Dominicano Luis Severino dice estar listo para los Mets de NY

Luis Severino

NUEVA YORK.- Luis Severino está cerca de lanzar junto a New York Mets por primera vez en su carrera, tras pasar los primeros ocho años de la misma siendo un jugador de New York Yankees. En esta ocasión y a punto de cumplir 30 años, el lanzador dominicano, quien en un momento fue considerado como uno de los brazos más sólidos de Grandes Ligas, tiene mucho que probar y unas altas expectativas sobre sus hombros.

A pesar de esto, la posible presión de dichas expectativas no parece afectarlo y, muy por el contrario, el propio jugador indica que para él esto es un reto que asume de frente, ya que esa misma presión es la que le ha llevado a tener éxito.

“Cuando llegué a la agencia libre, hubo muchas personas, familia y amigos que querían que fuera a un lugar sin presión y después pensando más al respecto, lo que me impulsa y me mantiene es la presión. Lo que me mantiene adelante es la presión. Me encanta estar bajo presión. Estuve en Nueva York por mucho tiempo. Estoy feliz de estar con esta organización, los Mets, porque quiero seguir sintiendo esa presión”, aseguró Severino ante los medios de prensa tras sus primeros días de entrenamiento con los Mets.

Sin embargo, Severino deberá darles valor a sus palabras luego de haber tenido un 2023 para el olvido en su última campaña junto a Yankees. En 19 salidas, Severino ostentó una efectividad de 6.65 en 89.1 entradas de labor con 79 ponches, 34 bases por bolas, un FIP de 6.14 y un WHIP de 1.646, siento todas estadísticas algunas de las peores de su carrera, tomando en cuenta el volumen de trabajo.

Los Mets, por su lado y a pesar del año que tuvo, confían en que el dominicano tiene las herramientas para rebotar y verse como el lanzador de antes, lo cual no solo han demostrado al darle un contrato, sino con las palabras del nuevo dirigente del equipo, Carlos Mendoza.

“Mis expectativas es que va a ser un jugador de impacto para nosotros. Todos lo hemos visto antes, especialmente cuando está saludable, sus lanzamientos son electrizantes, esperamos que nos dé muchas entradas, (especialmente) muchas entradas de calidad. Él va a ser una gran parte de lo que estamos intentando hacer aquí”, sentenció Mendoza tras el primer bullpen de Severino con el equipo.

of-am