán cansados de la larga y extenuante campaña que soportaron en 2023 y Gallen debería estar en la cima de su lista de jugadores a seguir después de lanzar la friolera de 243 entradas, incluidos los playoffs. Al hacerlo, se estableció como un verdadero as; un caballo de batalla que puede afrontar una salida incluso sin sus mejores pitcheos. Lo demostró varias veces en octubre, particularmente, cuando parecía que se estaba quedando sin gasolina. Cuando recuerda la temporada pasada, puede señalar un lugar en el Juego de Estrellas, un tercer lugar en la votación del Cy Young e incluso contar algunos votos para el Jugador Más Valioso como puntos altos. Pero ninguno de esos elogios se compara con llevar a su equipo al banderín. Gallen y su compañero de equipo Merrill Kelly hicieron eso.

Predicción de la temporada: Los números de Gallen bajarán un poco ya que Arizona tiene aspiraciones de jugar durante siete meses nuevamente. Eso significa menos entradas y ponches, pero no necesariamente menos éxito. La marca de 180 entradas podría ser su punto óptimo en 2024. Es el número que alcanzó en 2022 cuando lideró la liga en WHIP (0.913) y hits (5.9) por cada nueve entradas lanzadas. — Rogers.

39. Luis Castillo, SP, Seattle Mariners

Castillo viene de la que es, posiblemente, su mejor temporada, una en la que ganó 14 juegos, acumuló 197 entradas, la mayor cantidad de su carrera, registró una efectividad de 3.34 y terminó entre los cinco primeros en la votación del Cy Young por primera vez en su carrera. Pero el final lo perseguirá. Enfrentando a los Rangers, rivales de la división, el último día de septiembre, con los Mariners todavía aferrados a débiles esperanzas de playoffs, Castillo permitió cuatro carreras antes de completar la tercera entrada. Eliminó a los Mariners en el penúltimo día de su temporada, pero no debería cambiar la realidad de que Castillo, noveno entre sus compañeros en fWAR de 2018 a 2023, es uno de los mejores lanzadores del mundo.

Predicción de la temporada: ZiPS (sistema de proyecciones de jugadores de Fangraphs) tiene a Castillo terminando la temporada 2024 con una efectividad de 3.27, la más baja entre los proyectados para calificar para el título de efectividad. Marcará el primer logro de este tipo en su carrera. — González.

En 16 aperturas, la temporada pasada, Kirby no concedió un solo pasaporte. Getty Images

40. George Kirby, SP, Seattle Mariners

El pitcheo en su forma más simple: lanza fuerte y lanza a la zona que quieres. Kirby lanza una recta de 96 mph en la parte superior de la zona (ya sea de cuatro costuras o sinker) y lanza strikes. Así, todo el tiempo. Caminó a 19 bateadores en 31 aperturas y tuvo 16 aperturas en las que no regaló boletos. Su tasa de pasaportes del 2.5 por ciento ha sido superada solo dos veces en las últimas dos décadas por un abridor calificado (Phil Hughes en 2014 y Cliff Lee en 2010).

Predicción de la temporada: Esta clasificación sugiere que nuestros votantes están muy entusiasmados con el desempeño de Kirby y lo colocan incluso mejor que algunos de los abridores que están clasificados por encima de él. Cole es el claro favorito al Cy Young en la Liga Americana, mientras que Kirby sólo ocupa el octavo lugar en las probabilidades actuales de +1500. ¿Es este un buen momento para mencionar que Greg Maddux nunca tuvo una proporción de 9.05 a 1 en ponches y bases por bolas? —Schoenfield.

Con Sandy Alcantara de Miami fuera por esta temporada, en 2024, Webb será el mejor ejemplo del beisbol de un abridor de la vieja escuela. No produce tantos swings y fallos, ya que su índice de lanzamientos se ubicó en apenas 11 de percentil 11. En cambio, consigue que los bateadores lo persigan (percentil 86), mantiene la pelota baja (percentil 99 de tasa de roletazos) y ataca la zona (percentil de 99 en tasa de boletos). Este enfoque le permitió al duradero Webb profundizar en los juegos y allanó su camino para alcanzar 216 entradas, la mayor cantidad de la MLB en 2023. Afortunadamente, no fue evaluado con los métodos de la vieja escuela, ya que quedó segundo en la votación del Cy Young de la Liga Nacional a pesar de terminar con un récord de 11-13. Eso fue cosa de los Giants: Sólo Zack Greinke de Kansas City recibió menos apoyo de carrera que las 2.8 carreras por cada 27 outs que San Francisco le dio a Webb.

Predicción de la temporada: menos entradas, más victorias. Webb no necesariamente necesita ponchar a más bateadores, pero podría ser un poco menos agresivo en la zona, lo que le permitiría menos contacto fuerte incluso si su conteo de lanzamientos aumenta. Con una tasa de 1.3 BB/9 en 2023, tiene algo de margen para trabajar. Incluso si nada de eso sucede, le espera mejor suerte en el departamento de victorias y derrotas. — Doolittle.

Las altas velocidades y los movimientos devastadores de los lanzamientos actuales impulsaron a toda una industria a cambiar la forma en que enseñan a batear, lo que desencadenó la revolución del ángulo de lanzamiento que hizo que los jugadores persiguieran la babosa e ignoraran el olor. Ponerle el bate a la pelota nunca ha sido tan difícil, así que Arráez, entonces, es un mago. En 2022 ganó un título de bateo. En 2023, mantuvo un promedio de bateo de .400 hasta bien entrado mayo y terminó con un promedio de .354 líder en las Grandes Ligas. Su promedio de bateo de .326 desde que debutó en 2019 es 11 puntos superior al del siguiente bateador de esa lista, Freeman. Sólo otros tres alcanzaron .300 en ese tramo. Puede que Arráez no batee con mucha potencia y definitivamente no impactará los juegos con sus piernas, pero es un retroceso a una época en la que batear no parecía tan fácil.

Predicción de la temporada: Arráez no es producto de la suerte con la pelota que batea: es un bateador de élite, cuyo conjunto de habilidades se maximiza en un estadio grande como en el que juegan sus Marlins. Ganará su tercer título de bateo consecutivo en 2024, logrado recientemente en la Liga Nacional por un hombre llamado Tony Gwynn. — González.

El nuevo manager Craig Counsell ya está maravillado con el juego de Swanson como campocorto y ni siquiera hemos llegado a la temporada regular. Su ofensiva tiene algunos aspectos volátiles, pero el dos veces ganador del Guante de Oro es el mejor amigo de un lanzador en estos días. Swanson puede hacer la jugada desde el hoyo en el lado izquierdo del cuadro interior tan bien como cualquiera en el juego, y no todo se debe a su fuerte brazo. Ha perfeccionado el deslizamiento y el lanzamiento, y puede hacerlo con la rapidez del rayo para atrapar, incluso, a los corredores más rápidos. El poder que acompaña a los ponches es parte de su ADN en la ofensiva, pero su liderazgo para los Cachorros podría ser lo más importante. Una temporada ofensiva que sea un poco más consistente podría ascenderlo en la lista.

Predicción de la temporada: es simple. Swanson ganará su tercer Guante de Oro consecutivo. — Rogers.

Una mezcla cercana a de la cima de esta lista (Arenado fue décimo el año pasado) cayó después de la desastrosa temporada de 2023 de los Cardinals. Luego de un WAR de 7.9, el más alto de su carrera, en 2022, Arenado registró solo 2.4 victorias el año pasado, una temporada sólida sin duda, pero que no se acerca a sus expectativas. Eso hace que ésta sea una temporada crucial para el ocho veces All-Star. Arenado cumple 33 años en abril. Un fuerte impulso a sus 30 años afinazaría su caso para el Salón de la Fama, que ya es sólido. Más que eso, ayudaría a los Cardinals a salir del sótano de la Central de la Liga Nacional, un lugar que nunca habían ocupado desde su creación en 1994.

Predicción de la temporada: Arenado está en línea para una temporada de recuperación. Puede que no se acerque a los números que logró cuando tenía 20 años en Colorado, pero 30 jonrones y un regreso a la forma defensiva del Guante de Oro son más que realistas. — Passan.

45. Yoshinobu Yamamoto, SP, Los Ángeles Dodgers

Sus nuevos compañeros de equipo en Dodgers inicialmente estaban intrigados por el uso de la jabalina, luego quedaron hipnotizados por todo lo demás: la calidad de su repertorio, la precisión de su comando, la eficiencia de sus lanzamientos. Yamamoto dispara una recta de cuatro costuras, altamente engañosa, que puede llegar a los cuatro cuadrantes de la zona de strike. Pero su dominio de una curva de arcoíris y un splitter como dardo es igual de preciso. El derecho de 25 años ganó tres MVP consecutivos en Japón. Durante ese tiempo, tuvo efectividad de 1.42 y permitió sólo 15 jonrones en 557.2 entradas, incluyendo sólo dos la temporada pasada. Hay una razón para eso.

Predicción de la temporada: Kodai Senga floreció en su primera temporada en las Mayores, con marca de 12-7, con efectividad de 2.98 en 166.1 entradas para los Mets en 2023. Probablemente sea una buena comparación para Yamamoto, excepto con tres victorias más y un ERA ligeramente más bajo. — González.

46. Will Smith, C, Los Ángeles Dodgers

De alguna manera se pierde entre todas las estrellas de los Dodgers, y eso, ciertamente, no va a cambiar en 2024, pero Smith sigue siendo un receptor estable, confiable y subestimado. En las últimas tres temporadas, sólo está detrás de J.T. Realmuto en WAR entre los receptores, y dado que Smith fue mejor la temporada pasada, ocupa el segundo lugar después de Rutschman entre los receptores en esta lista. He estado esperando un poco más de ofensiva por parte de Smith desde que irrumpió en escena en 2019-20, pero incluso si eso no sucede, los Dodgers estarán felices de lograr otra temporada de OPS de .800. Con Ohtani atrapado en el rol de Bateador Designado, un lugar en el que Smith comenzó 14 veces la temporada pasada, será interesante ver si consigue algunos juegos más.

Predicción de la temporada: Smith se proyecta como el cuarto bat detrás de Betts, Ohtani y Freeman, lo que significa que tendrá un montón de oportunidades de carreras impulsadas, al menos cuando Ohtani no haya despejado las bases. Impulsó 76 carreras en 2023 y 87 en 2022, pero digamos que llega a 100 por primera vez y gana su primera apertura en el Juego de Estrellas. — Schoenfield.

47. Paul Goldschmidt, 1B, St. Louis Cardinals

Por un lado, sería sorprendente que el bueno pero no excelente Goldschmidt que vimos en 2023 fuera simplemente lo que es ahora, 13 años después de una gran carrera. Eso se debe a que estuvo en su mejor momento sólo un año antes, liderando la Liga Nacional con un OPS+ de 177 y ganando su primer trofeo de Jugador Más Valioso. Por otro lado, cumplirá 37 años en septiembre, e incluso para los futuros miembros del Salón de la Fama, que puede serlo, a veces sucede así. Si bien incluso la versión 2023 de Goldschmidt ayuda a un equipo a ganar juegos, para que los Cardinals se recuperen este verano, realmente necesitan que demuestre que el año pasado solo tuvo una temporada baja, no un nuevo nivel de juego al final de su carrera. Probablemente no se deba apostar en su contra.

Predicción de la temporada: Goldschmidt está mejorando, no hay forma de evitarlo, pero se espera que divida la diferencia entre sus dos últimas temporadas que fueron muy diferentes. Ese jugador (digamos, .290/.380/.510, 30 jonrones, 100 carreras impulsadas, 100 carreras) no es el Goldy en su mejor momento, pero es un All-Star. — Doolittle.

48. Cody Bellinger, CF, Chicago Cubs

El jugador Regreso del Año en 2023 fue fácilmente el más valioso de los Cachorros ya que la ofensiva del equipo se movió a través de él. La temporada de Bellinger estuvo definida por su éxito contra lanzadores zurdos: era una bestia, bateando .337 contra ellos. Y debería estar tan motivado como siempre, considerando que tuvo que aceptar un contrato a corto plazo con opciones de exclusión para regresar a los Cachorros después del inicio de los entrenamientos de primavera. Otra gran temporada y Bellinger bien podría sacar provecho de ese megacontrato a largo plazo. Estará a varios años de sufrir una lesión importante y habría tenido temporadas productivas consecutivas. Sólo tiene que hacerlo ahora.

Predicción de la temporada: Bellinger podría sacrificar algo de contacto por poder en 2024, ya que acortó su swing la temporada pasada, y el equipo fue mejor por eso. El zurdo conectó 26 jonrones el año pasado. Fácilmente alcanzará más de 30 esta temporada. — Rogers.

49. Alex Bregman, 3B, Houston Astros

Si se tuviera elaborar una lista de los jugadores que tienen más dinero en juego en 2024, Bregman podría estar en la cima. Cumplirá 30 años a finales de marzo y se convertirá en agente libre al final de la temporada, y otro antesalista, Matt Chapman, acaba de firmar un contrato de tres años y 54 millones de dólares. Si Bregman logra grandes números esta temporada, obtendrá mucho más que eso, y pasó el invierno trabajando con bate pesados en un esfuerzo por aumentar la velocidad de su madero y, a su vez, la velocidad de salida de la pelota tras el contacto. Si es capaz de hacer eso, con su swing simple y eficiente, podría tener un año monstruoso.

Predicción de la temporada: Su mejor temporada fue en 2019, cuando conectó 41 jonrones y consiguió 119 bases por bolas, mientras bateaba .296. Esos números parecerían estar en juego para él nuevamente, y se beneficiará de tener a Altuve y Álvarez bateando frente a él y a Tucker bateando detrás de él. — Olney.

Verlander iniciará la temporada 2024 en IL por una molestia de hombre, pero se mantiene fuerte sobre la loma. AP

50. Justin Verlander, SP, Houston Astros

Verlander cayó ligeramente de su forma dominante de Cy Young 2022 el año pasado, con marca de 13-8, con efectividad de 3.22 en 162.1 entradas para los Mets y Astros. Éste es el punto en el que probablemente deberíamos señalar que lo hizo a los 40 años, con más de 3,000 entradas en su haber. Verlander sigue siendo fuerte, pero es de esperar una cierta caída. Se presentó al campamento de primavera on un problema en el hombro que lo dejó un par de semanas detrás de los otros lanzadores y lo obligará a comenzar la temporada en la lista de lesionados. Y aunque los Astros no parecen preocupados, ciertamente, es algo que debemos monitorear. También lo es la tasa de ponches de Verlander, que cayó al 21.5 por ciento en 2023, la más baja en ocho años. Los strikes en el primer lanzamiento fueron particularmente esquivos.

Predicción de la temporada: Verlander necesita 140 entradas y un buen estado de salud para activar una opción de $35 millones para 2025. Probablemente sea una apuesta segura que encontrará una manera de hacer que eso suceda. Sus cifras podrían volver a bajar en 2024, pero no mucho. Verlander, a sus 41 años, sigue siendo una fuerza. — González.

51. Kevin Gausman, SP, Toronto Blue Jays

Cuando tenía veintitantos años, la carrera de Gausman estuvo marcada por la inconsistencia. Realmente no tenías idea de cómo le iría de un año a otro. Desde que cumplió 30 años, cambió el guión y se convirtió en uno de los ases más consistentes del beisbol. Lleva una racha de tres años de 31 o más aperturas, 184 entradas por temporada, una efectividad de 3.10 respaldada por un FIP de 2.79 y una efectividad+ de 132. La temporada pasada, Gausman lideró la Liga Americana en ponches y ponches por cada nueve entradas. Su comando no fue tan preciso como lo fue en 2022, pero los hits adicionales se adaptaron a eso y se debieron, al menos en parte, a las métricas mejoradas de su ya feroz splitter.

Predicción de la temporada: Mientras Gausman se mantenga saludable (pasó por un ataque de fatiga en el hombro en los entrenamientos de primavera) no hay razón para pensar que su racha de éxitos terminará. Una efectividad de 2.90 a 3.30, 180 entradas, 200 ponches y más de unos pocos votos Cy Young. — Doolittle.

52. Aaron Nola, SP, Philadelphia Phillies

Si bien Nola entró en la agencia libre el otoño pasado, nunca sintió que fuera a dejar Filadelfia, y rápidamente firmó un contrato de siete años y $172 millones. Eso es un testimonio de su durabilidad: ha realizado al menos 32 aperturas en cada temporada completa desde 2018. En ese lapso, lidera las Mayores en juegos iniciados y ocupa el segundo lugar, sólo detrás de Cole, en entradas. Sin embargo, su efectividad ha fluctuado según la cantidad de jonrones que ha tolerado. Permitió 32 en 2023, lo que ayudó a explicar su mediocre efectividad de 4.46 a pesar de una fuerte proporción de ponches por boletos. También hubo algunas disminuciones en su tasa de swings y fallos (del percentil 68 al 48) y en su tasa de ponches, pero todavía se destaca en lograr que los bateadores persigan su curva o su cambio fuera del plato.

Predicción de la temporada: Curiosamente, los problemas de jonrones de Nola se produjeron fuera de casa, donde tuvo efectividad de 5.43, y no en el acogedor Citizens Bank Park. Sin duda, será interesante ver cómo envejece durante este contrato dada la velocidad de su recta por debajo del promedio (los bateadores tuvieron slugging de .503 contra ella en 2023), pero en el corto plazo, debería estar bien. — Schoenfield.

53. Michael Harris II, CF, Atlanta Braves

¿Harris apenas está comenzando a alcanzar su potencial? Si es así, pasará al Top 50 en poco tiempo, ya que ha logrado dos temporadas con OPS de .800 para comenzar su carrera después de ganar el premio al Novato del Año en 2022. Y acaba de cumplir 23 años con los dinámicos Braves, como un jugador de múltiples herramientas que tiene 37 jonrones y 40 bases robadas en sus primeras dos temporadas. El progreso no siempre es lineal en el beisbol, pero a veces los jugadores siguen un camino predecible hacia el éxito cuando ingresan a la liga con el tipo de talento que posee Harris. Otro salto simplemente tiene sentido.

Predicción de la temporada: Espere una gran temporada de Harris en un lineup talentoso de los Braves. Una temporada 20-20 es lo mínimo; 20-30 o incluso 30-30 es una posibilidad si puede conseguir algunas bases por bolas más. Ésa es la única área de preocupación, una proporción de 4-1 ponches por boletos (la que tuvo la temporada pasada) podría mantener bajo su porcentaje de embasamiento, pero puede mejorar. — Rogers.

El estilo incomparable de Arozarena probablemente ayudó a su clasificación más que sus números, que son muy buenos pero no necesariamente acordes con un puesto cercano a los 50 primeros. No es ni de cerca el bateador que es su compañero de equipo Yandy Díaz, y si cambiaran de lugar (Díaz ocupa el puesto 74) ninguno se sentiría particularmente fuera de lugar. Aún así, Arozarena es una presencia eléctrica en cualquier orden al bat, capaz de conectar muchos jonrones, robar bases y realizar grandes atrapadas en los jardines. Puede que no sea el superestrella que se hizo cargo de la postemporada de 2020, pero a sus 28 años, está en su mejor momento, y es uno de los jardineros más confiables de la MLB. Hay mucha sustancia para acompañar el estilo.

Predicción de la temporada: Arozarena reserva su cuarta temporada consecutiva de 20-20, y si bien puede sufrir una regresión en la tasa de boletos (su salto del 7.1 por ciento al 12.2 por ciento entre 2022 y 2023 estuvo entre los más altos de la MLB), registrará un .800+. OPS por primera vez desde 2021. — Passan.

López llegó a Minnesota, aprendió el sweeper y llevó su juego a otro nivel en 2023, registrando efectividad de 3.66 en 194 entradas y acumulando 234 ponches, la segunda mayor cantidad en la Liga Americana. Ahora, con Sonny Gray en St. Louis, es el as indiscutible de los Mellizos, lo que es aún más crítico para sus posibilidades de repetir como campeones de la División Central de la Liga Americana. López quiere ser aún mejor y tenía un objetivo muy específico esta primavera: tener suficiente dominio de sus cinco lanzamientos para poder realizarlos en cualquier conteo y, más importante aún, contra cualquier tipo de bateador. Ha sido bastante consistente en el uso de su curva contra zurdos y su sinker contra diestros. Ahora quiere ser completamente impredecible.

Predicción de la temporada: A los 28 años, López aún puede mejorar. Y dada la debilidad general de la división en la que lanza, le irá mejor en la votación del Cy Young de la Liga Americana esta temporada: del séptimo lugar en 2023 a estar entre los cinco primeros por primera vez en su carrera en 2024. — González.

56. Framber Valdez, SP, Houston Astros

Será una temporada de encrucijada para Valdez, quien no tiene un contrato a largo plazo con Astros y está en camino de llegar a la agencia libre a fines de 2025. La pregunta que rodea al jugador de 30 años es la siguiente: ¿Cuándo? está en posición de recibir un pago, ¿tendrá una comercialización tipo Clark Kent o será el zurdo Superman de la Liga Americana? Eso depende de si redescubre su recta que se hunde y que en gran medida lo abandonó al final de la campaña de 2023. En sus tres aperturas de postemporada el otoño pasado, permitió 19 hits y 13 carreras en 12 entradas, con oponentes bateando .359 y cuatro jonrones en su contra. Cuando ejecuta bien su sinker es una máquina de roletazos.

Predicción de la temporada: Puede que tenga que reinventarse, encontrar otras armas además del turbo sinker, y tendrá que hacerlo sin Martín Maldonado y en su lugar formar equipo con Yainer Díaz. Le espera un verano de ajustes y algo de frustración, pero también de crecimiento. — Olney.

Una temporada baja de especulaciones sobre cambios ha dado paso a un entrenamiento de primavera también lleno de especulaciones, pero Cease todavía está en Chicago, al menos por el momento, y fue nombrado titular para el Opening Day. Cease es el único titular probado en el equipo y dijo que el tratamiento fuera de temporada le permitió llegar al campamento más saludable que nunca. Por lo general, lidia con un dolor en el brazo durante el invierno, pero se adelantó este año y está preparado para recuperarse después de ver saltar su efectividad de 2.20 en 2022 a 4.58 la temporada pasada. Espere que tenga un comienzo rápido, sin importar en qué equipo esté.

Predicción de la temporada: Podría comenzar la campaña con los White Sox, pero no la terminará con ellos. Terminará en un equipo contendiente. Nadie sabe dónde lanzará en agosto. — Rogers.

58. Xander Bogaerts, 2B, San Diego Padres

El contrato por 11 años y $280 millones que Bogaerts firmó con los Padres antes de la temporada pasada podría haber inflado las expectativas para su primera campaña en la Costa Oeste. Comenzó lento, obstaculizado por un dolor en la muñeca, y terminó la temporada más o menos como una copia del jugador All-Star que fue en Boston. Aún así, ésta será una temporada clave para Bogaerts (y los Padres) con una gran cantidad de contratos (y dinero) que unen al equipo y al jugador. Golpeó demasiado la pelota en el suelo el año pasado, pero eso mejoró a medida que avanzaba la temporada, por lo que uno debe preguntarse cómo jugaba la muñeca al comienzo. En general, se adaptó bastante bien a Petco Park, aunque su producción local no fue la que realizó en Fenway. Fue un debut sólido, no espectacular, en la Liga Nacional.

Predicción de la temporada: A medida que haga la transición a la segunda base, una posición en la que su brazo de campocorto por debajo del promedio se convierte en una ventaja, se espera que Bogaerts se mantenga en el nivel de WAR de 4 a 5. Es un jugador de cuadro medio que registra un OPS+ de 120 o mejor cada temporada, y su guante debería funcionar bien. Olvídese del contrato; valore al jugador. — Doolittle.

59. Blake Snell, SP, agente libre

El actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional se convirtió en apenas el lanzador número 22 en ganar el premio al menos dos veces después de tener marca de 14-9 mientras lideraba las Mayores, con efectividad de 2.29 y promedio de bateo de .181 en 2023. No se puede negar que el talento puro de Snell es tan imbatible como cualquier abridor zurdo en el juego, comenzando con una recta que se ubica a 95-96 mph y agregando una urva y un slider que generaron un whiff superior al 50 por ciento. También viene con un alto grado de desenfreno que no le hizo daño la temporada pasada, ya que tuvo marca de 13-3 con efectividad de 1.20 en sus últimas 23 aperturas. Se convirtió en el primer lanzador en liderar su liga en efectividad a pesar de otorgar boletos a más de cinco bateadores cada nueve entradas. Las preocupaciones sobre su desenfreno y durabilidad (los dos años en los que ganó el Cy Young, 2018 y 2023, son las únicas dos veces en las que lanzó más de 130 entradas) podrían ser la razón por la que permaneció sin firmar en la agencia libre.

Predicción de la temporada: Tenemos que ver dónde firma, pero ¿ese dominio de los últimos cuatro meses significa que Snell puede ser demoledor durante toda una temporada? Improbable. Simplemente no hay un historial reciente de un lanzador que haya otorgado bases por bolas a tantos bateadores y aún haya lanzado consistentemente a este nivel (de hecho, su tasa de bases por bolas fue la más alta para un lanzador calificado desde 1999), al menos, no desde Nolan Ryan. Al final, vayamos con la marca de su carrera: una efectividad de 3.20 que sigue siendo de nivel All-Star si Snell puede mantenerse saludable. —Schoenfield.

Realmuto es un hombre confiable detrás del plato como para ser considerado uno de los mejores en su posición. Getty Images

60. J.T. Realmuto, C, Philadelphia Phillies

¿Realmuto está pasando por lo que básicamente todos los jugadores hacen a medida que se acercan a los 30 mientras manejan una posición tan exigente? o, como bromeó el manager de los Filis, Rob Thomson, en un momento al final de la temporada 2023, ¿está simplemente estancado por ser el padre de cuatro hijos? Cualquiera que sea la razón, la forma en que dividió sus actuaciones en casa y como visitante la temporada pasada fueron reveladoras. Logró apenas .198/.257/.320 dentro del Citizens Bank Park de Filadelfia, uno de los sitios más amigables para los bateadores en las Mayores, y .306/.364/.587 como visitante. Esta división fue, en última instancia, la razón por la que su OPS ajustado pasó de 130 a 106 de 2022 a 2023, y una de las principales razones por las que produjo cinco fWAR menos. Probablemente, ésa sea la razón por la cual podría decirse que el mejor receptor en el juego ocupa solo el puesto 60 en nuestra lista.

Predicción de la temporada: la tasa de contactos con el barril del bat de Realmuto en 2023 (11.3 por ciento) fue casi idéntica a la de 2022 (11.2 por ciento). Él, como muchos otros, ha tenido buenos resultados en Citizens Bank Park antes. Se recuperará ofensivamente y se mantendrá lo suficientemente sólido detrás del plato como para seguir siendo considerado uno de los mejores en su posición. — González.

61. Josh Hader, RP, Houston Astros

¿Ganará algún lanzador en la historia del beisbol más dinero lanzando menos entradas que Hader? La temporada pasada, una vez más promedió menos de una entrada lanzada por aparición, pero estuvo tan bien como siempre, lo que lo llevó a ese acuerdo por $95 millones con los Astros. Hubo un momento durante su carrera en Milwaukee en el que quizás parecía que lo habían utilizado demasiado (en aquel entonces promediaba más de una entrada por aparición), pero se recuperó de esa caída de manera excelente. Su año de agente libre de 2023 fue fantástico, ya que compiló una efectividad de 1.28 para los Padres y ponchó a 85 en 56.1 entradas. Espere que el uso de Hader siga siendo el mismo en Houston, ya que Ryan Pressly también puede ayudar a cubrir las últimas entradas.

Predicción de la temporada: Hader salvará 40 juegos para Houston este año, un récord personal. — Rogers.

62. Logan Gilbert, SP, Seattle Mariners

Gilbert ha sido un jugador sólido y confiable en sus más de dos temporadas con los Marineros, nunca se perdió una apertura y ganó 26 juegos en las últimas dos temporadas con una efectividad de 3.47 y un promedio de 188 entradas. Mide 6 pies 6 pulgadas y lanza a 96 mph, pero su recta es la menos efectiva de sus lanzamientos. Introdujo un splitter la temporada pasada para acompañar su slider y su curva, y es un placer verlo mientras mezcla los cuatro lanzamientos y golpea la zona de strike (sólo 1.7 bases por bolas por cada nueve entradas). Es posible que también haya otra marcha aquí, si puede reducir los jonrones (29 en 2023, 14 menos de los de su recta).

Predicción de la temporada: Se podría pensar que la bola rápida de Gilbert funcionaría mejor ya que también tiene una extensión de élite dada su altura y entrega (percentil 99), pero es una bola de cuatro costuras con bajo efecto, por lo que permite mucho contacto duro. Tal vez eso limite su potencial a niveles que no son del todo dignos de competir por el Cy Young, pero podría ver 15 victorias, una efectividad de 3.20 y tal vez su primera selección al Juego de Estrellas. — Schoenfield

63. Jordan Montgomery, SP, agente libre

¿No parece que cuanto mejor se vuelve Montgomery, más difícil le resulta encontrar un equipo que lo mantenga cerca? Seguramente, salvo restricciones financieras, a los Rangers les encantaría tener a Monty de regreso después de su contribución esencial la temporada pasada, una segunda mitad con marca de 6-3 y efectividad de 3.11 que ayudó a salvar una rotación de Texas devastada por las lesiones y conseguir un boleto para octubre. En las últimas tres temporadas, Montgomery ha promediado 175 entradas con efectividad+ de 121. Tiene experiencia en juegos importantes, con 2.63 en 37.2 entradas de postemporada. Ha hecho todo esto como un lanzador de mando que no depende de la velocidad de élite. Y, sin embargo, pasó de los Yankees a los Cardinals y luego a los Rangers en los últimos dos años, seguido de una espera demasiado larga en el mercado de agentes libres. Con el tiempo, encontrará un hogar y el equipo que se lo proporcione estará muy feliz.

Predicción de la temporada: Montgomery lanzará una buena cantidad de strikes, trabajará las esquina y terminará con otra efectividad inferior a 4.00. Simplemente no sabemos para quién hará estas cosas. — Doolittle.

64. Tyler Glasnow, SP, Dodgers de Los Ángeles

Mucha atención se ha centrado en Yamamoto, pero la directiva de los Dodgers es optimista sobre Glasnow, a quien firmaron con un contrato por cinco años y $136.56 millones inmediatamente después de adquirirlo de los Rays. Ya tiene 30 años, pero los Dodgers creen que recién está comenzando a aprovechar su potencial como uno de los lanzadores de alto nivel del deporte. Lo demostró en el período previo a la cirugía Tommy John en 2021, registrando una efectividad de 2.66 y ponchando a 123 bateadores en 88 entradas. Ocupa el tercer lugar entre los abridores en porcentaje de ponches desde 2019, solo detrás de Strider y Jacob deGrom. Pero, por desgracia, Glasnow también ocupa el puesto 124 en entradas.

Predicción de la temporada: Glasnow prosperará si cuenta con el respaldo de una ofensiva potente, pero los Dodgers tendrán cuidado con alguien que no haya lanzado más de 120 entradas en una temporada. Sus innings aumentarán a 150 y mantendrá su efectividad por debajo de 3.00. — González.

65. Triston Casas, 1B, Boston Red Sox

El primera base mencionó, casualmente, esta primavera que había rechazado ofertas de contrato con Red Sox y se puede entender por qué: el camino que tomó la temporada pasada, cuando bateó .263/.367/.490 con 24 jonrones y 65 Impulsadas y terminó tercero en la votación de Novato del Año de la Liga Americana, números con los que es probable que se encamine al estrellato en el futuro. Tiene una rara combinación de disciplina en el plato y poder, y al igual que algunas leyendas del bateo zurdo de los Red Sox del pasado (Ted Williams, Carl Yastrzemski, Wade Boggs, David Ortiz) es probable que tenga buenos hábitos reforzados por la presencia del Monstruo Verde.

Predicción de la temporada: Después del receso del Juego de Estrellas la temporada pasada, Casas bateó .317 con un porcentaje de embasamiento de .417 y 15 jonrones. Parece totalmente capaz de tener un año espectacular y terminar entre los 10 primeros en la carrera por el Jugador Más Valioso de la Liga Americana. — Olney.

66. Ketel Marte, 2B, Arizona Diamondbacks

La actuación de Marte en postemporada el año pasado fue algo especial. Cumplió cuando los Diamondbacks más lo necesitaban en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al irse de 31-12 en la victoria del equipo sobre los Phillies. En 21 juegos de postemporada en su carrera, tiene un OPS de .974, lo que lo consolida como estrella. Con sólo 29 años, pero con nueve en las Grandes Ligas, Marte podría estar mejorando y Arizona lo tiene asegurado hasta 2028. Es simplemente un jugador sólido que pertenece al Top 100, aunque es posible que nunca se ubique entre los primeros 50.

Predicción de la temporada: Marte mostró poder la temporada pasada, conectando 25 jonrones, pero podría estar en su mejor momento cuando hace contacto y simplemente llega a la base. Conectó sólo 14 jonrones en 2021, pero su OPS de .909 fue el segundo más alto de su carrera. Espere una reducción de poder, un aumento en OBP y un total de ponches reducido para él en 2024. Los D-backs agregaron suficiente poder esta temporada baja como para no necesitarlo de su segunda base. — Rogers.

67. Eury Pérez, SP, Miami Marlins

Puede que no haya ningún lanzador en el beisbol con mayor potencial que Pérez, quien, a sus 20 años, es el jugador más joven en esta lista. Es lo más cercano a un jugador creado en el montículo: 6 pies 8 pulgadas, 220 libras con un control excepcional del cuerpo, una recta que se ubica en 98 mph, y un cambio y curva superiores. Si bien estuvo un poco feliz con los jonrones en su temporada de novato (su tasa de rodados del 25.4 por ciento fue la más baja de todos los lanzadores en la MLB con al menos 90 entradas), Pérez mostró dominio la mayoría de las veces en sus 19 aperturas. Esta clasificación puede ser un poco alta porque permanecerá en un límite de entradas esta temporada, pero una vez que se desate en 2025, tiene la oportunidad de alcanzar un techo que pocos tienen: el mejor lanzador en el beisbol. }

Predicción de la temporada: Los Marlins monitorearán cuidadosamente la producción de Pérez esta temporada y calcule que terminará en algún lugar en el rango de 150 a 160 entradas. Su tasa de jonrones bajará de alrededor de 1.5 por cada nueve entradas y, en consecuencia, su efectividad hará lo mismo. Terminará cerca de la cima de la clasificación de la Liga Nacional con una efectividad de 2.71. — Passan.

68. Nico Hoerner, 2B, Chicago Cubs

Todo equipo necesita un Hoerner, alguien cuyo valor no tiene casi nada que ver con los jonrones pero que hace todo lo demás bien. No es que Hoerner no pueda profundizar (ha conectado 19 jonrones en las últimas dos temporadas) pero los batazos largos quedan de lado. Se embasa, roba y hace contacto cuando necesitas que alguien haga contacto. En el campo, Hoerner se deslizó desde el campocorto para dejar espacio a Swanson, a pesar de que era un muy buen defensa. Lo único que hizo fue ganar un Guante de Oro con métricas que respaldaban ese reconocimiento. Sume el paquete y tendrá un jugador con cuatro o cinco victorias que acaba de entrar en el mejor momento de su carrera.

Predicción de la temporada: Cuando Hoerner llega a su temporada de 27 años, es hora de que forme su primer equipo All-Star. Un promedio de .300, un OBP de .360 con el más mínimo aumento en slug lo llevarán allí, junto con un ritmo en las bases que debería llevarlo por encima de las barreras de los 50 robos y las 100 carreras. — Doolittle.

69. Sean Murphy, C, Atlanta Braves

Murphy tuvo problemas después del inicio de septiembre del año pasado, con un OPS de apenas .451. Pero sus números finales (línea de .251/.365/.478, 21 jonrones, 4.2 fWAR) fueron todavía muy, muy buenos. Y en cierto modo fue incluso mejor que eso, con un promedio de embasamiento ponderado de .395, lo que lo habría colocado entre los 10 primeros si hubiera tenido suficientes apariciones en el plato para calificar. Ésa es otra cosa: Murphy, de 29 años, inició sólo 98 de los 162 juegos de temporada regular de los Braves detrás del plato a pesar de no ingresar en lista de lesionados. Los Braves fueron cuidadosos con su carga de trabajo. Y Murphy, quien pasó sus cuatro años anteriores jugando partidos en casa en el norte de California, admitió que tuvo problemas con el calor de Atlanta en los meses de verano.

Predicción de la temporada: Murphy se ha consolidado durante mucho tiempo como uno de los mejores receptores del juego, y no hay razón para esperar una caída en este momento. Tendrá una mejor segunda mitad en su segundo año en Atlanta y, dada la potencia del lineup en la que reside, tendrá su mejor temporada ofensiva en 2024. — González.

Por su impecable juego defensivo, Ke’Bryan Hayes fue Guante de Oro y acabó con el dominio de Nolan Arenado. AP

70. Ke’Bryan Hayes, 3B, Pittsburgh Pirates

Esta clasificación puede parecer un poco sorprendente dado que los 15 jonrones y 61 carreras impulsadas de Hayes en 2023 fueron los máximos de su carrera, pero es un testimonio de lo que nuestros votantes piensan sobre su defensa y la creencia de que se dirige a una gran temporada ofensiva. Primero, la defensa. Hayes puso fin a la racha de 10 años de Arenado como tercera base Guante de Oro en la Liga Nacional ya que su factor de alcance de 3.11 jugadas por cada nueve entradas lideró fácilmente a todos los tercera base (el promedio de la liga fue de 2.60, por lo que está haciendo un out extra cada dos juegos). Podría decirse que ahora es el mejor defensor en cualquier posición. En el plato, bateó .299/.335/.539, con 10 jonrones en sus últimos 48 juegos. Si puede hacer eso durante una temporada completa, su WAR de 4.0 a partir de 2023 aumentará mucho más.

Predicción de la temporada: Compraré el aumento de energía de finales de temporada. ¿Qué tal 25 jonrones, un Guante de Platino como mejor defensa general de la Liga Nacional y una temporada de WAR de 6.0 que lo ubica entre los 10 primeros de la votación de MVP? — Schoenfield.

No se puede achacar la épicamente decepcionante temporada 2023 de los Mets a la lesión de Díaz. Al mismo tiempo, en retrospectiva, se siente como si la temporada de Nueva York comenzara a ir mal tan pronto como la rodilla de Díaz cedió después de una victoria en el CMB para Puerto Rico. Nos encanta señalar cada dos años los patrones en las carreras de los jugadores y la de Díaz es fantástica. Sus efectividades desde 2018: 1.96, 5.59, 1.75, 3.45, 1.31 y nula. Eso último, por supuesto, refleja que no tuvo efectividad en 2023 debido a la lesión. La buena noticia para los Mets es que volvemos a tener un año parejo, por lo que, probablemente, podamos esperar una efectividad inferior a 2.00 para Díaz. Pero hablando en serio, no fue una lesión en el brazo, ha pasado un año y ha estado bien en los entrenamientos de primavera. Díaz ha vuelto.

Predicción de la temporada: La temporada 2022 de Díaz no sólo fue dominante, sino que fue una de las mejores temporadas de relevista del siglo. Esperar que eso se repita es un poco optimista, pero una efectividad de 1.80, más de 15 ponches por cada nueve y más de 30 salvamentos parecen una apuesta segura. — Doolittle.

De La Cruz, a sus 22 años, no sólo es el bateador más joven tan alto en la lista, sino que puede tener el mayor potencial de cualquier toletero en el beisbol. Al igual que Pérez, De La Cruz es lo más parecido a un jugador creado en el plato y en el terreno: 6 pies 5 pulgadas, 200 libras con un bat ambidiestro que despacha pelotas a más de 500 pies, la velocidad más rápida en la MLB y el mejor brazo en el cuadro. Estuvo bastante feliz con los ponches en su temporada de novato (su tasa de 33.7 por ciento fue la quinta entre todos los bateadores en la MLB con al menos 400 apariciones en el plato), pero mostró brillantez con jonrones de cinta métrica y corridos de bases atrevidos. Este ranking puede ser demasiado alto porque está en el ADN de los escritores de beisbol apostar por el talento, pero también puede ser demasiado bajo, porque si De La Cruz junta todo, tiene la oportunidad de ser uno de los mejores jugadores de beisbol.

Predicción de la temporada: Si bien es el campocorto titular de los Rojos, también jugará mucho en la tercera base. Robará al menos 50 bases y más del doble de su total de 13 jonrones de la temporada pasada. Los ponches seguirán siendo lo único que le impedirá acercarse a su potencial casi ilimitado. — Passan.

Al igual que Cease, Bieber fue objeto de rumores comerciales durante todo el invierno, pero, sorprendentemente, todavía está en los Guardians. Listo para convertirse en agente libre después de esta temporada, un gran año de plataforma podría generar un gran pago para el derecho. No es exactamente el mismo tipo que ganó el premio Cy Young en la temporada acortada de 2020, pero sigue siendo un lanzador eficaz. Pertenece al final del Top 100 en este momento, pero a sus 28 años, siempre existe la posibilidad de que Bieber se encuentre nuevamente en esa categoría élite de lanzadores. Tiene la experiencia, el conocimiento y, cuando esté sano, el repertorio para ayudar en la rotación de cualquiera. Al igual que Cease, es posible que no termine la temporada con el equipo en el que se encuentra ahora.

Predicción de la temporada: Después de una temporada 2023 plagada de lesiones, Bieber se recupera para un gran año. Espere que lance al menos 180 entradas, demostrando a los equipos que una vez más es efectivo y duradero. — Rogers.

74. Yandy Díaz, INF, Tampa Bay Rays

Díaz llevó su juego ofensivo a otro nivel durante su temporada de 30 años en 2022, produciendo un 42 por ciento por encima del promedio de la liga según el OPS ajustado. En 2023, encontró otro nivel más, liderando la Liga Americana en promedio de bateo (.330) mientras establecía marcas personales en jonrones (22), OPS (.932), carreras ponderadas creadas (164) y prácticamente todo lo demás. Entonces, ¿es así como es él ahora? Según esta clasificación, podría residir en algún punto intermedio de lo que era en 2022 y 2023, algo que los Rays, ciertamente, tomarían. ZiPS proyecta un 133 wRC+, empatado con Guerrero Jr. y Tucker en el puesto 12 en las Mayores.

Predicción de la temporada: Díaz perdió cerca de 10 libras durante la temporada baja con la esperanza de ganar más agilidad y resistencia y participar en los 162 juegos de esta temporada. Si puede jugar al menos 150, alcanzará los 30 jonrones por primera vez en su carrera. — González.

75. Kodai Senga, SP, New York Mets

Así de bueno es la ‘ghost forkball’ de Senga: puedes comprar camisetas con la leyenda ‘Fear the Ghost Fork’. ¿Cuántos pitchers tienen un lanzamiento digno de su propia camiseta? Y los bateadores deberían temerlo: en 188 apariciones en el plato que terminaron con ese lanzamiento, batearon .110 y se poncharon 110 veces, lo que convirtió al ‘tenedor fantasma’ en uno de los lanzamientos aniquiladores supremos en las Mayores. Senga aprovechó ese lanzamiento y una recta de 96 mph para lograr una magnífica primera temporada con los Mets, con marca de 12-7, con efectividad de 2.98 y la sexta tasa de ponches más alta entre los abridores calificados.

Predicción de la temporada: actualmente está fuera de juego por una distensión en el hombro y comenzará la temporada en lista de lesionados, lo que hace imposible cualquier predicción. Es un comienzo de temporada decepcionante dado el cuidado con el que los Mets lo manejaron en 2023 (realizando solo tres aperturas en cuatro días de descanso). — Schoenfield.

76. Bryan Reynolds, CF, Pittsburgh Pirates

Si los Piratas salen de su largo letargo y ascienden a la relevancia competitiva en los próximos años, entonces, la historia mostrará que el punto de inflexión fue su decisión de invertir en un contrato de ocho años en Reynolds como jugador fundamental. Ha demostrado que es una estrella completa, como lo fue Andrew McCutchen al principio de su carrera: en sus primeras cinco temporadas, Reynolds tiene un OPS+ ajustado de 124 mientras juega en el jardín central. El año pasado, tuvo 60 extrabases, 12 robos en 13 intentos, anotó 85 carreras y remolcó 84.

Predicción de la temporada: El lineup de los Pirates a su alrededor se está profundizando y, a medida que jugadores como Hayes, Jack Suwinski y Cruz adquieran experiencia, la producción de carreras de Reynolds debería mejorar. — Olney.

77. Justin Steele, SP, Chicago Cubs

Steele lo ha descubierto. Después de lograr una efectividad de 1.49 en sus últimas 10 aperturas en 2022, siguió con marca de 16-5, con una efectividad de 3.06 en 173.1 entradas, con 0.7 jonrones permitidos por cada nueve entradas, el mínimo de la liga la temporada pasada. Su efectividad de 2.69 desde que comenzó esa ruptura en 2022 es la séptima mejor en el beisbol. Durante ese lapso, el 96.5 por ciento de su oferta han sido la recta de cuatro costuras o el slider. Atrae tanto a zurdos como a diestros con ese arsenal de dos lanzamientos y no hay razón para pensar que no seguirá haciéndolo. Lanzadores como Steele y Strider, de Atlanta, han demostrado que si tienes dos lanzamientos de élite y el bateador no puede saber cuál viene, puedes hacer muchos negocios como abridor. Steele se desvaneció un poco en la recta final de 2023, por lo que es importante para él y los Cubs descubrir la causa raíz de eso.

Predicción de la temporada: El ascenso de Steele ha sido impulsado por el control preciso que tiene con su pequeño arsenal. Hasta que los bateadores de Grandes Ligas comiencen a demostrarnos lo contrario, podemos esperar otra efectividad de 3.10 en 170 a 180 entradas. — Doolittle.

78. Carlos Correa, SS, Minnesota Twins

Correa simplemente no va a jugar 153 juegos o más como lo hizo para Houston en 2016. Pero incluso con 135 juegos aproximadamente, es un jugador sólido que probablemente estará en la última mitad del Top 100 durante los próximos años. Su promedio de bateo sufrió una gran caída en 2023 a pesar de que su velocidad de salida promedio rondaba los números de su carrera. Siempre tendrá un poder decente para ser un campocorto y, a sus 28 años, todavía hay posibilidades de tener un gran año, pero, sobre todo, es un buen jugador y un líder en un equipo que necesita que lo sea.

Predicción de la temporada: Puede marcar a Correa como favorito para una temporada de .250, 20 jonrones, 50 BB y 100 ponches, ya que su total de hits aumentará en 2024, pero sus números no lo llevarán a su tercer Juego de Estrellas. — Rogers.

79. Jesús Luzardo, SP, Miami Marlins

Separarse de Starling Marte en el verano de 2021 podría haber sido difícil, pero Luzardo, el hombre que los Marlins recuperaron en un raro intercambio hombre por hombre, ha sido todo lo que podían haber esperado. En 50 aperturas en los últimos dos años, el zurdo de 26 años ha registrado una efectividad de 3.52 y ponchó a 328 bateadores en 279 entradas, reforzando aún más su gran grupo de abridores jóvenes y prometedores. Con Alcántara pasando la temporada 2024 rehabilitándose de una cirugía Tommy John, Luzardo fue nombrado recientemente titular para el Opening Day. Era la elección obvia, incluso con Pérez y Edward Cabrera también en la rotación.

Predicción de la temporada: Luzardo alcanzó 178.2 entradas la temporada pasada, un récord personal por un amplio margen. Pero se mantuvo bien en septiembre, permitiendo cuatro carreras en 18.1 entradas en sus últimas tres aperturas. Este año, podría saltar a la discusión sobre el Cy Young. — González.

Gray es un abridor top con un amplio repertorio para dominar a los bateadores. Getty Images

80. Sonny Gray, SP, St. Louis Cardinals

Gray es un lanzador que trabaja la pierna trasera de sus bateadores y los supera con un amplio arsenal de lanzamientos. Ejecutó seis pitcheos diferentes al menos el 6 por ciento del tiempo la temporada pasada en su camino hacia el segundo lugar en la votación del Cy Young de la Liga Americana. Tiene lanzamientos de cuatro y dos costuras, aunque usa más la de cuatro costuras contra zurdos y la de dos costuras contra diestros. Contra derechos es más probable que mezcle un sweeper y un cutter, mientras usa una curva y un cambio contra zurdos. Desde 2019, ocupa el décimo lugar en efectividad entre los lanzadores con al menos 500 entradas; sin embargo, como sugiere esta clasificación, rara vez se lo considera uno de los 10 mejores abridores. Deja a los Twins y se une a los Cardinals, aunque podría comenzar la temporada en la lista de lesionados con una distensión en el tendón de la corva.

Predicción de la temporada: Suponiendo que el tendón de la corva no sea un problema persistente, Gray debería seguir siendo un gran titular. Siempre ha sido excepcional a la hora de limitar los jonrones (ocho en 184 entradas en 2023) y ha mejorado su tasa de boletos en las últimas dos temporadas. ¿Qué tal 15 victorias, la mayor cantidad de su carrera, y una efectividad un poco por encima de 3.00? — Schoenfield.

Todavía estamos aprendiendo qué tipo de jugador será Greene, pero no hay duda de que sus herramientas y habilidades son impresionantes. Sus dos temporadas en las Grandes Ligas, durante las cuales tuvo prácticamente la misma cantidad de apariciones en el plato, han sido muy diferentes. La temporada pasada, convirtió una altísima tasa de rodados en una mejor combinación que incluyó un aumento alentador de líneas. Eso impulsó el promedio de bateo mejorado de .288 de Greene, aunque el BABIP subraya que (.384) parece inflado. La conclusión es que Greene hace contacto con la pelota con fuerza, juega en una posición privilegiada y, a los 23 años, sigue mejorando. Es una pieza crucial de la base de lo que sean los Tigers.

Predicción de la temporada: Greene completará su primera temporada con más de 140 juegos mientras regala algunos puntos de promedio y aumenta su total de jonrones a 20, apostando su derecho a convertirse en la cara de los Tigers después de Miguel Cabrera. — Doolittle.

82. Matt Chapman, 3B, San Francisco Giants

El contrato de $54 millones que firmó con los Giants reflejó tanto su excelencia pasada (particularmente a la defensiva) como las dudas que los evaluadores aún tienen sobre qué tipo de bateador será en la segunda mitad de su carrera. Chapman, que cumplirá 31 años en abril, ha bateado .226 en las últimas cuatro temporadas, con una alta tasa de ponches, incluidos 165 en 140 juegos la temporada pasada. Conectó 17 jonrones en 581 apariciones en el plato en 2023, pero también consiguió su cuarto Guante de Oro y es su defensa la que siempre será la columna vertebral de su valor.

Predicción de la temporada: Hay suficiente espacio de muestra en los últimos años para sugerir que lo que ves es lo que obtienes: Chapman conectará entre 20 y 25 jonrones y tendrá períodos en los que tendrá dificultades para hacer contacto. Pero su defensiva ayudará al cuerpo de lanzadores de los Giants, especialmente, a Logan Webb. — Olney.

83. Ha-Seong Kim, 2B, San Diego Padres

Ha sido un ascenso constante para Kim, quien llega a nuestro Top 100 por primera vez este año. Su OPS+ ha aumentado en cada una de sus primeras tres temporadas y, ahora, con un piso más alto, tiene la oportunidad de asegurar su primera nominación al Juego de Estrellas. Reducir los ponches y al mismo tiempo mantener un alto porcentaje de embasamiento debería ser una de sus metas para 2024. Tuvo 75 pasaportes en 2023, un total bastante alto para alguien que no es toletero, y también tiene potencial para 20 jonrones. Combine eso con un OBP de .350 y Kim podría ascender constantemente en la clasificación dentro de un año.

Predicción de la temporada: Kim tendrá un slugging de .400 con un OPS de .800 en 2024, continuando una tendencia de mejora ofensiva. — Rogers.

84. Oneil Cruz, SS, Pittsburgh Pirates

La primera temporada completa de Cruz en las Grandes Ligas terminó después de apenas nueve juegos, producto de una fractura de peroné sufrida durante una colisión en el plato que desencadenó una casi pelea. Dice que ahora está completamente recuperado y sin restricciones, pero confiar en sus piernas y recuperar el ritmo será un proceso. Una vez que eso suceda, todos estaremos de plácemes. Francamente, nunca hemos visto a un campocorto de 6 pies 7 pulgadas con el tipo de potencia, velocidad y fuerza en el brazo que posee. (Sí, puede decir lo mismo de De La Cruz, ¡pero es dos pulgadas más bajo!) Cruz todavía tiene mucho que desarrollar como bateador, como lo demuestran sus 126 ponches en 87 juegos como novato en 2022, pero eso debería venir a medida que madure. Mientras tanto, el puro talento le permitirá avanzar mucho.

Predicción de la temporada: Cruz se propuso una temporada 30-30 en 2023, luego vio terminar su campaña en menos de dos semanas. Este año, su único objetivo es mantenerse sano. El resto, afirmó, «ya vendrá». Bien, lo diremos por él: Cruz coqueteará con una temporada de 30-30. Y producirá muchos tiros arriba de los 90 desde el campocorto. — González.

85. Andrés Giménez, 2B, Cleveland Guardians

Dejemos esto claro: las dos primeras temporadas completas de Giménez en la segunda base, ambas terminando con el Guante de Oro, sugieren que tiene la oportunidad de convertirse en uno de los mejores en jugar esa posición. Tiene un alcance sobresaliente, tanto a través de la prueba de la vista como de métricas avanzadas, manos sobresalientes (solo seis errores en 2023) y un brazo fuerte (surgió como campocorto). Su ofensiva es un trabajo en progreso, dependiendo de muchos lanzamientos para aumentar su porcentaje de embasamiento, pero ha logrado conectar 32 jonrones en las últimas dos temporadas a pesar de tener algunas de las tasas de hits más bajas del juego. Es uno de esos tipos que el público, en general, pasará por alto debido a su perfil ofensivo, pero es un jugador valioso.

Predicción de la temporada: Un tercer Guante de Oro consecutivo (la elección fácil aquí) y quizás también un segundo Guante de Platino consecutivo como el mejor defensivo general de la Liga Americana. ¿En el plato? Probablemente más parecido a 2023 que a 2022, cuando bateó .297, gracias a la buena suerte de sus pelotas en juego. — Schoenfield.

86. Willy Adames, SS, Milwaukee Brewers

Los fanáticos de los Cerveceros desde hace mucho tiempo recibirán esta referencia: Adames es básicamente la versión de su generación de José Valentín. Adames alcanzó su poder antes que Valentin y este último no tenía una tasa de ponches tan alta, era un bateador ambidiestro, etc. Aún así, ambos son buenos campocortos defensivos con poder y no te preocupas por sus promedios de bateo. A lo largo de sus temporadas, a los 27 años, la racha de carrera de Valentine fue .245/.319/.429; Adames está en .247/.320/.439. (Sí, los contextos de la liga son muy diferentes). Le gustaría ver a Adames, ahora de 28 años, recuperar algo del promedio que tenía en Tampa, pero incluso si se mantiene en el camino de Valentin, continuará ayudando a los equipos. Si los Cerveceros caen en la clasificación, Adames será un nombre popular en el mercado de cambios durante la temporada. Podría serlo de todos modos después de que Milwaukee adquiriera al prospecto del cuadro Joey Ortiz durante el invierno.

Predicción de la temporada: Adames tiene mucho que demostrar después de su desempeño desigual en el plato en 2023. Espere que Adames regrese al rango de promedio de bateo de .250 mientras, una vez más, amenaza con 30 jonrones. — Doolittle.

87. Emmanuel Clase, RP, Cleveland Guardians

Otro jugador que podría ser canjeado a mitad de temporada. El valor de Clase quizás nunca sea más alto de lo que es ahora. Viene de temporadas consecutivas de más de 40 salvamentos para los Guardians, pero puede que no sea tan valioso para ellos como lo será para un equipo contendiente. Aún así, está bajo el control del equipo durante tres años, por lo que podría recuperar un botín en la fecha límite de cambios de verano. En ese sentido, ninguna otra posición sobre el diamante cambia más su valor de diciembre a julio que los cerradores. Los equipos a menudo creen que se las arreglarán con lo que tienen en la primera mitad de la temporada y luego se dan cuenta, durante el fragor de la carrera por el banderín, de que un cerrador es la pieza que falta y la última pieza de su rompecabezas. Clase podría ser ese tipo este verano.

Predicción de la temporada: Clase no registrará una cuarta temporada consecutiva con 70 apariciones, un total enorme para un cerrador. Permitió un poco más de daño la temporada pasada (68 hits, en comparación con los 43 del año anterior en la misma cantidad de entradas lanzadas), por lo que Cleveland puede mantener alto su valor comercial y tomárselo con calma. — Rogers.

88. Jeremy Peña, SS, Houston Astros

La gran temporada de Peña en 2022, en la que compitió por el premio al Novato del Año de la Liga Americana, ganó un Guante de Oro y ayudó a llevar a los Astros a un campeonato, fue seguida por algunos pasos hacia adelante y otros hacia atrás. Tomó mejores decisiones con su swing en 2023, aumentando su porcentaje de embasamiento en 35 puntos, pero su poder disminuyó significativamente. A su temporada de 22 jonrones en 2022 le siguieron solo 10 en 2023, incluido cero en sus últimos 73 juegos. Esta primavera, Peña dio a conocer una postura de bateo mucho más sutil y controlada, diseñada para hacerlo más eficiente y chocar la pelota con más autoridad. Los Astros lo han comentado hasta ahora. Realmente no necesitan más ofensiva de su parte, pero, ciertamente, la aceptarán.

Predicción de la temporada: Los primeros dos años de Peña lo han visto producir un OPS+ de 98, con 100 representando el promedio de la liga. Pero estamos aceptando la nueva postura y el resurgimiento ofensivo que la acompañará. Volverá a conectar más jonrones, terminando con un OPS+ de 110 y, gracias a su sólida defensa, un fWAR de 5.0. — González.

89. Josh Jung, 3B, Texas Rangers

Texas eligió a Jung con la octava selección del Draft de 2019 por su bat, un rayo derecho que aplastó las Ligas Menores antes de su debut en 2022. En su primera temporada completa el año pasado, estuvo en la conversación de Novato del Año de la Liga Americana antes de que una lesión al final de la temporada lo dejara fuera durante seis semanas. Regresó a tiempo para la postemporada, donde bateó .308/.329/.538 y, quizás lo más sorprendente, jugó una defensiva excepcional en tercera, donde algunos evaluadores se habían preguntado si permanecería cuando fuera seleccionado. A los 26 años, Jung es ahora, sin duda, un tercera base, y si bien tiene mucho espacio para trabajar en sus decisiones de swing (se ponchó cinco veces más de lo que dio boletos el año pasado), podría llegar a su segundo Juego de Estrellas.

Predicción de la temporada: Una distensión en la pantorrilla ha dejado fuera a Jung durante la mayor parte del entrenamiento de primavera, y los Rangers se lo tomarán con calma con él, con Ezequiel Durán como un suplente bastante capaz. Treinta jonrones no están fuera de discusión para Jung, ni un porcentaje de slugging de más de .500, y el poder del guante compensan la relativa falta de porcentaje de embasamiento. — Passan.

Kyle Schwarber mantiene el juego consistente de los últimos años. EFE

90. Kyle Schwarber, LF/DH, Philadelphia Phillies

Schwarber, al menos, es coherente. Puedes contar con él para jonrones y ponches, con algunas bases por bolas y uno que otro sencillo combinado. Dice mucho sobre su juego que en los últimos dos años haya terminado en el puesto 16 y 19 en la votación de MVP a pesar de batear .218 y .197, respectivamente, con un total combinado de 415 ponches. Pero esos jonrones casi siempre son majestuosos y él parece conectarlos cuando el equipo más los necesita. Su liderazgo ha sido bien documentado, al igual que su constante aparición en la postemporada: ha estado en casa durante los playoffs sólo una vez en su carrera.

Predicción de la temporada: Schwarber conectó un jonrón de 483 pies la temporada pasada, el tercero más largo en la MLB. Superará esa cifra este año, alcanzando los 500 pies por primera vez en su carrera. — Rogers.

91. Brandon Nimmo, New York Mets

Realmente no se puede llamar subestimado a un jugador que firmó un contrato por $162 millones, especialmente, uno que juega en Nueva York, pero Nimmo probablemente todavía pasa desapercibido incluso después de una segunda excelente temporada consecutiva. Había sido propenso a lesionarse al principio de su carrera, perdiéndose mucho tiempo en 2017, 2019 y 2021, pero ahora ha tenido temporadas consecutivas de 150 juegos, lo que justifica la apuesta de los Mets, al menos en el primer año de ese gran contrato. Con un OBP de .380 en su carrera, es uno de los mejores en el juego para embasarse y sus 24 jonrones, la mayor cantidad de su carrera en 2023, llegaron con un ángulo de lanzamiento aumentado, lo que sugiere que el aumento de poder fue legítimo.

Predicción de la temporada: El «hombre más feliz del beisbol» (nadie sonríe más que Nimmo) tendrá su temporada más feliz hasta el momento, con 30 jonrones y su primera selección al Juego de Estrellas. — Schoenfield.

92. Evan Carter, LF, Texas Rangers

Empecemos con una clasificación totalmente injusta. Entre los jugadores con al menos 75 apariciones en el plato en su carrera, aquí están los cuatro mejores de todos los tiempos en OPS+: 1. Babe Ruth, 206; 2. Ted Williams, 191; 3. (empate) Barry Bonds y Carter, 182. Carter siguió ese pequeño triunfo durante su debut al final de la temporada al lograr un OPS de .917 en la postemporada, ayudando a los Rangers a ganar un campeonato. Y ahora, el jugador de 21 años será el jardinero izquierdo titular de Texas en el Día Inaugural. Lo que ya sabemos es que el momento no le quedará grande. Una cosa pendiente para Carter: no ha bateado a los zurdos en absoluto. Después de llegar a la MLB, se fue de 10-0 en la temporada regular, y en las Menores, tuvo un slug de .253 contra zurdos, logrando un doble en 106 apariciones en el plato.

Predicción de la temporada: Carter no seguirá siendo un tipo con OPS+ de 182 y es posible que aún tenga que sentarse contra la mayoría de los zurdos. Pero es tan bueno en muchos sentidos que competirá por los honores de Novato del Año de la Liga Americana, y su compañero de equipo Wyatt Langford, posiblemente, sea uno de sus principales competidores. — Doolittle.

93. Gabriel Moreno, C, Arizona Diamondbacks

De todos los intercambios en los últimos años, el robo de Moreno por parte de los Diamondbacks a los Blue Jays, en diciembre de 2022, cuando era un prospecto importante, será uno de los más trascendentales. En su primera temporada completa el año pasado, Moreno demostró ser uno de los mejores receptores de las Grandes Ligas: un defensivo que cambia el juego detrás del plato, con un bat que es muy capaz de defenderse. Si es más que eso, si Moreno puede conectar más de siete jonrones (su total en 2023) mientras mantiene un promedio de bateo que, con .292, fue el mejor de las Grandes Ligas, estamos hablando de Candidatos perennes al MVP. Tal como están las cosas, el piso de Moreno es excepcionalmente alto y, con sólo 24 años, está preparado para ser una fuerza durante la próxima década.

Predicción de la temporada: Moreno, quien llegó al campamento este año en fantástica forma, da un salto, bateando .285, embasándose el 35 por ciento del tiempo y slugging de más de .450 con 18 jonrones y 81 carreras impulsadas mientras asciende en la clasificación. «La alineación muy mejorada de los Diamondbacks». — Passan.

94. Jazz Chisholm Jr., CF, Miami Marlins

Algunas de las métricas defensivas (particularmente outs por encima del promedio y la medición de saltos en los jardines de Statcast) calificaron a Chisholm como un jardinero central por encima del promedio en su transición desde el cuadro el año pasado. Pero una vez más, no pudo mantenerse sano. Los combates con un dedo del pie y una distensión oblicua lo limitaron a 97 juegos en 2023, un año después de que una distensión en la espalda baja y un menisco parcialmente desgarrado lo mantuvieran fuera durante los últimos tres meses de la temporada regular. Chisholm, de 26 años, está repleto de talento, como lo demuestran sus 19 jonrones y 22 bases robadas en acción limitada el año pasado. Pero en algún momento tendremos que verlo durante una temporada completa.

Predicción de temporada: Ésta es más una esperanza que una predicción: 150 partidos. Todos anhelamos ver un Chisholm completamente liberado. Esperemos que 2024 sea el año en que finalmente lo consigamos. — González.

95. Anthony Volpe, SS, New York Yankees

Volpe bateó sólo .209 con un OBP de .283 en su año de novato en Nueva York, pero hay potencial aquí, ya que se convirtió en el primer Yankee con una temporada de 20-20 y el primero, desde Derek Jeter, en ganar un Guante de Oro, con una posición importante sobre el diamante. Los Yankees creen que puede controlar mejor la zona de strike en su segunda temporada, lo que debería mantenerlo entre los 100 mejores si se consideran sus otras habilidades como jugador. Su piso es decente, pero ¿cuál es el techo? Deberíamos saber más sobre eso en 2024.

Predicción de la temporada: Volpe sacrificará algo de poder por más contacto y menos ponches. Aumentará su promedio de 35 puntos, pero no llegará a los 20 jonrones esta temporada. — Rogers.

96. Christian Yelich, LF, Milwaukee Brewers

No es el jugador que fue durante su pico de 2018-19, cuando ganó títulos de bateo consecutivos y terminó primero y luego segundo en la votación de MVP, pero Yelich tuvo su mejor temporada desde 2019, bateando .278/.370/. .447 con 19 jonrones, 28 bases robadas, 106 carreras y 3.6 WAR el año pasado. Lo más importante es que ha manejado sus problemas de espalda en los últimos años y jugó 144 partidos en 2023 (aunque se perdió 12 en septiembre cuando su espalda estalló). Con una gran cantidad de jardineros veloces para elegir, especialmente si Jackson Chourio llega al roster del Día Inaugural, Yelich puede tener más tiempo como Bateador Designado este año, pero una vez más debería servir a los Cerveceros como uno de los mejores primeros bateadores del juego.

Predicción de la temporada: Más de lo mismo, suponiendo que se mantenga sano. A los 32 años, no hay razón para esperar algo diferente, así que digamos 20 jonrones, 25 bases robadas y un promedio de .265. — Schoenfield.

97. Cal Raleigh, C, Seattle Mariners

Simplemente ya no hay tantos receptores cotidianos. La temporada pasada, sólo nueve catchers calificaron para el título de bateo y Raleigh fue uno de ellos. Solo Realmuto (535) tuvo más apariciones en el plato como receptor en 2023 que las 494 de Raleigh. Ningún receptor conectó más jonrones que él, con 24 de sus 30 jonrones mientras jugaba detrás del plato. (El resto fue mientras era Bateador Designado o emergente). Raleigh entra mucho al campo porque es un bateador ambidiestro con poder. Igual de importante es que sabe defender. Según la medida defensiva de consenso (Def) de Fangraphs, solo dos jugadores en las Mayores ofrecieron más valor defensivo en 2023. Raleigh todavía está fuera del radar, pero ha emergido como uno de los mejores receptores del beisbol.

Predicción de la temporada: digamos que no debería reclutar a Seby Zavala, el suplente de Raleigh, para un equipo de fantasía. Raleigh volverá a acumular más de 140 juegos, amenazará con 30 jonrones y creará un escenario para la consideración del Guante de Oro. — Doolittle.

98. Merrill Kelly, SP, Arizona Diamondbacks

A sus 35 años, es el tercer jugador de mayor edad en el Top 100 (sólo Verlander y Goldschmidt son mayores que él) y eso parece encajar con la narrativa de su carrera como un jugador tardío. Estaba lanzando en Corea a la edad de 29 años, y desde entonces, aparentemente ha mejorado cada vez más, usando su repertorio y experiencia contra los bateadores de manera cada vez más efectiva, al grado que en octubre pasado, estaba parado en el montículo en un juego de Serie Mundial.

Predicción de la temporada: Su efectividad de 3.29 la temporada pasada fue la mejor actuación de campaña completa de su carrera, y no hay razón para pensar que vaya a desacelerar. Es el Jamie Moyer de su generación y tendrá otro año sólido para los Diamondbacks. — Olney.

99. Devin Williams, RP, Milwaukee Brewers

La primera temporada completa de Williams como cerrador fue un éxito dominante: 36 salvamentos, efectividad de 1.53, su segunda aparición en el Juego de Estrellas y un mínimo promedio de bateo permitido de .129 que lideró las Mayores entre los lanzadores con al menos 50 entradas y se ubica como el octavo más bajo. Eso no fue una casualidad dado que permitió un promedio de .151 en 2022. Williams vive de su cambio, un lanzamiento tan bueno que tiene su propio apodo, ‘The Airbender’. Lo lanza más del 50 por ciento del tiempo, lo que hace que su recta de 94 mph parezca de 110 mph. Al igual que Hader antes que él, Williams tuvo una carga de trabajo liviana (solo 58 entradas en 2023), por lo que será interesante ver si el nuevo manager Pat Murphy lo presiona un poco más.

Predicción de la temporada: El promedio de .119 permitido de Aroldis Chapman en 2014 es el más bajo jamás logrado por un lanzador con al menos 50 entradas. Con tres hits menos, Williams habría roto esa marca. Así que vayamos con un promedio permitido de .117. — Schoenfield.

100. Walker Buehler, SP, Los Ángeles Dodgers

Regresar de una segunda cirugía Tommy John puede ser bastante desalentador, incluso para alguien con tanto talento y confianza como Buehler. El derecho de 29 años estaba corriendo para regresar a tiempo para ayudar a los Dodgers en los playoffs del año pasado, pero tuvo que detenerse después de solo una apertura de rehabilitación. Ahora, se está recuperando poco a poco. Comenzará la temporada en la lista de lesionados y luego se le impondrá un límite de entradas tras su activación en 2024, su última temporada antes de la agencia libre. La última vez que vimos a Buehler, se había establecido como uno de los abridores de élite del deporte y también uno de los mejores hombres en los juegos importantes. Lo que seguirá adelante sigue siendo un misterio.

Predicción de la temporada: La campaña 2024 funcionará en muchos sentidos como un año de transición para Buehler. Los Dodgers, probablemente, mantendrán sus entradas en cientos, con la esperanza de preservarlo principalmente para octubre. Pero la habilidad y competitividad de Buehler le permitirán regresar como uno de los abridores más demoledores del beisbol. — González.

