Dominicano Ray Zapata con miras gimnasia JO Los Angeles

Madrid, 3 jun.- Ray Zapata no se detiene. A sus 32 años y con tres participaciones olímpicas a su espalda, el gimnasta, nacido en República Dominicana y criado en la isla española de Lanzarote, mira con ambición pero sin ansiedad hacia Los Ángeles 2028. Con una filosofía clara —trabajo, disfrute y cero dramatismo ante los errores— se ha consolidado como referente de su disciplina y como un ejemplo para muchos jóvenes dentro y fuera del deporte.

En una entrevista con EFE, el gimnasta desveló cómo la final de suelo de París 2024, en la que terminó séptimo por un error técnico en la segunda serie, le hizo ver que puede dar más de sí y le despertó aún más ganas de volver a pisar un tapiz en unos Juegos Olímpicos.

«He tenido la oportunidad de ir a tres Juegos Olímpicos, voy de camino a los cuartos y tengo muchas ganas de seguir petándolo. Lo único que me indicó esa final de París fue que podía dar más de mí. Me despertó muchas ganas de volver a estar en unos JJOO, pero vamos a ir paso a paso, mundial a mundial, europeo a europeo, para luego llegar a las mejores condiciones para petarlo», dijo Zapata.

Orgulloso de haber llegado a una final con tan solo dos meses y medio de preparación, el medallista de plata en Tokio 2020 afirmó que no se presiona por un «pequeño gesto técnico» que le penalizó porque son cosas que «en el deporte pueden pasar y pasan».

«De espinita nada. No ha sido un mal resultado, además conseguí un diploma olímpico, que no todo el mundo lo consigue. No vale la pena presionarse más de la cuenta, lo que está destinado a ser tuyo lo será», subrayó.

Zapata señaló que en unos JJOO «el trabajo es lo que va a hacer que triunfes y sobre todo el disfrutar del camino, de esa fiesta, porque son una fiesta del deporte internacional».

«Muchas veces nos presionamos más de lo normal, al fin y al cabo no deja de ser un campeonato del mundo, igual, con un nombre diferente, con unos valores que siguen siendo los mismos, aquellos con los que te entrenas día a día, con los que te levantas y te acuestas. Hay que canalizar esos nervios de una forma positiva, aprovecharlos para estar mejor, más a tope, y disfrutar de ello», añadió el gimnasta, bronce en los Mundiales de 2015 y oro en los Juegos Europeos de ese mismo año.

Zapata destacó que en la gimnasia encontró «la tranquilidad, la ilusión y un refugio» y añadió que, a día de hoy, «todavía es un deporte poco visibilizado».

«No me gusta decir minoritario, porque realmente no lo es, es menos visibilizado. Aun así, sé que estoy consiguiendo que mucha gente conozca mi deporte a través de mis resultados y de mis logros. Puedo decir que soy un ejemplo para muchos niños y niñas, y adultos incluso», sostuvo.

