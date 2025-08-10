Dominicano Luis Severino va a lista de lesionados de Athletics

Luis Severino

OAKLAND.- El lanzador derecho Luis Severino, quien recientemente ha lanzado como el agente libre de alto precio que los Athletics firmaron en la pretemporada, fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el sábado, debido a una distensión en el oblicuo izquierdo.

La decisión es retroactiva al miércoles.

Los Athletics ascendieron al lanzador zurdo Hogan Harris, de Las Vegas en Triple A, en una transacción correspondiente.

Severino firmó un contrato de tres años por $67 millones en diciembre con los Athletics, pero puede rescindirlo después de la próxima temporada. Fue el contrato más cuantioso en la historia de los Athletics, que suelen gastar poco, aunque desde entonces han cerrado acuerdos similares con Brent Rooker (60 millones de dólares por cinco años) y Lawrence Butler (65,5 millones de dólares por siete años) en previsión de su traslado a Las Vegas en 2028. A menos que acepte una extensión, Severino, de 31 años, probablemente no formará parte de esos planes. Tuvo un inicio lento esta temporada, pero en sus últimas cinco aperturas tuvo marca de 4-1 con una efectividad de 2.93 y 30 ponches en 27 2/3 entradas. Esto mejoró su récord a 6-11 con una efectividad de 4.82.