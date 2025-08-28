Dominicanos dieron triunfo a Hiroshima en pelota japonesa

Sandro Fabián

Tokio, 28 ago.- Los dominicanos Sandro Fabián y Elehuris Montero se combinaron para darle la victoria a Carpas de Hiroshima en la Liga japonesa de béisbol.

Fabián se fue de 3-1, con anotada, dos empujadas y boleto, y también de 3-1 estuvo Montero, con la otra remolcada del elenco ganador.

De esta manera, los peces vencieron tres carreras por dos a Gigantes de Yomiuri y se mantienen en la batalla por el acceso a la postemporada en la Liga Central, donde sus víctimas parecen seguras.

Por su parte, sus compatriotas Maikel Franco y Oscar González batearon bien, pero sus Águilas de Rakuten cedieron 1×3 contra Halcones de SoftBank.

Franco cerró de 4-1 y González de 3-1, con la única empujada de su plantel.

Las Águilas también son cuartas, pero en la Liga del Pacífico, igualmente en la batalla por llegar a los play offs.

