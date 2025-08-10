Dominicano Luis Severino va a lista de lesionados de Athletics

Severino firmó un contrato de tres años por $67 millones en diciembre con los Athletics, pero puede rescindirlo después de la próxima temporada.
Fue el contrato más cuantioso en la historia de los Athletics, que suelen gastar poco, aunque desde entonces han cerrado acuerdos similares con Brent Rooker (60 millones de dólares por cinco años) y Lawrence Butler (65,5 millones de dólares por siete años) en previsión de su traslado a Las Vegas en 2028.
A menos que acepte una extensión, Severino, de 31 años, probablemente no formará parte de esos planes.
Tuvo un inicio lento esta temporada, pero en sus últimas cinco aperturas tuvo marca de 4-1 con una efectividad de 2.93 y 30 ponches en 27 2/3 entradas. Esto mejoró su récord a 6-11 con una efectividad de 4.82.